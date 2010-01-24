Юрий Михайлов («Madera Hard Bluеs»): Выбирая между гитарой и женщиной, я выбрал бы гитару

Концерт группы «Madera Hard Bluеs» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Madera hard blues» была образована в 2000 году академиком белорусской рок-музыки Юрией Михайловым. Флагманы отечественного блюза, которые для группы и стиль жизни, и образ мышления, сотояния души, может потому периоды активности и востребованности сменяются месяцами творческих поисков.

Зритель из зала:

Юрий, если бы перед вами стоял выбор — любимая гитара или любимая женщина, что бы вы выбрали?

Группа «Madera hard blues»:

Однозначно гитару.

Зритель из зала:

Секс, рок-н-ролл, наркотики... Вы что-нибудь употребляете?

Группа «Madera hard blues»:

Мы оперируем более чистыми и более крепкими продуктами. Водочку любим.

Зритель из зала:

Скажите, пожалуйста, не прибегая к стандартным и избитым фразам, что такое для вас блюз? И можете ли вы сами танцевать этот блюз?

Группа «Madera hard blues»:

Если честно, я танцевать и не собираюсь. Я не танцор, но играю блюз я здорово. Это я знаю. А что такое блюз... Это то, чем я живу. Но я много музыки разной играл, джаз играл, классику не играл, к сожалению, ну, не мое это. Я такой человек завернутый на импровизации. А блюз это то, где импровизация возможна, как в джазе, блюзе и хорошем рок-н-ролле.

Зритель из зала:

Приходит ли к вам иногда понимание, что жизнь, прожитая в рок-музыке, прожита зря?

Группа «Madera hard blues»:

Если бы я думал о том, что жизнь прожита зря, я бы давно завязал с этим делом.

Зритель из зала:

Какое из достижений вашей группы вы считаете самым значимым за все ваше творческое прошлое?

Группа «Madera hard blues»:

У нас есть два значимых события. Первое когда я собрал свою «Мадеру», второй момент когда они меня чуть-чуть предали, но потом опять появились. Вот этот второй, наверное, самый значимый момент!

Зритель из зала:

Юрий, а какие годы из вашей музыкальной жизни вы считаете самыми лучшими?

Группа «Madera hard blues»:

Вы знаете, наверное, все-таки 2000 год, когда я собрал свою «Madera Hard Bluеs»и мы поехали на первый фестиваль в Калининград. Это был для меня маленький шок.

Зритель из зала:

А вот еще второй вопрос. Как сейчас обстоят дела с блюзом в Беларуси?

Группа «Madera hard blues»:

Мы «Madera Hard Blues», мы команда, которая от блюза, дышит блюзом и растет на блюзе. Вы вряд ли нас видели на FM и на остальных радиостанциях...

Зритель из зала:

Юрий, как так получилось, что одна из мегапрофессиональных групп страны осела в кабаках?

Группа «Madera hard blues»:

Я получаю огромное удовлетворение, работая в клубах. Это моя жизнь, потому что я человек не «фанеры», я человек живой, играющий, и мне по кайфу клубы, но не все. В Минске, к сожалению, их мало, а те, которые есть, нас до сих пор не пропускают.

Зритель из зала:

Если бы вам представилась возможность пообщаться с Миком Джаггером и Джоном Ленноном, о чем бы вы хотели с ними поговорить?

Группа «Madera hard blues»:

Английский я знаю плохо, но просто мы сели бы и «поджимовали» бы и друг друга поняли бы мгновенно. За это я ручаюсь.

Зритель из зала:

Вы до выступления что-то приняли? 50 грамм?

Группа «Madera hard blues»:

Я очень уважаю свою публику и поэтому трезвый играть никогда не выхожу.

Зритель из зала:

Юрий, а почему у вас на сцене стоит гитара без музыканта?

Группа «Madera hard blues»:

Дело в том, что я иногда на одной гитаре рву струны, поэтому я всегда про запас беру с собой вторую гитару. Если я порву струны, то попросить вторую гитару мне не у кого, поэтому я с собой беру про запас еще одну.

Зритель из зала:

Жизнь для вас это хорошая штука?

Группа «Madera hard blues»:

Просто сумасшедшая. Я жизнелюб, я очень люблю жизнь. В моей жизни есть много хорошего, но самое главное, я оптимист. Я всю жизнь воюю со своим рок-н-роллом, по образованию я еще и художник, я еще и там воевал. Но гитара — это тот якорь, который может сделать жизнь такой... Я хочу жить, потому что у меня есть гитара и моя «Madera Hard Blues».

Зритель из зала:

Какие у вас взаимоотношения с коллегами по цеху? Как вы относитесь к таким группам, как «Палац», «Крама»?

Группа «Madera hard blues»:

Очень уважаю эти команды, потому что они честные. Они всегда играют живьем и они мастера. Безумно их уважаю.

Зритель из зала:

Вы себя полностью реализовали в рок-музыке?

Группа «Madera hard blues»:

Нет, хотелось бы реализовать полностью, но, по-моему, это невозможно. Я уверен, что любой играющий человек, наверное, все-таки всю жизнь жалеет о том, что не полностью себя реализовал.

Зритель из зала:

Я хотел узнать, где вы так классно научились играть на гитаре?

Группа «Madera hard blues»:

Мы учились в то время на магнитофонах, на записях, учителей не было. А те, которые преподавали в училищах или еще где-то, все играли в кабаках, но играли плохо. Вот это была самая главная школа друг от дружки.

Зритель из зала:

Являетесь ли вы жестким, авторитарным лидером в своей группе?

Группа «Madera hard blues»:

Да, наверное, я лидер. Тексты мои, музыка моя, но дело в том, что в этой команде я очень зависим от своих ребят, потому что у нас в команде особые отношения. И я всю жизнь мечтал собрать команду. Детей родить, наверное, проще, чем собрать рок-группу. Но, слава Богу, у нас сейчас есть отношения, полное доверие, и я очень зависим от их личных качеств. Например, я какую-то вещь придумал, я всегда спрошу у барабанщика и у бас-гитариста, я советуюсь, как это сделать, и мы вместе делаем эту вещь. Есть вещи, которые я могу жестко обрубить, но есть вещи, в которых я нуждаюсь, и они мне очень помогают. Мы такая своеобразная семья.

Зритель из зала:

Вы сказали, что у вас за спиной стоят люди, без которых у вас бы ничего не получилось, но вы сказали без «этих». А как зовут «этих»?

Группа «Madera hard blues»:

Виталий Самохвалов барабанщик, Андрей Доценко бас-гитарист.