Творчество группы «Маланка Orchestra» похоже на бред шизофреника?

Группа «Маланка Orchestra» на «Звездном ринге» СТВ. Скачать концерт бесплатно.

Группа «Маланка Orchestra» - оркестр танцевальной музыки и песни, создан в 2007 году Леонидом Павленком, играют дикую смесь из самой разной музыки, джаз, цыганские мелодии, самба, степ, рок-н-ролл и другой. Много гастролируют, но в основном за рубежом.

Зритель из зала:

Почему вы уверены, что хорошие танцевальные ритмы и трогательные мелодии объединяют людей? Вы собираетесь на «Звездном ринге» брататься или все-таки драться?

Группа «Маланка Orchestra»:

О том, что хорошие танцевальные ритмы и трогательные мелодии объединяют людей, сказали не мы.

Зритель из зала:

А кто, желтая пресса?

Группа «Маланка Orchestra»:

Нет, это сказал наш большой приятель Iggy Pop.

Зритель из зала:

Вы спели в своей песне, что в вашем оркестре 10 музыкантов, а я на сцене насчитал только семь, где еще трое?

Группа «Маланка Orchestra»:

Знаешь, есть такое кино, там говорят: «Сусликов видишь?» «Нет, не вижу». «А они есть». Вот и тут такая история.

Зритель из зала:

Вы считаете себя альтернативными музыкантами? И если да, то чем вы альтернативны?

Группа «Маланка Orchestra»:

Мы не считаем себя альтернативными музыкантами, мы играем хорошую поп-музыку.

Зритель из зала:

Музыканты, которые исполняют такого рода музыку, слушают каких-нибудь других исполнителей?

Группа «Маланка Orchestra»:

Да. На самом деле абсолютно разных. Это может быть и рок, и электронная музыка, и джазовая музыка, и народная музыка. Можно перечислять много.

Зритель из зала:

Каким образом в вашей группе появился саксофон? Чей это родственник или друг и, вообще, зачем он здесь?

Группа «Маланка Orchestra»:

Очень интересная история была. Мы как-то шли по переходу подземному, и Саша стоит, играет на саксофоне. Ему было очень холодно на улице в этот момент, он бедняжка стоит, играет и мерзнет. И мы сказали: Саш, ты клево играешь, давай будешь играть в нашем составе. Он согласился. Ему предоставили точку для репетиций. Стало тепло, уютно и хорошо.

Зритель из зала:

Ребята, на какую публику вы рассчитаны?

Группа «Маланка Orchestra»:

На абсолютно разную публику, потому что у нас есть и веселые, и грустные композиции. Мне кажется, что мелодии, из которых состоят наши композиции, трогают людей разных возрастов и профессий. Это было уже проверено на разных концертах и мероприятиях.

Зритель из зала:

На наших радиостанциях каких только брендов не услышишь. Скажите, пожалуйста, почему на них не крутят вас?

Группа «Маланка Orchestra»:

Потому что мы не записываемся. На самом деле собираемся записаться, все будет.

Зритель из зала:

Что стало с «Нагуаль»?

Группа «Маланка Orchestra»:

Все нормально.

Зритель из зала:

Почему появилась «Маланка Orchestra»? Это более коммерчески-выгодный проект?

Группа «Маланка Orchestra»:

Нет, «Нагуаль» мы тоже нормально «гребем».

Зритель из зала:

То есть вы гребете в два весла теперь.

Группа «Маланка Orchestra»:

Да. Все в порядке, «Нагуаль» живет, «Маланка Orchestra» живет. Это разные виды музыки.

Зритель из зала:

С чем связан такой переход к «цыганщине?». Я так понимаю, что вы много слушаете Кустурицу, Gogol Bordello. Но это такой мягкий вариант, белорусский.

Группа «Маланка Orchestra»:

А в том-то и дело. Потому что в основе всего у нас стоял Утесов.

Зритель из зала:

После вашего выступления у меня возникло желание напиться и побуянить. Как вы думаете, ваша музыка способствует снижению уровня алкоголизма в стране?

Группа «Маланка Orchestra»:

Наша музыка больше заставляет людей танцевать, веселиться, при этом, наверное, не обязательно пить.

Зритель из зала:

Я от вас услышал, что вы давно выступаете, но не записываетесь. Где можно услышать ваши концерты. Где вас, вообще, можно увидеть, услышать?

Группа «Маланка Orchestra»:

Пожалуйста, будешь жениться, приглашай нас, будет концерт. Сыграем.

Зритель из зала:

У вас в названии есть белорусское слово. Есть ли у вас белорусские песни в репертуаре?

Группа «Маланка Orchestra»:

Пока нет.

Зритель из зала:

Я вам могу, предвидя этот ответ, порекомендовать одного из авторов. Дело в том, что несколько лет назад я выступал с одним певцом, тогда еще неизвестным. Мы вынуждены были выступить на одном корпоративе. У нас на двоих была одна гитара. Я спел несколько своих песен, он тоже что-то мое, а потом он вдруг стал петь на белорусском языке песни, которые немного напоминают ваши, с хорошим юмором, с присутствием интеллекта в музыке и в тексте. Я вам открою секрет. Этот автор Дима Колдун. Так что у него такие песни есть, и таких песен в его исполнении после корпоратива я больше не слышал, так что советую.

Вы смирились с тем, что вы простая клубная группа?

Группа «Маланка Orchestra»:

Нас это полностью устраивает.

Зритель из зала:

У вас позитивная музыка. А более серьезную вы играли? Если не играли, то хотели ли бы сыграть?

Группа «Маланка Orchestra»:

А более серьезная это какая?

Зритель из зала:

Джаз.

Группа «Маланка Orchestra»:

У нас есть и джазовые музыканты, и классические в составе. То есть, практика игры серьезной музыки у нас есть. Иногда расслабляемся и играем что-то такое веселое и танцевальное.

Зритель из зала:

В музыке должен быть какой-то смысл. А в чем заключается смысл вашего творчества? Извините, но это больше похоже на бред шизофреника.

Группа «Маланка Orchestra»:

Отлично. Можно так называть нашей музыкой новый стиль.

Зритель из зала:

Зачем нужна ваша группа, если вы не знаете, о чем вы поете? Кто вам это пишет?

Группа «Маланка Orchestra»:

Есть такой известный пианист Натан Перельман, и у него есть такая фраза о том, что музыка бывает прекрасна своей зашифрованностью, как и поэзия. Ее необязательно расшифровывать. Она просто прекрасна и красива.

Зритель из зала:

Она прекрасна, когда человек поет и знает, о чем он поет, когда его душа поет. Но вы сами сказали, что вы не знаете, о чем вы поете и что вы поете.

Группа «Маланка Orchestra»:

Дело в том, что музыка есть плохая, хорошая, легкая, серьезная, но в любой музыке есть смысл.