Тео про работу у Финберга: Михалыч говорит, что здесь сейчас будет

Тео. Настоящее имя – Юрий Ващук, композитор, аранжировщик, певец. Первую песню написал в девятом классе. После участия в программе «Зорная ростань» был приглашен в оркестр под управлением Михаила Финберга, где работает и по сей день. Автор множества популярных песен белорусских артистов. Участвовал в написании музыки к двум фильмам.

Мы знали Юру Ващука. Зачем появился Тео? И по каким причинам?

Тео:

Появился Тео сравнительно недавно. Буквально полгода назад, синхронно с возникшей идеей сделать проект эдакой танцевальной музыки. Могу сказать, что никакой смысловой нагрузки я не вкладывал в это слово. Мне оно показалось просто очень созвучным. Вот так решил назваться Тео.

В свое время Вы упорно занимались на баяне. Не хотите сделать определенную программу, где баян будет играть главную роль?

Тео:

Да. Занимался серьезно баяном. Был даже лауреатом международного конкурса. Но могу сказать, что я уже несколько таких пробных работ делал, я выступал в нескольких ночных клубах с программой и с диджеем. Было весьма забавно. Публика принимала на ура. Поэтому спасибо за совет, стоит задуматься.

Как Вам работается с оркестром Михаила Финберга?

Тео:

Неимоверный кайф испытывает каждый вокалист, когда он понимает, что за ним сидят буквально лучшие музыканты нашей страны. И это все происходит в life, опять же никаких фонограмм. Ты руководишь процессом. Фонограмму ты не изменишь. А здесь может поменяться форма. Где-то удлиняется соло музыканта, все это происходит прямо во время концерта. Михалыч говорит, что здесь сейчас будет. «Я понял Вас, понял, ухожу на куплет». Забавно в целом. У нас прекрасный коллектив, мы все как братья и сестры, поэтому здорово там работается.

Считаете ли Вы свой голос привлекательным?

Тео:

Конечно, я могу, как человек, занимающийся самопродюсированием, во время записи самого себя оценивать, что я выполнил из каких-то вокальных приемов правильно, а что нет. Здесь я могу разобраться в себе. А что я могу сказать по поводу того, привлекательный ли мой голос или нет, то это, наверное, уже судить слушателям. Надеюсь, что да.

В современном мире без продюсера никак. Неужели Вы и в себе открыли талант продюсера?

Тео:

Не знаю. Все-таки профессия продюсера должна отнимать много времени и сил. Естественно, это тяжело. Не будет оставаться этого важного времени для творческой работы. Поэтому мне кажется, что, наверное, в ближайшем будущем у меня появится такой человек, который будет помогать мне, я буду помогать ему, то есть мы будем делать некое совместное дело. Хотя пока как-то справляюсь. Пока как-то справляюсь.

Юра, а что Вы скрываете под темными очками? Блеск в глазах?

Тео:

Абсолютно ничего не скрываю. Я могу запросто снять очки и с вами пообщаться вот так, если вам так комфортнее.

Митрий Врангель:

Такая натянутая атмосфера. Вы так серьезно отвечаете на вопросы. Может быть, Вы нам покажете что-нибудь необычное, что кроется в Вас. Допустим, я могу пародировать муху. Может быть Вы умеете жонглировать микрофоном?

Тео:

Я могу рассмешить «лунной походкой», потому что я ее совершенно не умею делать. Но, если вы меня поддержите, я попробую. Как-то так.

Назовите, пожалуйста, принцип, которого Вы придерживаетесь всегда.

Тео:

Я назову те, которых я придерживаюсь всегда, но не всегда получается. Честность, пунктуальность, профессионализм.

Вам нравится не только на профессиональной сцене, но и где-нибудь за столом в кругу друзей, а, может быть, даже в караоке поорать, поголосить и даже не в своей тональности?

Тео:

В караоке обожаю. Обожаю встретиться с друзьями, попеть, но в той тональности. А что касается застолий, честно, очень не люблю. Наверное, это не самое лучшее качество, но когда мы сидим и отдыхаем, какой-то праздник, тебе все время: гитару, гитару, давай еще вот эту.

Вы довольны тем, чего добились на данном этапе Вашей жизни?

Тео:

Знаете, я даже не задумывался, чего я добился. Я как-то чаще думаю о том, что у меня есть. Что у меня есть, мне доставляет массу удовольствия и счастья. Поэтому мне кажется, что все у меня хорошо. Конечно, цели есть. Цели есть, и я надеюсь, что они будут достигнуты. Если можно, я пока о них говорить не буду из суеверных соображений. В общем- то я доволен тем, что у меня есть сейчас.

Расскажите, пожалуйста, про соавторство к написанию музыки к двум российским фильмам. Что это были за фильмы?

Тео:

Первый фильм «Майор Ветров» – российско-белорусский проект. Мы писали музыку вдвоем с Леонидом Шириным. Мы полностью снабдили фильм музыкальной частью. Окрыленные этой выполненной работой, получили еще один заказ на написание музыки к фильму «В июне 41». Правда, там участвовали не только мы с Шириным, там еще были другие композиторы. Такая солянка авторов.