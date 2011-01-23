Тани Фаредо: Современная девушка меня бы не поняла

Концерт Тани Фаредо на «Звездном ринге» СТВ.

Тани Фаредо — джазовая и эстрадная певица. Родилась в Пинске, в детстве пела в хоре и училась в музыкальной школе. После участия в телеконкурсе «Все мы родом из детства» Анатолий Ярмоленко пригласил ее в студию «Сябры». Тани Фаредо закончила отделение эстрадного вокала БГУ культуры и искусств, пела джаз в оркестре Михаила Финберга, участвовала в различных джазовых фестивалях. В 2006 году вошла в Топ-50 самых красивых и успешных людей Минска, в 2008 стала полуфиналисткой конкурса «Новая волна».

Зритель из зала:

Тебе комфортнее работать в одиночку или в большом музыкальном коллективе?

Тани Фаредо:

В свое время я отработала во всех имеющихся в Беларуси оркестрах, поэтому на сегодняшний день мне приятно продвигать свое творчество со своими собственными музыкантами.

Дмитрий Враншель:

Вы считаете себя джазовой певицей?

Тани Фаредо:

Я очень серьезная джазовая певица, ко мне, конечно же, у же приклеилось такое джазовое амплуа, но мой жанровый диапазон намного шире.

Дмитрий Враншель:

Не замахнуться ли нам на Эллу Фицджеральд? У нас принято импровизировать.

Тани Фаредо:

Прямо сейчас? Прямо на Эллу? (поет - прим. ред ctv.by)

Зритель из зала:

Я где-то прочитала, что вы считаете себя королевой на сцене, а примадонной еще не считаете?

Тани Фаредо:

А где вы такое прочитали, мне интересно? У меня в лексиконе таких слов, наверное, нет. Это в лексиконе у тех кому уже как минимум за 50. Насчет королевы, нет, я принцесса.

Зритель из зала:

Насколько джазовая музыка вашего формата оплачиваема и востребована в нашей стране? Без спонсоров вы тоже не обходитесь?

Тани Фаредо:

Спонсоры — это всегда хорошо, что касается оплачивания джазовой музыки, то мне не приходится жаловаться, потому что, на удивление, она пользуется спросом, есть любители такой музыки, у нас не так много исполнителей, и мне нравится, что я занимаю частичку этой ниши.

Зритель из зала:

Почему вы целиком не переключитесь на поп-музыку, может тогда бы вас чаще показывали по телевизору?

Тани Фаредо:

Моя музыка — это моя авторская музыка, в этом смысл моего творчества. Какая она у меня получатся, это будет зависеть от моих поисков, от моих музыкальных предпочтений на сегодняшний день, потому что я не знаю, как будет звучать моя музыка через год-два. Возможно, она будет уже более усложненная, с джазовыми примесями. Сегодня вы услышите песни в поп-формате.

Зритель из зала:

Вы как-то сказали, что вы получили способность писать песни после того, как вы получили солнечный удар. Сейчас вы аккуратны с солнышком, а то мало ли...дар пропадет?

Тани Фаредо:

Я очень сейчас осторожничаю с солнцем. Хожу в панамах, стараюсь минимизировать свое пребывание на солнце для того, чтобы этот дар пребывал со мной и дарил радость мне и вам.

Зритель из зала:

Вы мечтали быть балериной и эквилибристкой. Балериной я понимаю зачем, но зачем эквилибристкой?

Тани Фаредо:

Мне хотелось быть балериной, эквилибристкой и вокалисткой, но не артисткой почему-то. Мне не хотелось никогда быть артисткой, вот именно певицей хотелось. В четыре года у меня созрело такое желание, я маме просто надоедала просьбами о том, чтобы она отдала меня в школу для балета или цирк. Но так как я училась в музыкальной школе, я все совместила вместе: фортепиано и вокал.

Зритель из зала:

Чем вам близко творчество этого пижона и историка моды Александра Васильева?

Тани Фаредо:

Мне нравятся образованные люди, люди, одержимые своей профессией, своим творчеством, тем более, когда эти люди единичны в своей профессии. Он как раз из таких.

Зритель из зала:

Говорят, что вы любите жестко подначить кого-то. А как вы принимаете атаки в совой адрес?

Тани Фаредо:

Спокойно, не теряя уверенности в себе, с чувством иронии и самоиронии.

Зритель из зала:

Чего в вас больше самоиронии или прямолинейности?

Тани Фаредо:

Я думаю, самоиронии.

Зритель из зала:

Вы не жалеете, что когда-то отказались прокатиться с художником Никасом Сафроновым по Москве? Глядишь, сейчас бы пели в московских клубах.

Тани Фаредо:

Может и пела бы уже на пенсии. Я вообще не жалею, значит так должно было случиться в тот момент. Видимо когда мне было 16 лет, я больше думала о контрольных по математике, учитывая уже на тот момент мой плотный гастрольный график, мне вообще было не до Никасов. Хотя современная девушка меня бы точно не поняла.

Дмитрий Врангель:

Что у вас на любовном фронте?

Тани Фаредо:

У меня все отлично.

Дмитрий Врангель:

Парень есть?

Тани Фаредо:

Парень...звучит как-то... Все есть и то, и другое, и третье.

Зритель из зала:

Ваша внешность натуральна или над ней работали хирурги?

Тани Фаредо:

Все говорят цитаты из различных журналов. Два года назад вышел журнал, где на обложке большими буквами было написано «К зависти всех силиконовых жертв у меня все свое».

Зритель из зала:

У вас часто портится настроение, если в компании другой женщине уделяется больше внимания, чем вам.

Тани Фаредо:

Такое редко бывает, я постоянно перетягиваю на себя одеяло, потому что я один ребенок в семье. Я очень эгоистичная, очень завлекающая все в свои руки. Я не помню такого, чтобы это случилось и я расстроилась, такого не происходило. Я бы все сделала для того, чтобы все опять попало в мои руки.

Зритель из зала:

Есть такое выражение, скажи кто твой друг, и я скажу кто ты? Ваша подруга - Полина Смолова, которую большинство людей в нашем шоу-бизнесе недолюбливают за ее снобизм и хамское поведение. Вы тоже сноб и хамка?

Тани Фаредо:

Оправдание — это, конечно же, худшее средство. Благодаря нашей дружбе, мне раскрылись те качества, которые она не успела раскрыть на сцене. Я ее знаю с самой лучшей стороны, поэтому у нас достаточно долгая дружба, которую я очень ценю.

Зритель из зала:

Первые ассоциации, пока вы не начали петь, это очень стильная и эффектная женщина. Скажите, кто занимается вашим стилем?

Тани Фаредо:

Стилем занимается мой же менеджер и директор Влад Левский.

Зритель из зала:

Чем вы будете заниматься в случае неожиданного завершения вашей карьеры?

Тани Фаредо:

Так трагически прозвучало, что я уже хочу заплакать и уйти. Не хочу об этом думать. Я всегда решаю все свои вопросы и дела по мере их поступления. Сейчас у меня такой вопрос не стоит.