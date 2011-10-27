Николай Знахарчук (группа ProSSpekt): О политике петь, наверное, никогда не будем

Уважаемый Знахарь, владеете ли Вы тайным знанием, как достичь всемирной популярности.
Николай Знахарчук:
Владею и не скажу.
С кем бы вы хотели выступить на одной сцене – с белорусами или иностранцами?
Николай Знахарчук:
Понимаете, с белорусами я выступал последние два года.
Ольга Палюшик:
Это арт-группа «Беларусы».
Николай Знахарчук:
И теперь хочется повыступать со своими ребятами. А в перспективе, конечно, с Мадонной, «Металликой» и со всеми остальными.
Как вы реагируете на критику и похвалу в свой адрес?
Ольга Палюшик:
Критика – это бесплатный урок. Нужно извлекать из этого самое лучшее, самое полезное. Нужно фильтровать всю информацию, которая поступает в свой адрес. Я думаю, что это всегда только на пользу. Главное – не комплексовать, если эта критика негативная, не заниматься самолюбованием, если она позитивная.
Николай Знахарчук:
И делать работу над ошибками.
Скажите, пожалуйста, кто работал над вашими костюмами. Почему выбран такой вид викингов или лесных знахарей?
Ольга Палюшик:
Идея костюмов была наша. Работал над ней дизайнер Алина Гайсина – очень талантливый белорусский дизайнер.
Николай Знахарчук:
Она сыграла главную роль в нашем первом клипе, который вы скоро увидите.
Каким цветом вы бы охарактеризовали ваше творчество?
Николай Знахарчук:
Знаете, все цвета радуги.
Ольга Палюшик:
Скорее так, потому что в нашем творчестве и в нашем первом альбоме присутствуют настолько разные композиции, настолько разная стилистика. Наверное, все-таки мы радуга. Есть темно-фиолетовое, синее, но есть и оранжевое, красное.
Николай Знахарчук:
И рыжее тоже.
Вопрос «знахарке». Насколько мы знаем, Вы ранее работали на телевидении. Где лучше-то?
Ольга Палюшик:
Сложно сказать, где лучше. Для меня журналистика и музыка очень важны. Даже сложно сказать, что более важно. Все-таки музыка – это то, что исходит из души. А здесь я такая, какая я есть, я раскрываюсь. То, что было на телевидении, скорее всего это образ, потому что телевидение штука такая. А сцена – это естественность.
Чем вы занимаетесь в свободное от музыки время?
Николай Знахарчук:
Такого времени не бывает, наверное. Ездим на велосипедах, на автобусах, на картингах, играем в пейнтбол. Проводим весело время.
Ольга Палюшик:
Мы любим ездить за город, на природу, немножко пообщаться с природой. Просто много всего такого сумбурного происходит, иногда хочется такого общения с птичками, с травкой, с деревцем, с цветочками.
Вы сейчас так активно выступаете на «Звездном ринге». Когда у вас будут концерты в Минске?
Ольга Палюшик:
В ближайшее время. Мы совсем скоро выпускаем альбом, презентуем клип. После этого мы хотим устроить небольшой тур по городам Беларуси. Будет достаточно много концертов. Мы сейчас активно репетируем. У нас 22 репетиции в месяц.
Как вы считаете, популярности уже достаточно, чтобы люди уже покупали билеты на ваши концерты и отправляться в тур? Немногие артисты даже с десятилетним стажем работы собирают концертные залы.
Ольга Палюшик:
Наверное, основной нашей задачей является не заработать на этом, а скорее познакомить слушателей с нами. Для нас главное, чтобы люди нас увидели и услышали. А сколько мы на этом заработаем? Столько еще времени впереди! Мы такие молодые. Еще успеем сорвать куш.
Какая музыка у вас на телефоне?
Ольга Палюшик:
Самая разнообразная музыка. У меня, например, последний альбом Take That.
Назовите самый смелый поступок вашей жизни. Вот всей группой, всей бандой собрались и совершили.
Николай Знахарчук:
То, что мы собрались, уже самый великий поступок.
Ольга Палюшик:
Это не так легко сделать. Не скажу, что многие, но некоторые группы сталкиваются с тем, что они прекращают свою деятельность еще на начальном этапе. Собраться не так уж и легко.
Вам интересно смотреть на себя со стороны?
Ольга Палюшик:
Лучше сказать: правильно и полезно смотреть на себя со стороны. И интересно, конечно, тоже.
Как вы думаете, почему вас пригласили на эту передачу?
Николай Знахарчук:
Наверное, потому что мы музыканты.
Ольга Палюшик:
Наверное, это в первую очередь. Мы не боксеры, но мы бойцы. И, как говорит наш гитарист, «наверное, музыканты неплохие».
О чем вы никогда не будете петь в своих песнях?
Николай Знахарчук:
Сложно сказать. Мы такие, повторимся, молодые, но, наверное, о политике.