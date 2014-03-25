Музыкальный фестиваль «Шлягеры на все времена» с 25 по 27 марта проходит в Минске

Новости Беларуси. В Минске зазвучали «Шлягеры на все времена». Популярный музыкальный фестиваль открылся программой «Лучшие песни кино», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 25 марта, вечер будет посвящен поэту Евгению Евтушенко. Музыку Раймонда Паулса можно будет услышать 26 марта. А завершится фестиваль в четверг, 27 марта, концертом лучших песен разных лет.

«Шлягер на все времена» проходит в столице уже в седьмой раз. За это время в исполнении Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга прозвучало около тридцати оригинальных программ. Публика познакомилась с творчеством Оскара Фельцмана, Анны Герман, Майи Кристалинской, Эдди Рознера и других.