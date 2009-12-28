Олег Скрипка (группа «Воплi Вiдоплясова»): Желаю украинцам любить свое государство, а не чужое

КОнцерт группы «Воплi Вiдоплясова» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Воплi Вiдоплясова» - самый востребованный в мире украинский рок-коллектив, ежегодно дают до 200 концертов, более 20 лет считаются группой номер 1 в Ураине. Все эти годы доказывают слушателям, что смешное и трагическое - близнецы братья. Записали рок-версию государственного гимна Украины.

Зритель из зала:

Ребята, вы свыше 20 лет даете аншлаг на концертах. В чем секрет успеха?

Группа «Воплi Вiдоплясова»:

У нас гарна музыка.

Зритель из зала:

Мы слышали такую информацию, что вроде бы вы записали рок-версию государственного гимна Украины. Если да, то зачем?

Группа «Воплi Вiдоплясова»:

Это так. Мы записали две версии. Первую версию с оригинальным текстом с баяном, потому что гимн красивый, а без баяна как-то на сердце не ложится. А вторую, мы с друзьями посчитали, что текст нашего гимна чуть-чуть устарел, он начинался с «Еще не умерла Украина», она почему-то все никак не умирает, а все процветает и процветает, и мы решили спеть оптимистическую версию гимна и мы спели «Квiтне рiдна Украiна». На концерте у нас часто просят спеть гимн Украины и, кстати, дружественной группе «Палац» тоже предлагаю петь на концертах гимн Беларуси.

Зритель из зала:

У вас давно нет новых альбомов. Что это значит, группа в тупике?

Группа «Воплi Вiдоплясова»:

Это значит, что вы не следите за нашим творчеством, потому что у нас недавно вышел новый альбом, который называется «Ладо», там несколько новых песен с клипом, и скоро мы выпускаем наш первый официальный «The best of a web», и там тоже будут новые песни.

Зритель из зала:

Вы занимаетесь сольной деятельностью, дальнейшее развитие группы само по себе, или вы ее как-то направляете на определенную колею?

Группа «Воплi Вiдоплясова»:

Знаете, есть такое понятие: группа, устоявшаяся творчески – конгломерат, и мне страшно предложить какие-то эксперименты группе, поэтому я, как говорится, экспериментирую на помидорах, а потом уже готовый материал приношу в группу, и мы потом проверенный материал внедряем в жизнь.

Зритель из зала:

Ребята, перевод одного слова «буй-буй-буй» в вашей песне нам не совсем понятен.

Группа «Воплi Вiдоплясова»:

Это про строительство кораблей.

Зритель из зала:

Как переводится «Буй-буй-буй»?

Группа «Воплi Вiдоплясова»:

«Буй-буй-буй» это развитие природы. На самом деле «Буй-буй-буй» это цыганская такая штука, есть на-на-на, ля-ля-ля, а цыгане поют «Буй-буй-буй».

Зритель из зала:

Считаете ли вы, что так называемый русский рок мешает украинскому року? Если да, то насколько?

Группа «Воплi Вiдоплясова»:

Это глубоко философский вопрос. Я не скажу, что я буддист, но скажу так, что я не тот танцор, которому что-то мешает. На самом деле никто друг другу не мешает, но есть здоровая конкуренция. Ты можешь относиться к своим конкурентам враждебно, а можешь делать с ними совместные проекты. У нас очень много друзей среди русского рока, среди белорусского рока. Я думаю, что мы вместе можем еще очень много сделать.

Группа «Палац»:

Олег, от всей души приветствую тебя на белорусской земле. Я знаю, что ты понимаешь по-белорусски и, конечно, хотел, чтобы ты ответил на украинском языке. Мы с тобой когда-то думали, что поменяемся песнями. «Палац» споет песню на украинском языке, а «Воплi Вiдоплясова» на белорусском. Можем мы это сделать, скажем, до лета 2010-го года? Или спой песню на белорусском.

Группа «Воплi Вiдоплясова»:

Да, ты берешь быка за рога!

Зритель из зала:

Чему вас научило участие в политической жизни вашей страны?

Группа «Воплi Вiдоплясова»:

Во-первых, мы запели гимн Украины, а потом это участие научило меня не ввязываться в авантюры.

Зритель из зала:

Кто для вас или что является символом и лицом Беларуси?

Группа «Воплi Вiдоплясова»:

Естественно, это группа «Песняры». А также, как для любителя рок-музыки и почитателя белорусского рока, такие современные группы, которые уже приезжали к нам в Украину, как «Палац», группа «Альтанка», «Троица», «Стары Ольсы», «NRM».

Зритель из зала:

Как вы относитесь к группе «Океан Эльзы»?

Группа «Воплi Вiдоплясова»:

Хорошо.

Зритель из зала:

А как вы относитесь к конкурсу «Евровидение»?

Группа «Воплi Вiдоплясова»:

Плохо.

Зритель из зала:

А почему же вы тогда в прошлом году едва не стали его участником?

Группа «Воплi Вiдоплясова»:

Мы хотели его сделать лучше.

Зритель из зала:

Если бы вам предложили записать дуэт с Русланой или Анной Лорак, кого бы вы выбрали и почему?

Группа «Воплi Вiдоплясова»:

С Ириной Дорофеевой.

Зритель из зала:

Помнится, когда-то давно вы в одном интервью обвинили восточную Украину в непатриотизме. Это было?

Группа «Воплi Вiдоплясова»:

Это так и есть. У вас, в отличие от восточной Украины, очень патриотично. Я не знаю почему, думаю, воспитание народа правильное и, чего я желаю Украине тоже, любить свое государство, а не чужое.

Зритель из зала:

Спасибо, что вы нас сегодня радуете своим творчеством. Хотелось бы все-таки узнать, как группа «Воплi Вiдоплясова» отдыхает и расслабляется?

Группа «Воплi Вiдоплясова»:

Мы много не бухаем, посещаем музеи, библиотеки, картинные галереи, очень начитанные. А иногда можем попеть у костра под гитару.

Зритель из зала:

Скажите, пожалуйста, а вы сейчас, в первую очередь, зарабатываете деньги музыкой или все-таки рок-музыка для вас прежде всего кайф?

Группа «Воплi Вiдоплясова»:

Мы с удовольствием играем и поем рок-музыку, и почему-то за нее платят деньги.

Зритель из зала:

Олег, скажите, вы украинский националист?

Группа «Воплi Вiдоплясова»:

Я украинский оптимист.