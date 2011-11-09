Поп-рок-рэпер Эндрюс Клейптон из Бобруйска: Я понял одну маленькую истину, которую прочитал в Новом Завете. Иисус сказал: «Верующий в Меня сможет сделать все то, что делаю Я»

Позволю цитату: «Эндрюс Клейптон — это бескомпромиссно новое веяние в жанре «без жанра». Эндрюс, этому постулату простое название «эклектика». Или Вы таковым свое творчество не считаете?
Эндрюс Клейптон:
Нет, не считаю.
Тогда что это?
Эндрюс Клейптон:
Каждая песня — это определенное творение, которое я создаю, черпая образ в себе, с абсолютно разных сфер. То есть это может быть даже не музыкой. Это картины, скульптуры.
Как люди относятся к Вашему творчеству? Есть кто-то, кому Вы не нравитесь?
Эндрюс Клейптон:
Я думаю, что такие люди есть, хотя лично я не могу вспомнить кто. Все мои старые друзья и мои знакомые относятся к этому нормально. Я как исполнитель существую меньше года. Меньше года! Это только первый шаг. Я думаю, если Бог довел меня до этой точки, то он доведет меня и до моей большой мечты.
Почему Вы выбрали псевдоним именно Эндрюс Клейптон?
Эндрюс Клейптон:
Это будет очень смешной ответ. Изначально это был просто ник при регистрации в какой-то социальной сети. Это было давно, года четыре назад. Я и оставил этот псевдоним. Он у меня до сих пор, прилепился ко мне.
Есть ли у Вас заветная мечта? Можете ее озвучить?
Эндрюс Клейптон:
Я хотел бы иметь беспрецедентное шоу с пиротехникой, со своей сборной сценой, с огромным количеством танцевальных коллективов, чтобы там танцы были, очень жесткое, чтобы на ней проходили всякие такие штуки, от которых, знаете, дух захватывает. Моя мечта такая. Знаете, она реальна, я к ней двигаюсь, я себя не ограничиваю рамками. Знаете почему? Потому что я понял одну маленькую истину, которую я лично прочитал в Новом Завете. Иисус сказал: «Верующий в Меня сможет сделать все то, что делаю Я». И я в это верю.
В прошлом раунде Вы сказали, что полагаетесь на Бога. Почему Вы не полагаетесь на свои силы?
Эндрюс Клейптон:
Я придерживаюсь истины, которая написана в Библии, а там написано: «Не уповайте и не надейтесь на людей, ибо Я Господь». Я придерживаюсь этого. На одного Бога нужно уповать и надеяться, молиться в сердце, но при этом быть послушным Его слову. Вот тогда Он будет действовать в Вашей жизни.
Кто или что подвигло станцевать брейк-данс? Не могли бы Вы что-нибудь исполнить.
Эндрюс Клейптон:
Знаете, это было 10 лет назад. Честно сказать, не исполню. Чисто по одной простой причине. Не хочу.
В Вашем биографическом пресс-релизе не раз упоминается словосочетание «непонимание сторон». Что же это на самом деле? У Вас есть какие-то конфликты или же здесь что-то другое кроется?
Эндрюс Клейптон:
Другое. Дело в том, что, когда я участвовал в разных коллективах (Их было на моем пути три, по-моему, один хип-хоп и два рок, мной же созданные), я всегда знал, чего я хотел, а ребята не знали. Они играли, а я им все время говорил: «Давайте двигаться, придумывать шоу, костюмы, что-то делать». Они хотели просто играть ради своего удовольствия, а у меня была определенная цель, что-то впереди. А они в пустоту просто играли и все. Двигались от концерта к концерту, из города в город. Ну да, были на международных фестивалях, побеждали, на «Дожинках» даже играли такой тяжелый рок. Классно было.
Кто снимал для Вас Ваши клипы? Дорого это стоило? И это принесло какую-нибудь финансовую прибыль?
Эндрюс Клейптон:
Нет. Эти клипы — это любительские видеоролики, я бы даже так назвал. Это делали мои друзья, которые вообще бесплатно даже не снимают, но им нравились просто мои идеи сумасшедшие, креативность. Они просто говорили: «Слушай, Андрюха, ну давай. Ладно, мы готовы с тобой работать. Нам это нравится, будем». Денег это, конечно, не принесло. Их (клипы — прим. редактора) по местному ТВ, в маршрутках крутят там у нас (такой первый шаг был сделан) и в Интернете.
Вы можете назвать три положительных и три отрицательных качества?
Эндрюс Клейптон:
Своих? Положительные…Честен, открыт, искренен. Три отрицательных: бываю занудой, второе — я люблю очень сильно поесть, я весил 104 килограмма, я сбросил очень много веса, а третье даже не знаю, но точно есть такое несильно значимое, но есть какое-то третье отрицательное качество — не вспомню.