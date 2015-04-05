Под звуки возрожденного оркестра встретят День Победы в Дубровно

Новости Беларуси. Под звуки оркестра встретят День Победы в Дубровно. Здесь специально к празднованию 9 Мая решили возродить популярный некогда духовой коллектив. Руководство региона выделило средства на закупку инструментов, а организаторы продолжают искать музыкантов-любителей по всей округе.

Александр Вава:

Меняем рессору. После этого будем делать, собирать все.

День-два кропотливой работы – и он уже будет крутить не болты, а баранку грузового автомобиля. Руководство говорит: Александр – работник толковый.

Дмитрий Тимощенко, директор Дубровенского райагросервиса:

Таких людей еще поискать надо.

А вот увлечение у Александра Вавы с техникой никак не связано – он музыкант. Правда, сам уверяет: машина – тот еще музыкальный инструмент. С барабанами, пусть и тормозными, с трубой, хоть и выхлопной.

На музыкальном инструменте Александр сегодня играет в коллективе единомышленников.

Духовой оркестр на Дубровенщине существовал лет 30 назад, но, увы, распался. Сегодня его решили возродить специально ко Дню Победы.

70 лет назад здесь 9 месяцев стоял фронт и именно отсюда в 1944 году началась легендарная операция «Багратион».

Геннадий Пугачев, организатор духового оркестра:

Руководство района нашего приняло правильное решение сделать подарок ветеранам войны и возродить духовой оркестр. Тем более в преддверии такого большого праздника, как 70 лет со дня Великой Победы.

Труба, корнет, альт, валторна, тромбон. На этих инструментах пока играют исключительно мужчины. Причем абсолютно разных возрастов. Некоторые даже в почтенных годах готовы учиться.

Михаил Шлег:

Как такового опыта у меня нет в оркестре. Но я надеюсь впоследствии его приобрести.

Сергей Одиночкин:

А я попробую еще под старость как-нибудь тряхнуть стариной.

На одной сцене опыт и юность объединяются, а образование значения не имеет. Здесь нет, как на работе, учителей, сторожей и водителей. Всех объединяет музыка.

Дубровенский оркестр только начинает репетировать: музыканты делают первые шаги к будущему. Оно вполне может стать насыщенным на выступления, ведь любительских духовых оркестров в Беларуси не так много. А 70-й День Великой Победы станет и первой маленькой победой в жизни нового коллектива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.