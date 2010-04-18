Видео. Старушка-DJ зажигает в самых престижных клубах Парижа

Старушке почти 70 лет, зовут её Рут Флауэрс. Она работает ди-джеем в самых престижных танцевальных клубах Парижа и Канн.

Рут Флауэрс:

Понятно, что в техническом плане эти ребята-продюсеры более подкованы, чем я. Я не занимаюсь звуковыми изобретениями, но руковожу созданием композиции в художественном смысле — отбрасываю то, что меня напрягает, и оставляю то, что мне нравится.

И всей этой клубной тусовкой руководит бабушка Рут. Большие тёмные очки, блестящие наряды и соответствующие ювелирные украшения помогают старушке достичь успеха у посетителей.

Рут Флауэрс:

Началось это на дне рождения моего внука. Обычно после праздничного ужина бывает дискотека, я тоже захотела туда. Один человек в клубе остановил меня и сказал: «Мадам, вам вряд ли это понравится». Я не поверила, пошла в зал и, как видите, так там и осталась. Мой сын смеётся: «Правильно, мама, зажигай!». А я что? Мне приятно. Я же была профессиональной певицей, занималась музыкой с пяти лет.

Рут Флауэрс делает музыку техно, которая основывается на мелодиях «ABBA», Фредди Меркьюри или «Rolling Stones».

Рут Флауэрс:

Я не планирую идти на пенсию, зачем? Пока есть энергия и вдохновение, пока детям нравится, я буду зажигать. Скоро выйдет мой первый техно-сингл.

Друзья старушки не верят своим глазам и ушам, но блестящая Рут притягивает на свои шоу всё новых и новых фанатов.

От свежей струи в клубной жизни вернёмся к жизни ветеранов электроники. Крис Корнер в своё время играл в составе «Sneaker Pimps», также сотрудничал с «Imogen Heap». Теперь у Криса проект с названием IAMX. Он переехал из Лондона в Берлин и считает, что именно там подходящая среда для синт-поп направления. Клип «Think of England» (2009) — видео.