Продюсер Меладзе ушел из семьи к Вере Брежневой?

Новости Украины. Ровно год назад известный композитор и продюсер Константин Меладзе и его супруга Яна расстались. Инициатором развода стала Яна.

Константин и Яна прожили в законном браке более 19 лет. У них трое детей. Алисе в апреле будет 14 лет, Лие – 10, Валере – 9.

Когда Яна была беременна Валерой, третьим ребенком, она узнала, что муж изменяет. Тогда она посчитала это временной слабостью Константина.

Спустя время в дом Меладзе пришла беда. « Не беда, не приговор, это – расстрел, после которого тебя оставили жить», – говорит Яна.

Врачи поставили их сыну Валере диагноз «аутизм».

Когда женщина поняла, что супруг живет двойной жизнью, решилась позвонить сопернице. Ей оказалась участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева.

О разводе Константина Меладзе говорили очень много. Спустя некоторое время после разрыва отношений папарацци вычислили: певица Вера Брежнева и Константин Меладзе живут вместе.

Развод для экс-супруги Меладзе – сегодня уже не больная тема. Недавно Яна в одном интервью назвала причины, по которым ее союз со знаменитым продюсером рухнул.

Яна, бывшая супруга Константина Меладзе (в интервью «Комсомольской правде»):

Я догадывалась, но не знала наверняка. В 2005 году, будучи беременной младшим сыном, я списала кризис в наших отношениях на измену, инстинкт, временную слабость. Измену смогла простить. А подтверждение тому, что служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью, я получила в 2007 году. Открыто могу сказать: я из тех женщин, которые, подозревая обман, могут посмотреть телефон мужа. И тогда я не выдержала, набрала ее номер. Сказала: «У меня нет ни упреков, ни претензий. Для меня звонить вам - это унижение. Но я иду на это по одной причине: мне нужно понимать, что проиcходит в моей семье». Ответ был неискренним: «У нас рабочие и дружеские отношения, как у отца с дочерью… Он мой наставник. Ничего нет…» Спустя пять лет, в начале 2013 года, у Константина случился очень непростой период. Я даже попросила ненадолго отложить процедуру развода. Костя ушел в себя, не отвечал на звонки. И тогда эта женщина пришла ко мне в дом. Зачем? Сказала, хочет помочь. А я думаю, она пришла, чтобы выйти «из подполья». У меня был один вопрос: «Во имя чего понадобилось столько поломанных судеб? Я же звонила тебе. Посчитай, сколько лет жизни вы у меня отняли. Почти 10 лет!» В ответ - широко открытые глаза: «Просто тогда я посчитала, что так будет лучше...»

Еще девочкой Брежнева мечтала, как будет петь или танцевать на сцене, и знать ее будут не только в родном Днепродзержинске, но и даже в Днепропетровске.

Но как стать известной, Вера не знала, семья жила бедно: одежду делили между четырьмя сестрами, поэтому вещи приходилось зачастую покупать в комиссионках.



То, что ее заметил продюсер Константин Меладзе, Вера Брежнева не считает просто везением, это награда за тяжелый труд.

И со слов девушки, с Константином они хорошие друзья, не более того.

Наставить рога, пойти «налево»... Так мы обозначаем измену. Многие не могли оторвать взгляда от известных пар в шоу-бизнесе.

Звезды настолько дополняли друг друга, что никто не поверил бы, что один из них сможет встать на путь измены.

Резидент «Comedy Club» Гарик Харламов прожил с женой Юлией в браке два года. До этого пара встречалась пять лет. Казалось, ничто не затмит их счастье.

Но словно гром среди ясного неба, прозвучала новость о том, что Гарик встречается с молодой актрисой Кристиной Асмус. После такой новости начался целый скандал.

Гарик поспешил заявить, что находится в разводе уже некоторое время.

Как не довести свою семью до развода? Как жить после развода?

Ответы вы из узнаете из программы «Такова судьба на СТВ». Смотрите видео!