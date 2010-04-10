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Видео. Ирландская группа «Sound Driver» дала концерт на горе Килиманджаро

10 апреля 2010 12:14
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Самую высокую вершину Африки покорил хард-рок!

Такого рекорда еще никогда не было. Гора Килиманджаро — это бывший вулкан высотой 5895 метров. Настоящая крыша африканского континента. Путь на вершину не благоустроен, нужно добираться своим ходом, нецивилизованно. Но Ирландско-британская группа «Sound Driver» решила нести свое оборудование, которое весит 50 кг, просто на плечах. Шестнадцатишаговый пульт, барабаны, клавиши, гитары, батареи - затащили все необходимое для того, чтобы на горе прозвучал настоящий «Hard Rock».

Billy Norman, гитарист:
Просто не верится, что мы подняли все на такую высоту. Пять суток тащили, мучались, а еще нужно будет возвращаться домой.

Billy Norman, гитарист

На концерте присутствовало несколько человек, зато аудитория этой записи будет огромной.

Душой группы «Sound Driver» является клавишник Chad Marriott.

Chad Marriott, автор и вокалист:
Сначала появилась идея играть в разнообразных необычных местах: в аэропортах, на крышах, в горах, в лесу. Но потом мы подумали, что еще никто не делал этого на какой-нибудь горной вершине. По скалам мы лазили в молодости, поэтому все согласились.

Сhad Marriot

В Книге рекордов Гиннеса подобных попыток не зарегистрировано. Парни надеются попасть в список рекордсменов.

Chad Marriott , автор и вокалист:
Мы играли настоящий электро-концерт и все записали. Надеюсь, что с помощью продюсера Дэнтона Сапла, который раньше работал с Gold Play и Pet Shop Boys, мы быстро прославимся на весь мир. Даже отдадим часть прибыли на благотворительность.

Ну что ж, в этом случае на первый план попала фишка: играть где, а не как играть.

Следующий свой концерт парни планируют организовать на крыше высочайшего в мире небоскреба, который, как известно, построили в Дубае.

Гора Килиманджаро

Гора Килиманджаро

Гора Килиманджаро

Гора Килиманджаро

Гора Килиманджаро

Гора Килиманджаро

Ирландско-британская группа «Sound Driver»

Концерт группы «Sound Driver» на горе Килиманджаро

Концерт группы «Sound Driver» на горе Килиманджаро

Концерт группы «Sound Driver» на горе Килиманджаро

Концерт группы «Sound Driver» на горе Килиманджаро

# Музыка

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