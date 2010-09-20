Альтернативные источники энергии в Беларуси: что уже внедрено в действие

В Беларуси осваивают альтернативные источники энергии. В одном из детских оздоровительных центров Минской области действует целая серия заменителей: воду нагревают с помощью солнца, а электроэнергию экономят за счет энергосберегающих ламп.

Сами выращивают и экологически чистые овощи. А в ближайшее время собираются использовать тепловую энергию земли.

За солнечными батареями будущее. Но пока они — дорогое удовольствие, которое, как считают специалисты, за время оправдает себя на все сто. Ведь, к примеру, летом такой альтернативный источник обеспечит сельхозпредприятие бесплатной горячей водой и в год сэкономит как минимум 20 миллионов рублей.

Эту батарею на 8 кВт в детском лагере установили шесть лет назад (см. видео к сюжету — ред.). За счет солнца она подогревает 1500 литров воды в день. Ею моют посуду в столовой. Установку купили за счет немецкого инвестора за 12 тысяч евро. Система работает круглый год. Летом за час вода в цистернах нагревается до 70 градусов. Зимой — сложнее. Однако Сергей Сергеевич нашел выход из «холодного» положения — использование сверхсовременного гелиоколлектора. Именно его, возможно, и установят на крыше водолечебницы.

Сергей Хотянович, ведущий инженер-энергетик:

Они расположены как шары и под электроприводом ищут максимальный угол направления солнечных лучей. Поэтому коэффициент полезности такого коллектора намного больше.

Котельная — еще один альтернативный источник энергии. Здесь своя бригада лесорубов и свои дрова. Поэтому зимой проблем с отоплением нет.

В лагере всё работает по принципу устойчивого развития. Электроэнергию экономят за счет энергосберегающих ламп и ламп с детектором движения. Мусор сортируют и занимаются экологическим земледелием, овощи и фрукты выращивают без химических удобрений. А недавно научились экономить воду: на краны надели насадки для распыления. Сейчас задумали получать тепло из недр земли.

Лариса Яковюк, ведущий специалист по связям с общественностью детского реабилитационно-оздоровительного центра:

У нас есть две водонапорные скважины, из которых качали воду, но сегодня они не используются. Но если в одной из них мы устанавливаем специальную геоустановку, качается вода, нагревающаяся за счет тепла, которое есть в недрах земли.

С августа в стране утверждена стратегия по возобновляемым источникам энергии. За пять лет на белорусских сельхозпредприятиях установят около сотни солнечных батарей, построят сорок биогазовых установок, четыре гидроэлектростанции на реках Неман и Западная Двина, а также возведут ветропарк.

Благодаря энергии из возобновляемых источников, Беларусь вскоре сможет вдвое сократить потребление природного газа и нефти. А пока наши ученые ищут свое применение такой альтернативе. Кстати, во Франции уже появился самолет, работающий на солнечной батарее.

Екатерина Расолько, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.