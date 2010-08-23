Тапёр-пианист гастролирует по миру со своим роялем и коллекцией немых фильмов

У голландского музыканта Ива Вершур есть пианино, весом 200 кг XIX-го столетия. Он сопровождает своим исполнением немые фильмы начала ХХ века, которые возит с собой.

Ива Вершур разработал собственную систему транспортировки пианино, потому что он колесит с ним по всей Европе, выступая в музеях, кино и на частных вечеринках.

Ива Вершур, тапер:

Мой инструмент представляет другую эпоху, когда ни мелодия, ни звук не были важны, самым главным считалась тональность. Пианино могло петь или шептать.

Все свое Ива возит с собой. Вместе с ассистентом он натягивает экран и небольшое помещение превращается в элитарный кинотеатр. Ива закончил Гаагскую королевскую консерваторию. Между гастролями он работает в голландским музее-кино. Говорят, что-то подобное увидеть в наши дни практически невозможно.

Ива Вершур:

Я хочу делать так, чтобы немое кино не казалось сегодня таким скучным. Сегодняшний телезритель уже не удивляется движениям на экране. Его нужно привлечь эмоциями. Многие даже не знают, что музыка звучит не с экрана. Я стараюсь, чтобы так все и было, я все время импровизирую.

Самым свежим проектом Ива Вершура является озвучивание старых музыкальных кинолент начала ХХ столетия, которые посвящены историческим событиям.