Вячеслав Быков: Мне китайская музыка и китайские соусы не доставляют удовольствия

Концерт Вячеслава Быкова на «Звездном ринге» СТВ.

Вячеслав Быков всероссийскую популярность обрел в 1996 году, его песню «Любимая, моя» отметила сама Алла Борисовна Пугачева и пригласила музыканта на свои знаменитые «Рождественские встречи». В активе певца 7 альбомов, один из которых записан совместно с Александром Маршалом. Увлекается бильярдом, рыбалкой и кулинарией.

Зритель из зала:

Вячеслав, вы сами себя считаете больше кем, певцом или композитором?

Вячеслав Быков:

И композитор, и певец. Как можно разделять эти понятия?

Зритель из зала:

Это правда, что до поп-музыки вы играли настоящий музыкальный рок?

Вячеслав Быков:

Даже не рок, а металл. Была группа «W», мы были с длинными волосами и полосатыми гитарами.

Зритель из зала:

О вас долгое время ничего не было слышно. Это какой-то творческий кризис?

Вячеслав Быков:

Вы знаете, кризисом не назовешь, я очень люблю заниматься творчеством и долго работал в студии.

Зритель из зала:

Эстрадный продюсер в России – это беда или же большая поддержка и помощь исполнителю?

Вячеслав Быков:

Наверное, беда, потому что продюсеров у нас в стране нет. Настоящие продюсеры есть на Западе, а у нас где вы видели продюсеров? Кто такой музыкальный продюсер? Это человек, который делает группу изначально из ничего, сидит с ними на студии и подбирает материал, а не тот, который платит телевидению, и его группу показывают.

Зритель из зала:

Мы плачемся, что у нас в Беларуси нет музыкальных продюсеров. В России нет музыкальных продюсеров?

Вячеслав Быков:

Я не знаю, они, может, и есть. Для Беларуси они называются музыкальными продюсерами. Как делается на Западе? Берется музыкальный продюсер, и он делает коллектив, а потом уже находится какая-то фирма, которая вкладывает деньги и раскручивает этот коллектив. А у нас все наоборот. Так есть у нас продюсеры или нет? Я не знаю, может быть, для России и есть.

Зритель из зала:

Вы одно время общались с Аллой Пугачевой. Скажите, пожалуйста, чего в ней больше: фальшивого или натурального?

Вячеслав Быков:

Натурального. Во-первых, большое спасибо ей за то, что она пригласила меня на «Рождественские встречи». Эта женщина, по-моему, единственная в нашей стране, которая поддерживает неизвестных людей и просто так показывает.

Зритель из зала:

Пытались ли вы экспериментировать с песнями по-современному: спеть, например, рэп в стиле Тимати?

Вячеслав Быков:

Я все-таки считаю, что рэп должны петь негры, а не наши. И музыка, которую ты делаешь, должна нравиться, а если мне рэп не нравится, зачем я буду экспериментировать.

Зритель из зала:

Вам сорок лет. Еще не поздно все начать сначала. Вы бы хотели сменить профессию?

Вячеслав Быков:

Честно говоря, не хотел бы, потому что я доволен тем, чем я занимаюсь, и это не только мое хобби, это то дело, которое мне нравится.

Зритель из зала:

Сейчас в моду входит что-то китайское. Вы бы не хотели записать такую песню?

Вячеслав Быков:

Там музыка полутоновая. Я не хотел бы, потому что музыка должна доставлять исполнителю удовольствие, а если мне китайская музыка не доставляет удовольствия, зачем ее делать. Я был как-то в Китае в 95-м году, пожив там два дня, где все вокруг пахнет соевым соусом, быстрее хочется уехать домой. Нечего там делать, и песни мне не запомнились там.

Зритель из зала:

Вячеслав, вот вы такой лиричный. А если мы попросим вас сыграть что-нибудь из репертуара группы «Ария», например, песню «Я свободен». Сможете?

Вячеслав Быков:

Если часок порепетировать, то, наверное, сможем. Я не думаю, что там что-то такое сложное есть.

Зритель из зала:

Я вообще не представляю вашего слушателя. А вы его представляете?

Вячеслав Быков:

Вы имеете в виду то, что это не молодежная музыка?

Зритель из зала:

Да.

Вячеслав Быков:

Ну и что. Не все же должны в этом мире играть молодежную музыку. Я, наоборот, рад этому. И ко мне приходят на концерты люди, которые уже чего-то в жизни достигли, и мне приятно для них играть.

Зритель из зала:

В связи с чем ваши песни известны, а лицо, возможно, станет открытием для кого-то?

Вячеслав Быков:

Дело в том, что изначально никто этим не занимался, никаких продюсеров не было, мы сами снимали клип, и так как в Греции было жарко, и солнце светило прямо в глаза, я одел очки, которые дал мне наш водитель, и в них снимался. И лицо в этом плане тоже не осталось в памяти, когда показывали клип. Но дело не в этом, может быть, если не узнают на улице, это хорошо.

Зритель из зала:

То есть, вас это скорее радует, чем огорчает?

Вячеслав Быков:

Конечно, радует.