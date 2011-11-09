Поп-рок-рэпер Эндрюс Клейптон из Бобруйска: Я понял одну маленькую истину, которую прочитал в Новом Завете. Иисус сказал: «Верующий в Меня сможет сделать все то, что делаю Я»

Эндрюс Клейптон. Настоящее имя Андрей Головко. Родом из Бобруйска. Еще в детстве увлекся хип-хоп культурой и танцевал брейк-данс. В 2002 начал сочинять песни. За год записывает первый акустический альбом, который распространяет на кассетах среди друзей. Первая группа, созданная вместе с другом, называлась «Стальной закат». Затем было еще несколько коллективов разных направлений. Записан альбом, снято насколько клипов. В 2011 Эндрюс решает начать сольную карьеру.

Позволю цитату: «Эндрюс Клейптон — это бескомпромиссно новое веяние в жанре «без жанра». Эндрюс, этому постулату простое название «эклектика». Или Вы таковым свое творчество не считаете?

Эндрюс Клейптон:

Нет, не считаю.

Тогда что это?

Эндрюс Клейптон:

Каждая песня — это определенное творение, которое я создаю, черпая образ в себе, с абсолютно разных сфер. То есть это может быть даже не музыкой. Это картины, скульптуры.

Как люди относятся к Вашему творчеству? Есть кто-то, кому Вы не нравитесь?

Эндрюс Клейптон:

Я думаю, что такие люди есть, хотя лично я не могу вспомнить кто. Все мои старые друзья и мои знакомые относятся к этому нормально. Я как исполнитель существую меньше года. Меньше года! Это только первый шаг. Я думаю, если Бог довел меня до этой точки, то он доведет меня и до моей большой мечты.

Почему Вы выбрали псевдоним именно Эндрюс Клейптон?

Эндрюс Клейптон:

Это будет очень смешной ответ. Изначально это был просто ник при регистрации в какой-то социальной сети. Это было давно, года четыре назад. Я и оставил этот псевдоним. Он у меня до сих пор, прилепился ко мне.

Есть ли у Вас заветная мечта? Можете ее озвучить?

Эндрюс Клейптон:

Я хотел бы иметь беспрецедентное шоу с пиротехникой, со своей сборной сценой, с огромным количеством танцевальных коллективов, чтобы там танцы были, очень жесткое, чтобы на ней проходили всякие такие штуки, от которых, знаете, дух захватывает. Моя мечта такая. Знаете, она реальна, я к ней двигаюсь, я себя не ограничиваю рамками. Знаете почему? Потому что я понял одну маленькую истину, которую я лично прочитал в Новом Завете. Иисус сказал: «Верующий в Меня сможет сделать все то, что делаю Я». И я в это верю.

В прошлом раунде Вы сказали, что полагаетесь на Бога. Почему Вы не полагаетесь на свои силы?

Эндрюс Клейптон:

Я придерживаюсь истины, которая написана в Библии, а там написано: «Не уповайте и не надейтесь на людей, ибо Я Господь». Я придерживаюсь этого. На одного Бога нужно уповать и надеяться, молиться в сердце, но при этом быть послушным Его слову. Вот тогда Он будет действовать в Вашей жизни.

Кто или что подвигло станцевать брейк-данс? Не могли бы Вы что-нибудь исполнить.

Эндрюс Клейптон:

Знаете, это было 10 лет назад. Честно сказать, не исполню. Чисто по одной простой причине. Не хочу.

В Вашем биографическом пресс-релизе не раз упоминается словосочетание «непонимание сторон». Что же это на самом деле? У Вас есть какие-то конфликты или же здесь что-то другое кроется?

Эндрюс Клейптон:

Другое. Дело в том, что, когда я участвовал в разных коллективах (Их было на моем пути три, по-моему, один хип-хоп и два рок, мной же созданные), я всегда знал, чего я хотел, а ребята не знали. Они играли, а я им все время говорил: «Давайте двигаться, придумывать шоу, костюмы, что-то делать». Они хотели просто играть ради своего удовольствия, а у меня была определенная цель, что-то впереди. А они в пустоту просто играли и все. Двигались от концерта к концерту, из города в город. Ну да, были на международных фестивалях, побеждали, на «Дожинках» даже играли такой тяжелый рок. Классно было.

Кто снимал для Вас Ваши клипы? Дорого это стоило? И это принесло какую-нибудь финансовую прибыль?

Эндрюс Клейптон:

Нет. Эти клипы — это любительские видеоролики, я бы даже так назвал. Это делали мои друзья, которые вообще бесплатно даже не снимают, но им нравились просто мои идеи сумасшедшие, креативность. Они просто говорили: «Слушай, Андрюха, ну давай. Ладно, мы готовы с тобой работать. Нам это нравится, будем». Денег это, конечно, не принесло. Их (клипы — прим. редактора) по местному ТВ, в маршрутках крутят там у нас (такой первый шаг был сделан) и в Интернете.

Вы можете назвать три положительных и три отрицательных качества?

Эндрюс Клейптон:

Своих? Положительные…Честен, открыт, искренен. Три отрицательных: бываю занудой, второе — я люблю очень сильно поесть, я весил 104 килограмма, я сбросил очень много веса, а третье даже не знаю, но точно есть такое несильно значимое, но есть какое-то третье отрицательное качество — не вспомню.