Видео. Скандал вокруг Большого театра в Москве: премьера оперетты «Летучая мышь»

Как соотносятся искусство оперетты и московский Большой театр? Вся Европа была удивлена, когда на сцене этого театра состоялась премьера оперетты «Летучая мышь», а сам театр вновь изменил своим принципам.

Скандал начался сразу после премьеры. Оперетты ещё никогда не ставили на сцене Большого театра, но в Ла Скала или в нью-йоркской Метрополитан Опера присутствие оперетты не удивляет. Там так называемый «лёгкий жанр» пользуется популярностью. Дело не в этом. Даже не скандал, а грубая перебранка идёт между приверженцами традиций и любителями экспериментов.

Молодой постановщик перенёс действие оперетты на морской лайнер с названием «Штраусс», и это далеко не всё. Василию Бархатову теперь 26 лет. Раньше он работал в Мариинском театре. Экспериментальная «Летучая мышь» — его дебют на сцене Большого театра.

Василий Бархатов, режиссёр:

Если просто посмотреть европейскую картину истории этого произведения, рядом с названием «Летучая мышь» стоят имена самых знаменитых дирижёров.

Дирижировать оркестром пригласили маэстро Кристофа-Матиаса Мюллера из Германии. Он выказывает своё восхищение.

Кристоф-Матиас Мюллер, дирижёр:

«Летучую мышь» можно окрестить великой венской опереттой или почти оперой. Однако, её постановка — более сложный процесс, если сравнивать его с обычной оперой. Тут и пение, и разговоры, и экшн, даже спецэффекты.

Критика обвинила дирижёра в том, что он никогда не работал в оперном театре, что большинство зарубежных «звёзд», которых пригласили играть, не являются настоящими звёздами, что сюжет оперетты стал современным, пошлым, что актёры говорят по-немецки, а дикторы читают в наушниках перевод.

С другой стороны, любители экспериментов остались довольны. Они заявили, что наконец-то нашлась молодёжь, которая сломала занудные каноны классических постановок, и что делать им это было тяжело.

Динара Алиева, певица:

Комическо-драматический жанр, мало того, ещё и разговорные диалоги — это, конечно, сложнее. Тем более, что это мой дебют в Большом театре.

Короче говоря, Большой театр, как «Титаник», отправился в широко разрекламированное, но небезопасное путешествие. Эмоциональная критика утверждает, что жемчужина венской оперетты превратилась в этом случае в дешёвую бижутерию. Серьёзные критики рассуждают: Большой театр, возможно, сумеет привлечь на свои постановки молодёжь в стране, но за её границами рискует потерять авторитет хранителя классических традиций.