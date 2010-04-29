Противостояние великих композиторов Брамса и Вагнера в минской филармонии

Время все расставляет по своим местам. И имена давних противников могут в истории стоять рядом, воплощая целую эпоху. Так и произошло с двумя величайшими композиторами немецкого романтизма – Иоганнеса Брамса и Рихарда Вагнера.

Антагонисты во всем: во взглядах на искусство и его развитие, в композиторской манере и стиле жизни, они оба внесли неоценимый вклад в мировую классическую музыку. Их влекло стремление к совершенству, и хотя они шли к нему разными путями, оба смогли достичь в этом невероятных высот. Сегодня Брамс и Вагнер звучат на сцене Белорусской государственной филармонии в одном концерте.

Андрей Сикорский, лауреат международных конкурсов:

Вполне логично, что в первом отделении мы играли музыку первого, а во втором – второго, несмотря на то, что Вагнер – это уже поздний романтизм, продолжение традиций.

Для замечательного белорусского пианиста Андрея Сикорского этот вечер тоже стал событием — он впервые исполнил известный и любимый многими «Концерт №1 ре-минор для фортепиано с оркестром» Иоганнеса Брамса.

Сергей Франковский, народный артист Беларуси:

Потрясающая программа, потрясающая музыка, масса впечатлений. Бальзам на душу.

В репертуаре Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь творчество Вагнера и Брамса занимает особое место, всегда вызывая глубокий интерес публики. Именно за постановку цикла Вагнера «Кольцо Небелунга» и исполнение музыки Вагнера, маэстро Александр Анисимов был удостоен звания Почетного доктора музыки Национального университета Ирландии и также звания Почетного президента Вагнеровского общества в Ирландии.

Первое исполнение заключительной сцены одной из самых сложных опер в истории музыки «Гибель Богов» стало еще одним вкладом коллектива и его руководителя в сокровищницу белорусской музыкальной культуры. Партию Брунгильды исполнила хорошо известная и любимая минской публикой российская певица Ирина Крикунова.

Ирина Крикунова, ведущая солистка Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского:

Я очень рада, что можно прикоснуться к этой музыке. Потому что в России, к сожалению, эта музыка исполняется не часто, потому что нужны специальные голоса и специальный оркестр. Это огромная работа с приобретением нотного материала. Поэтому, когда предлагают такую музыку – это счастье и радость.

В Минске существуют традиции исполнения Вагнера. С успехом шел в Национальном академическом Большом театре оперы знаменитый «Лоэнгрин», к сожалению, единственное обращение национальной оперы к наследию великого мастера. Особая сложность исполнения, высочайшие требования, предъявляемые к музыкантам и солистам, делают произведения как Вагнера, так и Брамса особым пиршеством для любителей музыки.

Сергей Кортес, народный артист Беларуси:

Программа замечательная по всем параметрам. Прекрасен был и дирижер, и оркестр. Я только недавно прослушал «Гибель Богов» в записи, но по эмоциям сегодня я получил намного больше.

Музыкальные традиции – и смелое новаторство, совершенство музыкальных конструкций – и буйство звуков, стремление сохранить все лучшее, достигнутое прежними поколениями – и жажда утвердить новый стиль. Все это характеризовало противостояние великих композиторов Брамса и Вагнера, все это – свойства великих талантов, великих имен и великой музыки.