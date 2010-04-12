«Петля Пристрастия»: самая старая молодая рок-группа в Беларуси

Принято считать панк – музыкой протеста. Правда, со временем, протест поостыл, панки запели о любви и порхающих птичках, научились зарабатывать своей музыкой деньги и даже запели на корпоративах. Правда, есть и те, кто гордится своей независимостью и активной жизненной позицией.

Слово «панк» в английском языке до появления субкультуры, которую назвали этим же словом, было почти что ругательством. Самыми «мягкими» значениями слова «панк» были «негодяй» и «подонок», самые жесткие значения – за гранью цензуры. Немудрено, что молодые бунтари, взявшие в конце 60-х в руки гитары и вырвавшие из этих гитар грязные ревущие звуки, были названы именно панками.

Иван Силицкий, группа «Петля пристрастия»:

Просто существует стереотип, что панк-музыка – это косуха, ирокез. Это неправда. Очень много панков интеллектуальных, их волнует очень много разных проблем: от защиты животных, заканчивая правами людей. На самом деле, панк – это очень широкое понятие. Просто существуют какие-то стереотипы, благодаря которым люди считают, что панк – это обязательно какая-то злоба, агрессия.

Илья Черепко-Самохвалов, Иван Силицкий, группа «Петля пристрастия»:

Белорусская группа «Петля Пристрастия» находится на стыке между коммерческим и идейным панком. У них хватает идей, их музыка достаточно жесткая, при этом они обласканы критиками и имеют самый настоящий фан-клуб. В четырех слова «Петля Пристрастия» – это самая старая молодая рок-группа.

Панк от «Петли пристрастия» – это концентрированная энергия молодости, старикам тут не место.

Илья Черепко-Самохвалов, группа «Петля пристрастия»:

Я имею в виду людей, которые могут идентифицировать себя с тем, что я пишу. Это может быть кто угодно, мне кажется, что в музыке это самое ценное. От людей, которых я ожидаю увидеть на концертах, до людей, которых я не ожидаю увидеть на концертах. Все это очень хорошо.

Дебютный альбом «Петли пристрастия» «Всем доволен» музыкальными критиками был признан «Лучшей русскоязычной рок-пластинкой 2009». При всем при этом, широким массам «Петля пристрастия» практически не известна.

Илья Черепко-Самохвалов, группа «Петля пристрастия»:

Есть разные круги ада. Если рассматривать информационное пространство как 9-й круг, то, конечно, мы не в нем. Но на своем уровне мы вполне известная команда. Не знаю, кривить душой, конечно, не стоит, хотелось бы большего, в силу того, что музыкантам всегда хочется большего. Но, в общем, обижаться нам не на что.

Панк – музыка недовольных, сколь хорошо бы эта музыка не продавалась. Впрочем, с возрастом становишься всем доволен, бунтарство уходит и уже не до панка. Панка, который за полвека своего существования ни на день не состарился, а так и остался музыкой нервной и неровной молодости.