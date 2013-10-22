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В поселке Чисть Молодечненского района пройдет большой джазовый фестиваль

22 октября 2013 16:03
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Новости Беларуси. «Минщина встречает джаз». Большой музыкальный фестиваль второй раз пройдет в поселке Чисть Молодечненского района.

6 ноября биг-бэнд Национального концертного оркестра под управлением Михаила Финберга представит программу классического джаза. Зрители услышат произведения двух десятков знаменитых композиторов.

Организаторы обещают сделать программу концерта интересной. Джазовый фестиваль, благодаря поддержке Минского облисполкома получил в поселке Чисть постоянную прописку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Фестиваль # Музыка # Фестивали и карнавалы

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