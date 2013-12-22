Певица Гюшень принесла Беларуси второе место на конкурсе TurkVision, альтернативном Евровидению

Новости Беларуси. Финал международного песенного конкурса TurkVision прошёл в турецком городе Эскишехир. Это музыкальное состязание уже окрестили альтернативой «Евровидения».

За победу боролись участники из 24 стран. В финал прошли 12 исполнителей. Победителем стал представитель Азербайджана Фарид Гасанов, по итогу он набрал 210 баллов. Белорусская исполнительница Гюнешь Абасова уступила Фариду 5 баллов и стала второй (смотрите видео). Третье место – у Фазиле Ибрагимовой из Украины (200 баллов).

По правилам конкурса певцы должны исполнять композицию на государственном языке принимающей страны. Гюнешь представила композицию собственного сочинения под названием «Son hatıralar…» («Последние воспоминания»).

Гюнешь Абасова, белорусская певица (в интервью ladys.by):

Аудитория мероприятия – около 300 миллионов человек! Это довольно крупный и масштабный конкурс. Эксперты уже успели окрестить TurkVision альтернативой «Евровидению». Но от европейского песенного конкурса он отличается тем, что в будущем году это музыкальное событие пройдет в следующей культурной столице тюркского мира, а не в столице страны победившего конкурсанта.

Напомним, на неделе Гюнешь стала победительницей Национальной музыкальной премии в номинации «Лучший гастрольный тур».