Стас Ломакин (Группа The Toobes): Однажды перед концертом я наелся венских сосисок. Их было много, жирные. Дальше было что-то страшное

Ребята, в вашей команде есть лидер?
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
У нас коллективный разум.
Вы сейчас стоите на белорусской сцене у нас. На Евровидение поедете?
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
Естественно. Мы уже ездили и не раз… как поклонники.
А не смущает, что в компании, допустим, с Солодухой, с Тихоновичем придется ехать?
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
Солодуха — наш кумир. Я очень его люблю. Это самый трудолюбивый музыкант в нашей стране.
Я прошу прощения, ребят, может быть, что-нибудь из его репертуара.
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
Это не в нашей компетенции. Мы играем рок-н-ролл. Но мы не сможем сыграть Солодуху рок-н-ролльно. Простите, пожалуйста.
Скажите, вам было приятно победить в одной из рок-номинаций или вам все равно?
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
Нам не все равно..
То есть вам приятно?
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
Естественно.
А вы только втроем на сцене или иногда, когда большие концерты, вы берете подтанцовку?
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
Нет. Нам всегда помогает публика. И любой желающий на наших концертах может попасть к нам на сцену и помочь нам сыграть и поддержать. 26 ноября мы играем в одном из столичных клубов и мы приглашаем всех на наш концерт.
Стас Мурашко (Группа The Toobes):
Обязательно.
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
У нас новый альбом, по-настоящему новый, честный, красивый…
Стас Мурашко (Группа The Toobes):
И круглый с дырочкой внутри.
Барабанщик-солист. Такое нечасто встретишь. Как это случилось?
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
В восемьдесят… каком там? В 89 году и получилось. И получился я.
Как удается совмещать активные движения руками и работать диафрагмой, чтобы держать звук?
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
Уже последние два года нашу музыку называют «спорт-рок» друзья, знакомые. «Спорт-рок» — это честно и правда. И мы, действительно, занимаемся спортом на сцене. Я вот уже как месяц делаю зарядку утром, чтобы не выдыхаться. Это сложно, но круто.
Расскажите, пожалуйста, что за история была с Трики (Tricky): ?
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
Мы познакомились давно. И вяло текущие отношения продолжаются до сих пор, сложные, как и во всех делах.
Стас Мурашко (Группа The Toobes):
Он человек занятой. У него много проблем во всех сферах.
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
И у нас много проблем. Мы продолжаем работать, и трудимся, и думаем, что все сойдется к хорошему.
Ребята, какую судьбу вы пророчите песням из нового альбома?
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
Стадионы.
А FM-пространство?
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
Бесполезно. На территории республики, нашей любимой страны, мы не формат.
А в России вы, думаете, формат?
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
В России тоже нет.
А где формат?
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
Интернет — это будущее.
Так, может быть, FM не при чем? И страна тоже?
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
Может быть. Но я, так скажем, без претензий. Но нас это даже радует, потому что то, что я слышу по радио, меня совсем не радует, и я не хочу рядом слышать свою музыку.
А в нашей стране можно купить ваш диск? Или все в Интернете?
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
Уже все распродано. Новым готовим.
Ну, правда, если честно.
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
Если честно, первый тираж разошелся — мы ждем второй и третий.
Вы поете на английском языке. Английский язык — это средство для чего?
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
Оперу поют на итальянском. Почему? Рок-н-ролл только на английском звучит.
Скажите, пару лет назад с вами произошел определенный конфликт по языковому вопросу. Это тогда, когда вы отказались отвечать на вопрос по-белорусски. С тех пор что-нибудь изменилось?
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
Спасибо за вопрос. Конфликта не было. Это был PR-ход.
Вы употребляете биологически активные добавки?
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
Мне кажется, это сектантские какие-то вопросы пошли.
Ну, конечно, я сектант. Не видно что ли, что я сектант?
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
БАДы. Я все время боюсь БАДов.
Стас Мурашко (Группа The Toobes):
На самом деле можно просто пить апельсиновый сок по утрам, свежевыжатый.
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
И делать зарядку.
А вы считаете свою музыку крутой?
Стас Мурашко (Группа The Toobes):
Конечно.
Вы быстро стали популярны среди народа. А «звездной болезнью» не заболели?
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
Заболели.
Константин Пыжов (Группа The Toobes):
А разве не видно?
За что вас любят или не любят?
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
А это вам лучше знать.
Скажите, а почему вы все-таки согласились участвовать в этой передаче?
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
Очередной опыт. Мы все время всячески увиливали какими-то путями…
Стас Мурашко (Группа The Toobes):
Нас заманили.
То есть вы пренебрежительно относитесь к телевидению? Вам не нравится?
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
Нет, один раз мы играли на телевидении точно так же «живаком». Было сложно, мы были еще совсем сопляками. Очень нервничали, переживали. После этого как-то недолюбливаем съемки. Это как-то нечестно. Хочется живой концерт.
Стас Мурашко (Группа The Toobes):
Вырезают, вырезают все.
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
Вырезают — это неважно. Просто отдача публики не та. Не жарко, пот не льется ручьем. Хочется настоящего драйва.
Вам хотя бы раз хотелось уйти со сцены, с концерта — прекратить выступление и уйти просто? Может быть, из-за публики или еще из-за чего-то?
Стас Ломакин (Группа The Toobes):
У меня живот болел один раз. У меня был вызван огромный рвотный эффект. Я перед концертом наелся венских сосисок. Их было много, жирные. Они у меня стали возле горла. И когда я начал просто петь, я подумал, что сейчас барабаны просто заляпаются страшно. Я всю эту картину прокрутил пока в голове. У меня просто паника. Но, слава Богу, утряслось. После песни третьей, наверное.