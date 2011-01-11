Презентация альбома «Электричество» группы «J:Морс»: самые яркие моменты

Группа «J:Морс» представила зрителям свой новый альбом «Электричество», а также порадовала фанатов старыми добрыми хитами.

В альбом «Электричество» вошли 11 треков, написанных за последний год. Кстати, такое же название имела и пластинка знаменитой группы «Аквариум», вышедшая в далеком 1981 году.

Владимир Пугач, музыкант:

Это не отточенная технология. Есть какие-то ремесленные навыки. Но это же живые люди, поэтому все концерты получаются разными. Если бы они были одинаковыми, то надоели уже.

Публика была в восторге, музыканты — явно в ударе. Экстравагантный имидж, эпатаж, хоть и в рамках благоразумия, немного импровизации и, естественно, 100%-но живой звук. Концерт длился более 2 часов без антракта. За это время ребята успели спеть 28 песен и выйти на бис, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».