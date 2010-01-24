Юрий Михайлов («Madera Hard Bluеs»): Выбирая между гитарой и женщиной, я выбрал бы гитару

Группа «Madera hard blues» была образована в 2000 году академиком белорусской рок-музыки Юрией Михайловым. Флагманы отечественного блюза, которые для группы и стиль жизни, и образ мышления, сотояния души, может потому периоды активности и востребованности сменяются месяцами творческих поисков.
Зритель из зала:
Юрий, если бы перед вами стоял выбор — любимая гитара или любимая женщина, что бы вы выбрали?
Группа «Madera hard blues»:
Однозначно гитару.
Зритель из зала:
Секс, рок-н-ролл, наркотики... Вы что-нибудь употребляете?
Группа «Madera hard blues»:
Мы оперируем более чистыми и более крепкими продуктами. Водочку любим.
Зритель из зала:
Скажите, пожалуйста, не прибегая к стандартным и избитым фразам, что такое для вас блюз? И можете ли вы сами танцевать этот блюз?
Группа «Madera hard blues»:
Если честно, я танцевать и не собираюсь. Я не танцор, но играю блюз я здорово. Это я знаю. А что такое блюз... Это то, чем я живу. Но я много музыки разной играл, джаз играл, классику не играл, к сожалению, ну, не мое это. Я такой человек завернутый на импровизации. А блюз это то, где импровизация возможна, как в джазе, блюзе и хорошем рок-н-ролле.
Зритель из зала:
Приходит ли к вам иногда понимание, что жизнь, прожитая в рок-музыке, прожита зря?
Группа «Madera hard blues»:
Если бы я думал о том, что жизнь прожита зря, я бы давно завязал с этим делом.
Зритель из зала:
Какое из достижений вашей группы вы считаете самым значимым за все ваше творческое прошлое?
Группа «Madera hard blues»:
У нас есть два значимых события. Первое когда я собрал свою «Мадеру», второй момент когда они меня чуть-чуть предали, но потом опять появились. Вот этот второй, наверное, самый значимый момент!
Зритель из зала:
Юрий, а какие годы из вашей музыкальной жизни вы считаете самыми лучшими?
Группа «Madera hard blues»:
Вы знаете, наверное, все-таки 2000 год, когда я собрал свою «Madera Hard Bluеs»и мы поехали на первый фестиваль в Калининград. Это был для меня маленький шок.
Зритель из зала:
А вот еще второй вопрос. Как сейчас обстоят дела с блюзом в Беларуси?
Группа «Madera hard blues»:
Мы «Madera Hard Blues», мы команда, которая от блюза, дышит блюзом и растет на блюзе. Вы вряд ли нас видели на FM и на остальных радиостанциях...
Зритель из зала:
Юрий, как так получилось, что одна из мегапрофессиональных групп страны осела в кабаках?
Группа «Madera hard blues»:
Я получаю огромное удовлетворение, работая в клубах. Это моя жизнь, потому что я человек не «фанеры», я человек живой, играющий, и мне по кайфу клубы, но не все. В Минске, к сожалению, их мало, а те, которые есть, нас до сих пор не пропускают.
Зритель из зала:
Если бы вам представилась возможность пообщаться с Миком Джаггером и Джоном Ленноном, о чем бы вы хотели с ними поговорить?
Группа «Madera hard blues»:
Английский я знаю плохо, но просто мы сели бы и «поджимовали» бы и друг друга поняли бы мгновенно. За это я ручаюсь.
Зритель из зала:
Вы до выступления что-то приняли? 50 грамм?
Группа «Madera hard blues»:
Я очень уважаю свою публику и поэтому трезвый играть никогда не выхожу.
Зритель из зала:
Юрий, а почему у вас на сцене стоит гитара без музыканта?
Группа «Madera hard blues»:
Дело в том, что я иногда на одной гитаре рву струны, поэтому я всегда про запас беру с собой вторую гитару. Если я порву струны, то попросить вторую гитару мне не у кого, поэтому я с собой беру про запас еще одну.
Зритель из зала:
Жизнь для вас это хорошая штука?
Группа «Madera hard blues»:
Просто сумасшедшая. Я жизнелюб, я очень люблю жизнь. В моей жизни есть много хорошего, но самое главное, я оптимист. Я всю жизнь воюю со своим рок-н-роллом, по образованию я еще и художник, я еще и там воевал. Но гитара — это тот якорь, который может сделать жизнь такой... Я хочу жить, потому что у меня есть гитара и моя «Madera Hard Blues».
Зритель из зала:
Какие у вас взаимоотношения с коллегами по цеху? Как вы относитесь к таким группам, как «Палац», «Крама»?
Группа «Madera hard blues»:
Очень уважаю эти команды, потому что они честные. Они всегда играют живьем и они мастера. Безумно их уважаю.
Зритель из зала:
Вы себя полностью реализовали в рок-музыке?
Группа «Madera hard blues»:
Нет, хотелось бы реализовать полностью, но, по-моему, это невозможно. Я уверен, что любой играющий человек, наверное, все-таки всю жизнь жалеет о том, что не полностью себя реализовал.
Зритель из зала:
Я хотел узнать, где вы так классно научились играть на гитаре?
Группа «Madera hard blues»:
Мы учились в то время на магнитофонах, на записях, учителей не было. А те, которые преподавали в училищах или еще где-то, все играли в кабаках, но играли плохо. Вот это была самая главная школа друг от дружки.
Зритель из зала:
Являетесь ли вы жестким, авторитарным лидером в своей группе?
Группа «Madera hard blues»:
Да, наверное, я лидер. Тексты мои, музыка моя, но дело в том, что в этой команде я очень зависим от своих ребят, потому что у нас в команде особые отношения. И я всю жизнь мечтал собрать команду. Детей родить, наверное, проще, чем собрать рок-группу. Но, слава Богу, у нас сейчас есть отношения, полное доверие, и я очень зависим от их личных качеств. Например, я какую-то вещь придумал, я всегда спрошу у барабанщика и у бас-гитариста, я советуюсь, как это сделать, и мы вместе делаем эту вещь. Есть вещи, которые я могу жестко обрубить, но есть вещи, в которых я нуждаюсь, и они мне очень помогают. Мы такая своеобразная семья.
Зритель из зала:
Вы сказали, что у вас за спиной стоят люди, без которых у вас бы ничего не получилось, но вы сказали без «этих». А как зовут «этих»?
Группа «Madera hard blues»:
Виталий Самохвалов барабанщик, Андрей Доценко бас-гитарист.