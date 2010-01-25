Видео. Мексиканские гитаристы Родриго и Габриэлла отказались от продюссера и... прославились на весь мир

Родриго Санчез:
- Теперь мы записываемся в своей домашней студии, это позволяет работать глубже и более основательно, если сравнивать с нашей бывшей металлической рок-группой. В своих последних двух альбомах мы отдаем преимущество направлениям конца 60-х - музыке хиппи, рок-н-ролла, романтике эпохи любви и детей цветов.
Мы вышли из популярной в Мексике металлической группы «Tierra Acida» с целью убежать от продюсерского управления, от так называемой музыкальной индустрии. Мы жаждали получить творческую свободу, поэтому поехали в Ирландию. Просто выступали в клубах и пабах на протяжении нескольких лет и не планировали ничего.
Габриэлла Квинтера:
- Знаете, когда продюсер требовал записать что-нибудь для «Radio Friendly», записать песню, хит, мне сразу становилось плохо. Я всегда отвечала: «Нет, я буду играть только то, чего просит душа». Мы решили больше не сотрудничать с великими музыкальными лейблами. Кто знал, что как раз такой подход станет актуальным? Мы не собирались вновь выходить на большую сцену.
Судьба сама позаботилась о судьбе Родриго и Габриэллы, теперь они считаются звездами.