А. Лукашенко вручил дипломы докторов наук и аттестаты профессоров представителям интеллектуальной элиты страны

Александр Лукашенко требует большей практической направленности разработок белорусских ученых. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, вручая дипломы докторов наук и аттестаты профессоров представителям интеллектуальной элиты страны.

Глава государства подчеркнул, что обладание новыми знаниями и технологиями превращается в важнейший источник силы и независимости государства. А научные работы должны приносить реальную пользу стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам необходимо делать всё возможное, чтобы не допустить девальвации диплома, выданного Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь. Вся система научной аттестации кадров — от советов по защите, которые напрямую отвечают за качество диссертации, до Высшей аттестационной комиссии — должна действовать принципиально четко и слаженно. Помогать соискателям, но не снижать высокую планку требований к уровню и практической нацеленности работ. Престиж ученого растет, но и возрастает его ответственность перед обществом. Наиболее значимые сегодня разработки в области естественных наук, медицины, информационных, биотехнологий, создание новых материалов. Будущее белорусской экономики связано с ними. В новой пятилетке мы планируем в общем объеме промышленного производства иметь не менее 20% инновационной продукции.

За прошлый год ряды ведущих белорусских ученых пополнили 632 соискателя. В их числе — 32 иностранца. 12 из них приехали к нам из Китая.

По количеству присужденных ученых степеней в лидерах медицина. Не отстают и технические науки. Александр Лукашенко отмечает, что государство делает все возможное для поддержки ученых.

Александр Лукашенко:

Вот, 45 человек открыли что-то. Мы это внедряем в практику. Поверьте, эти люди могут, если система нормально работает, быть богатыми. Ученый не только идею подал, но и развил ее. Мы ее внедрили, получили в производстве огромные дивиденды, а ученый от этого ничего не имеет!? Поэтому таких ученых надо поддерживать и даже не поддерживать — надо создать такую систему и в практику ввести, чтобы он заработал свое, чтобы ему отдали свое. Если брать по удельному весу, это будет процент больший, чем производства. Это же надо было выдумать, придумать, открыть! Поэтому я сторонник все-таки качественного.

Сегодня ряды интеллектуальной элиты Беларуси пополнили 25 ученых. Дипломы докторов наук и аттестаты профессоров получили представители разных отраслей и профессий. Среди них медики, историки, физики и аграрии.

Александр Лукашенко среди всех выделил труд доктора химических наук Ирины Юрковой, результаты исследований которой послужили базой для лечения различных заболеваний. Глава государства отметил также и разработки кардиохирурга, доктора медицинских наук Юрия Чеснова. Диплом доктора социологических наук вручили сегодня и Елене Кучко, которая разработала специальную систему менеджмента и маркетинга инновационного развития, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Кучко, доцент кафедры социологии факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета:

Роль социологии в развитии современного общества велика. Потому что это наука, которая как никогда и нигде интегрирует знание теоретическое и практическое. Поэтому она может задавать и поддерживать не только научный вектор развития в сфере инноваций, но и способствовать эффективной практической реализации всех инновационных задач, которые ставит перед собой наше государство.

Юрий Чеснов, заместитель директора по детской кардиохирургии ГУ «Республиканский научно-практический центр “Кардиология”»:

Конечно, волнение есть. Это подведение итогов десятилетней работы. Цель работы была такая, чтобы выполнять новые операции. Уже сегодня выполнено более 1500 имплантаций с помощью наших протезов. Соответственно, это спасенные жизни.