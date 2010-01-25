Видео. Мексиканские гитаристы Родриго и Габриэлла отказались от продюссера и... прославились на весь мир

Родриго Санчез играет на соло, а Габриэлла Квинтера на ритм-гитаре. Они увлечены наследием таких групп, как «Led Zeppelin» или «Pink Floyd», таких виртуозов, как Santana или Pako de Lusia.

Родриго Санчез:

- Теперь мы записываемся в своей домашней студии, это позволяет работать глубже и более основательно, если сравнивать с нашей бывшей металлической рок-группой. В своих последних двух альбомах мы отдаем преимущество направлениям конца 60-х - музыке хиппи, рок-н-ролла, романтике эпохи любви и детей цветов.

Мы вышли из популярной в Мексике металлической группы «Tierra Acida» с целью убежать от продюсерского управления, от так называемой музыкальной индустрии. Мы жаждали получить творческую свободу, поэтому поехали в Ирландию. Просто выступали в клубах и пабах на протяжении нескольких лет и не планировали ничего.

Габриэлла Квинтера:

- Знаете, когда продюсер требовал записать что-нибудь для «Radio Friendly», записать песню, хит, мне сразу становилось плохо. Я всегда отвечала: «Нет, я буду играть только то, чего просит душа». Мы решили больше не сотрудничать с великими музыкальными лейблами. Кто знал, что как раз такой подход станет актуальным? Мы не собирались вновь выходить на большую сцену.

Судьба сама позаботилась о судьбе Родриго и Габриэллы, теперь они считаются звездами.