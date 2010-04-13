 Виталик Артист, солист группы «Без Билета», любой квартирник может превратить в событие

Минская группа «Без Билета» вот уже 10 лет на сцене. Сперва они были никому не известными юнцами с кучей амбиций, написали практически неофициальный гимн Беларуси, состоящий из одной единственной строчки, метались от фолка к инди-року.

Но потом главный безбилетник Виталик Артист нашел способ выбраться к звездам по не слишком тернистому пути.

Сегодня Виталик Артист может позволить себе сольные эксперименты и сайд-проекты. Впрочем, он их себе и позволяет. Таким необычным экспериментом стал концерт «Один квартирник». Который, конечно, вовсе не квартирник в привычном понимании этого слова, а просто камерный концерт для небольшой компании.

Виталий Артист, группа «Без Билета»:

Квартирник – это своеобразный творческий эксперимент, потому что каждый, кто долго занимается музыкой и играет не в проекте однодневке, все давали сольные концерты. Квартирники, кухонники, кто на что горазд.

Не каждый артист, успевший почувствовать успех в составе группы, отважится на сольный концерт. И не каждому придет в голову заново разучивать собственную же концертную программу, но только в одиночку. Должны быть причины для таких экспериментов над собой.

Виталий Артист, группа «Без Билета»:

Однажды мне приснился сон, там были цветные горы. После этого я стал учиться, пошел в библиотеку, прочитал сочетание букв, они превратились в картины. Они увлекли меня по водопаду жизни, не успел я ничего подумать, как жизнь поставила меня перед фактом: сегодня играется концерт, квартирник.

Теперь вы видите, что еще одним ориентиром и кумиром для Виталика Артиста, помимо Тома Йорка, Александра Васильева и Олега Скрипки, является главный «ляпис» планеты Сергей Михалок. Правда, поет Виталик Артист не про революции и стагнации, а про любовь.

Виталий Артист, группа «Без Билета»:

Любовь есть в каждой песне, но это не обязательно та любовь, от которой появляются дети. Это любовь к друзьям, к жизни, к солнцу, к кинематографу, к музыке.

Между тем, творческий эксперимент, названный квартирником, из расширенной версии домашнего концерта для друзей перерос в самое настоящее событие. Виталий Артист, дирижер хора по образованию, решил приступить, так сказать, к профессиональным обязанностям и использовать зрительный зал по назначению: превратить его то ли в хор, то ли в гигантскую перкуссию.

Кроме зрителей, еще в паре песен Виталик прибегал к помощи друзей. Одну из песен даже сопроводили сложной хореографической постановкой, тщательно отрепетированной накануне по телефону.

Виталий Артист, группа «Без Билета»:

Это репетировалось в горах Непала, в Гималаях. Еще китайские мудрецы ее репетировали. Мы об этом прочитали в «Книге жизни». Там было сказано, что нам нужно сделать этот номер. Таким образом транслируем некую космическую мудрость.

Михаил Зуй, группа «Дети детей»:

В общем, сложно что-то добавить к этому всему. Конечно, это все правда.

Концерт группы «Без Билета» – это всегда событие. И даже если на сцене один Виталик Артист, событие никуда не исчезает. Праздник каждый день – это точно про него. И, кстати, Артист – его фамилия по паспорту, серьезно.