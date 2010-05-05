Видео. Блюз – это когда хорошему человеку плохо

Каждый из жанров представлял собой определенное чувственное состояние: реггей – песни надежды, рок-н-ролл – музыка для веселья, джаз – музыка на все случаи жизни. Про один видов хип-хопа – рэп – говорят, что рэп – это когда плохому человеку хорошо. А вот блюз… Блюз – это когда хорошему человеку плохо.
Геннадий Стариков, блюзмен:
Наверное, такой посыл и был у негритянских музыкантов, но со временем блюз вырос из этнической негритянской музыки и распространился по всему миру как инструментальная музыка.
Блюз – это в первую очередь гитара. Можно, конечно же, играть блюзы и на клавишных, но с точки зрения корней, блюз – это гитара, которая проецирует грусть, изливает ее в струнных всхлипах.
Впрочем, блюз – это не всегда грусть, это и счастье, и вспышки радости, это и ожидание, и тревоги, и надежды, и все что только душе угодно. Всё, что только можно прочувствовать с помощью гитары, это и есть блюз.
Геннадий Стариков, блюзмен:
Многие обвиняют блюз в том, что это грубая музыка. Чувственная, грубая, примитивная музыка. С точки зрения классической музыки или джазовых гармоний – возможно, так можно говорить.
Блюз – самая демократичная музыка. Она легко становится основой для слащавых поп-песенок о подростковой любви и в то же время забойнейшие хиты Роллинг Стоунз – это все тот же блюз. Блюз многолик и многогранен, впрочем, как и те люди, которые его играют.
Геннадий Стариков, блюзмен:
Один человек любит Бетховена, любит Гайдна. Я, например, без ума от Генделя, без ума от Прокофьева и Хачатуряна, и в то же время это не мешает мне любить блюз, люди же часто бывают многогранны, не обязательна же заточенность на один стиль
Кто-то скажет: эгей, о чем вы, какой блюз, со времен группы «Cream» не написали ни одной новой мелодии, ставшей блюзовой классикой.
Ладно, Клэптон еще что-то там силится, но, право слово, какой уж тут блюз. Учитывая то, что современные блюзмены не изобретают велосипед, а берут проверенные блюзовые хиты и заезживают, запиливают их до черных дыр – разве это не подтверждает, что время блюза ушло?
Геннадий Стариков, блюзмен:
Не может уйти время блюза, не может уйти время классической музыки, не может уйти время народной музыки, потому что это –
истинные ценности, фундаментальные. Это не является модной/немодной музыкой, ее нельзя так рассматривать. Это музыка на десятилетия, на сотни лет, на века.
Похоже, блюз таки вписал себя в скрижали музыкальной истории. Нравится это кому-то или нет, живет блюз сегодня или выживает, много у него последователей или считанные единицы – блюз, как ни крути, живая музыкальная история. Которая еще и весьма отменно звучит.