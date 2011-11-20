Стас Ломакин (Группа The Toobes): Однажды перед концертом я наелся венских сосисок. Их было много, жирные. Дальше было что-то страшное

Группа The Toobes — мощное трио, где главная вокальная партия принадлежит барабанщику. Играют качественную западную музыку, замешанную на гитарном драйве 60-70 годов. Дебютный альбом был признан лучшим альбомом 2009 года, удостоен похвалы иностранных критиков и даже знаменитого британца Трики (Tricky). В ноябре этого года состоится презентация второго альбома.

Ребята, в вашей команде есть лидер?

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

У нас коллективный разум.

Вы сейчас стоите на белорусской сцене у нас. На Евровидение поедете?

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

Естественно. Мы уже ездили и не раз… как поклонники.

А не смущает, что в компании, допустим, с Солодухой, с Тихоновичем придется ехать?

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

Солодуха — наш кумир. Я очень его люблю. Это самый трудолюбивый музыкант в нашей стране.

Я прошу прощения, ребят, может быть, что-нибудь из его репертуара.

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

Это не в нашей компетенции. Мы играем рок-н-ролл. Но мы не сможем сыграть Солодуху рок-н-ролльно. Простите, пожалуйста.

Скажите, вам было приятно победить в одной из рок-номинаций или вам все равно?

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

Нам не все равно..

То есть вам приятно?

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

Естественно.

А вы только втроем на сцене или иногда, когда большие концерты, вы берете подтанцовку?

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

Нет. Нам всегда помогает публика. И любой желающий на наших концертах может попасть к нам на сцену и помочь нам сыграть и поддержать. 26 ноября мы играем в одном из столичных клубов и мы приглашаем всех на наш концерт.

Стас Мурашко (Группа The Toobes):

Обязательно.

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

У нас новый альбом, по-настоящему новый, честный, красивый…

Стас Мурашко (Группа The Toobes):

И круглый с дырочкой внутри.

Барабанщик-солист. Такое нечасто встретишь. Как это случилось?

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

В восемьдесят… каком там? В 89 году и получилось. И получился я.

Как удается совмещать активные движения руками и работать диафрагмой, чтобы держать звук?

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

Уже последние два года нашу музыку называют «спорт-рок» друзья, знакомые. «Спорт-рок» — это честно и правда. И мы, действительно, занимаемся спортом на сцене. Я вот уже как месяц делаю зарядку утром, чтобы не выдыхаться. Это сложно, но круто.

Расскажите, пожалуйста, что за история была с Трики (Tricky): ?

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

Мы познакомились давно. И вяло текущие отношения продолжаются до сих пор, сложные, как и во всех делах.

Стас Мурашко (Группа The Toobes):

Он человек занятой. У него много проблем во всех сферах.

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

И у нас много проблем. Мы продолжаем работать, и трудимся, и думаем, что все сойдется к хорошему.

Ребята, какую судьбу вы пророчите песням из нового альбома?

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

Стадионы.

А FM-пространство?

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

Бесполезно. На территории республики, нашей любимой страны, мы не формат.

А в России вы, думаете, формат?

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

В России тоже нет.

А где формат?

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

Интернет — это будущее.

Так, может быть, FM не при чем? И страна тоже?

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

Может быть. Но я, так скажем, без претензий. Но нас это даже радует, потому что то, что я слышу по радио, меня совсем не радует, и я не хочу рядом слышать свою музыку.

А в нашей стране можно купить ваш диск? Или все в Интернете?

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

Уже все распродано. Новым готовим.

Ну, правда, если честно.

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

Если честно, первый тираж разошелся — мы ждем второй и третий.

Вы поете на английском языке. Английский язык — это средство для чего?

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

Оперу поют на итальянском. Почему? Рок-н-ролл только на английском звучит.

Скажите, пару лет назад с вами произошел определенный конфликт по языковому вопросу. Это тогда, когда вы отказались отвечать на вопрос по-белорусски. С тех пор что-нибудь изменилось?

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

Спасибо за вопрос. Конфликта не было. Это был PR-ход.

Вы употребляете биологически активные добавки?

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

Мне кажется, это сектантские какие-то вопросы пошли.

Ну, конечно, я сектант. Не видно что ли, что я сектант?

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

БАДы. Я все время боюсь БАДов.

Стас Мурашко (Группа The Toobes):

На самом деле можно просто пить апельсиновый сок по утрам, свежевыжатый.

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

И делать зарядку.

А вы считаете свою музыку крутой?

Стас Мурашко (Группа The Toobes):

Конечно.

Вы быстро стали популярны среди народа. А «звездной болезнью» не заболели?

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

Заболели.

Константин Пыжов (Группа The Toobes):

А разве не видно?

За что вас любят или не любят?

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

А это вам лучше знать.

Скажите, а почему вы все-таки согласились участвовать в этой передаче?

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

Очередной опыт. Мы все время всячески увиливали какими-то путями…

Стас Мурашко (Группа The Toobes):

Нас заманили.

То есть вы пренебрежительно относитесь к телевидению? Вам не нравится?

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

Нет, один раз мы играли на телевидении точно так же «живаком». Было сложно, мы были еще совсем сопляками. Очень нервничали, переживали. После этого как-то недолюбливаем съемки. Это как-то нечестно. Хочется живой концерт.

Стас Мурашко (Группа The Toobes):

Вырезают, вырезают все.

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

Вырезают — это неважно. Просто отдача публики не та. Не жарко, пот не льется ручьем. Хочется настоящего драйва.

Вам хотя бы раз хотелось уйти со сцены, с концерта — прекратить выступление и уйти просто? Может быть, из-за публики или еще из-за чего-то?

Стас Ломакин (Группа The Toobes):

У меня живот болел один раз. У меня был вызван огромный рвотный эффект. Я перед концертом наелся венских сосисок. Их было много, жирные. Они у меня стали возле горла. И когда я начал просто петь, я подумал, что сейчас барабаны просто заляпаются страшно. Я всю эту картину прокрутил пока в голове. У меня просто паника. Но, слава Богу, утряслось. После песни третьей, наверное.