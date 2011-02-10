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Тимати: Я приближаюсь лишь к четверти того, о чем задумал

10 февраля 2011 08:25
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Мы встретились с Тимати около 12 часов ночи, что очень для него привычно: бывало, что встречи происходили и в 6 утра. Певец был спокойным, уравновешенным, знающим себе цену и с большими планами.

Тимати:
Я выпустил свою линию одежды, запустил интернет-мерчендайз бутик, собираюсь выпускать свою книгу вместе с Федей Бондарчуком и Пашей Куликовым. Мы сейчас запустили кинокартину «Одноклассники.ru».
Пока есть возможность, амбиции, идеи, видения, есть возможность их реализовывать, у тебя получается, надо стараться захватить все сегменты.

Фото. Тимати

Несмотря на сверкающие бриллианты, гламур и блеск, Тимати оказался философом и рассуждал на вечные темы.

Фото. Тимати

Фото. Тимати

Тимати:
Счастье — это некая абстракция, потому что счастье фрагментарное — это же момент. То есть ты идешь, идешь, идешь, достиг, насладился счастьем — оно очень краткосрочное.

Фото. Тимати

А долгосрочным оказался лист с желаниями Тимати.

Тимати:
Знакомый рассказал об этой теории. Нужно записать, чего бы ты хотел достичь в жизни. Годы идут, а ты смотришь на эту бумагу и для себя помечаешь. И ты понимаешь, исходя из этой рукописи, достиг ты чего-то за это время или нет. Я смотрю: вроде прилично получается. Приближаюсь где-то к четверти того, что написал.

Фото. Тимати

Оказывается, Тимати неприхотлив и в бытовом райдере сверхъестественного не заказывает, разве только что поход в спортзал и запрет на съемку во время его выступлений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Тимати

# Музыка

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