Видео. Ирландская группа «Sound Driver» дала концерт на горе Килиманджаро

Самую высокую вершину Африки покорил хард-рок!

Такого рекорда еще никогда не было. Гора Килиманджаро — это бывший вулкан высотой 5895 метров. Настоящая крыша африканского континента. Путь на вершину не благоустроен, нужно добираться своим ходом, нецивилизованно. Но Ирландско-британская группа «Sound Driver» решила нести свое оборудование, которое весит 50 кг, просто на плечах. Шестнадцатишаговый пульт, барабаны, клавиши, гитары, батареи - затащили все необходимое для того, чтобы на горе прозвучал настоящий «Hard Rock».

Billy Norman, гитарист:

Просто не верится, что мы подняли все на такую высоту. Пять суток тащили, мучались, а еще нужно будет возвращаться домой.

На концерте присутствовало несколько человек, зато аудитория этой записи будет огромной.

Душой группы «Sound Driver» является клавишник Chad Marriott.

Chad Marriott, автор и вокалист:

Сначала появилась идея играть в разнообразных необычных местах: в аэропортах, на крышах, в горах, в лесу. Но потом мы подумали, что еще никто не делал этого на какой-нибудь горной вершине. По скалам мы лазили в молодости, поэтому все согласились.

В Книге рекордов Гиннеса подобных попыток не зарегистрировано. Парни надеются попасть в список рекордсменов.

Chad Marriott , автор и вокалист:

Мы играли настоящий электро-концерт и все записали. Надеюсь, что с помощью продюсера Дэнтона Сапла, который раньше работал с Gold Play и Pet Shop Boys, мы быстро прославимся на весь мир. Даже отдадим часть прибыли на благотворительность.

Ну что ж, в этом случае на первый план попала фишка: играть где, а не как играть.

Следующий свой концерт парни планируют организовать на крыше высочайшего в мире небоскреба, который, как известно, построили в Дубае.