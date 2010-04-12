Трио Port Mone создали свою вселенную всего из трех инструментов

Если бы тишина могла звучать, то она определенно стала бы музыкой минского трио Port Mone. Потому что тишину слушаешь не ушами, а воображением.

Художники и физики знают, что белый – это не цвет, а отсутствие цвета и в тоже время присутствие всех цветов. Если перевести белый цвет в звуки музыки, то он был бы аналогом тишины.

Кто-то в этом насыщенном минимализме учует пустоту. Но пустоту не в философском понимании, а именно отсутствие всего: вакуум, минус вместо плюса. Но можно ли строить музыкальную вселенную на звучании трех инструментов?

Алексей Ворсоба, трио Port Mone:

Нас часто спрашивают, почему в нашей музыке нет голоса. Я думаю, что имеется в виду, что нет ярко выраженной мелодики, за которую можно зацепиться и чувствовать себя более уверенно.

Многие с непривычки чувствуют себя нелепо, когда перед ними музыка, которая не стесняется своей естественной наготы. Перекормленные песенной массовой культурой, мы разучились слушать именно музыку, а не песни. Дайте нам припев, чтобы мы могли подпевать и дайте мелодию, чтобы можно было ее насвистывать или бубнеть себе под нос.

Алексей Ворсоба, трио Port Mone:

Мелодия – это один из способов выражения музыкального. Есть такое понятие «интонация», которое заключает в себя и мелодию тоже. Но ведь еще может быть и свет, и выражение лица ( если говорить о театральных приемах). Если говорить о звуковых приемах, то палитра очень большая, а мелодия – одна из частей этой большой-большой палитры.

Удивительно, но всего 5 лет назад Port Mone звучали по-другому. Тогда это была музыка, удобная для восприятия, линейная и менее личная. По сравнению с теми временами Port Mone ощутимо выросли, повзрослели.

Алексей Ворсоба, трио Port Mone:

Только сейчас появляется ощущение, что мы становимся на верный, правильный путь. Раньше были поиски, как выйти из темной комнаты, в которой мы оказались. Теперь мы как будто высунули нос и знаем точно: все хорошо, есть куда идти, нет никакого тупика. По крайней мере, не видно намеков на то, что он был. Скорее, мы начали приоткрывать какой-то огромный-огромный мир.

И этот огромный мир звучит всего тремя инструментами. Впрочем, если красота в глазах смотрящего, то музыка, определенно, находится внутри любого слушателя. Вопрос в том, срезонирует ли внутренняя музыка с музыкой внешней? Ведь духовное богатство не подразумевает богатство материальное, равно как и музыкальное богатство не заключается в одновременном звучании тысячи инструментов. Кому-то и трех вполне достаточно. Тишина ведь звучит не для каждого.