Николай Знахарчук (группа ProSSpekt): О политике петь, наверное, никогда не будем

Группа ProSSpect образовалась в 2010 году. Изначально называлась Delirio. Солистом выступал Знахарь. После прихода второй солистки Ольги Палюшик группа обрела свое нынешнее имя. Основой первых выступлений являлись каверы мировых хитов. Параллельно шла работа над альбомом, выпуск которого запланирован на осень 2011. Песня «Казанова» вошла в CD-сборник лучших песен украинского конкурса «Я - звезда».

Уважаемый Знахарь, владеете ли Вы тайным знанием, как достичь всемирной популярности.

Николай Знахарчук:

Владею и не скажу.

С кем бы вы хотели выступить на одной сцене – с белорусами или иностранцами?

Николай Знахарчук:

Понимаете, с белорусами я выступал последние два года.

Ольга Палюшик:

Это арт-группа «Беларусы».

Николай Знахарчук:

И теперь хочется повыступать со своими ребятами. А в перспективе, конечно, с Мадонной, «Металликой» и со всеми остальными.

Как вы реагируете на критику и похвалу в свой адрес?

Ольга Палюшик:

Критика – это бесплатный урок. Нужно извлекать из этого самое лучшее, самое полезное. Нужно фильтровать всю информацию, которая поступает в свой адрес. Я думаю, что это всегда только на пользу. Главное – не комплексовать, если эта критика негативная, не заниматься самолюбованием, если она позитивная.

Николай Знахарчук:

И делать работу над ошибками.

Скажите, пожалуйста, кто работал над вашими костюмами. Почему выбран такой вид викингов или лесных знахарей?

Ольга Палюшик:

Идея костюмов была наша. Работал над ней дизайнер Алина Гайсина – очень талантливый белорусский дизайнер.

Николай Знахарчук:

Она сыграла главную роль в нашем первом клипе, который вы скоро увидите.

Каким цветом вы бы охарактеризовали ваше творчество?

Николай Знахарчук:

Знаете, все цвета радуги.

Ольга Палюшик:

Скорее так, потому что в нашем творчестве и в нашем первом альбоме присутствуют настолько разные композиции, настолько разная стилистика. Наверное, все-таки мы радуга. Есть темно-фиолетовое, синее, но есть и оранжевое, красное.

Николай Знахарчук:

И рыжее тоже.

Вопрос «знахарке». Насколько мы знаем, Вы ранее работали на телевидении. Где лучше-то?

Ольга Палюшик:

Сложно сказать, где лучше. Для меня журналистика и музыка очень важны. Даже сложно сказать, что более важно. Все-таки музыка – это то, что исходит из души. А здесь я такая, какая я есть, я раскрываюсь. То, что было на телевидении, скорее всего это образ, потому что телевидение штука такая. А сцена – это естественность.

Чем вы занимаетесь в свободное от музыки время?

Николай Знахарчук:

Такого времени не бывает, наверное. Ездим на велосипедах, на автобусах, на картингах, играем в пейнтбол. Проводим весело время.

Ольга Палюшик:

Мы любим ездить за город, на природу, немножко пообщаться с природой. Просто много всего такого сумбурного происходит, иногда хочется такого общения с птичками, с травкой, с деревцем, с цветочками.

Вы сейчас так активно выступаете на «Звездном ринге». Когда у вас будут концерты в Минске?

Ольга Палюшик:

В ближайшее время. Мы совсем скоро выпускаем альбом, презентуем клип. После этого мы хотим устроить небольшой тур по городам Беларуси. Будет достаточно много концертов. Мы сейчас активно репетируем. У нас 22 репетиции в месяц.

Как вы считаете, популярности уже достаточно, чтобы люди уже покупали билеты на ваши концерты и отправляться в тур? Немногие артисты даже с десятилетним стажем работы собирают концертные залы.

Ольга Палюшик:

Наверное, основной нашей задачей является не заработать на этом, а скорее познакомить слушателей с нами. Для нас главное, чтобы люди нас увидели и услышали. А сколько мы на этом заработаем? Столько еще времени впереди! Мы такие молодые. Еще успеем сорвать куш.

Какая музыка у вас на телефоне?

Ольга Палюшик:

Самая разнообразная музыка. У меня, например, последний альбом Take That.

Назовите самый смелый поступок вашей жизни. Вот всей группой, всей бандой собрались и совершили.

Николай Знахарчук:

То, что мы собрались, уже самый великий поступок.

Ольга Палюшик:

Это не так легко сделать. Не скажу, что многие, но некоторые группы сталкиваются с тем, что они прекращают свою деятельность еще на начальном этапе. Собраться не так уж и легко.

Вам интересно смотреть на себя со стороны?

Ольга Палюшик:

Лучше сказать: правильно и полезно смотреть на себя со стороны. И интересно, конечно, тоже.

Как вы думаете, почему вас пригласили на эту передачу?

Николай Знахарчук:

Наверное, потому что мы музыканты.

Ольга Палюшик:

Наверное, это в первую очередь. Мы не боксеры, но мы бойцы. И, как говорит наш гитарист, «наверное, музыканты неплохие».

О чем вы никогда не будете петь в своих песнях?

Николай Знахарчук:

Сложно сказать. Мы такие, повторимся, молодые, но, наверное, о политике.