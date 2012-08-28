Музыкальный фестиваль «Крым Мюзик Фест-2012» пройдёт с 29 по 31 августа. Как приобрести билеты?

Новости Украины. С 29 по 31 августа в Ялте пройдет второй международный фестиваль «Крым Мюзик Фест», в котором примут участие 297 артистов из разных стран мира. По словам продюсеров конкурса, музыкальный форум в этом году готовит массу сюрпризов, один из которых – обновление формата: каждый сценический номер напомнит импровизированную театральную постановку.

Среди нововведений – огромные экраны, расположенные в полу сцены и на козырьке концертного зала. Кроме того, удивить гостей фестиваля организаторы намерены необычной съемочной площадкой, размещенной на крыше гостиницы «Вилла София».

Валентина Басовская, генеральный продюсер «Крым Мюзик Фест»:

Надеемся удивить зрителей и телезрителей сценическими эффектами, оригинальной сценографией, необычными костюмами, неожиданной формой подачи номеров. Для этого привлекаем не только лучших отечественных специалистов, но и зарубежных из Франции, Германии и Японии. Будут использованы эффекты 3D-технологий, декорации-трансформеры, подвижные мониторы. Нынешний фестиваль будет отличаться от предыдущего еще и тем, что если стержневым событием прошлогоднего «Крым Мюзик Фест - 2012» был конкурс молодых исполнителей, а концерты его сопровождали, то в нынешнем году организаторы решили создать масштабное действо, где свободная, легкая атмосфера будет не только в общении в кулуарах, но и на сцене.

В фестивале примут участие звезды российской и мировой эстрады: Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Таисия Повалий, Максим Галкин, Валерий Леонтьев, Борис Моисеев, Ирина Билык, Маша Распутина, LOBODA, Александр Малинин, Тамара Гвердцители, Стас Пьеха, группа MORANDI и другие. На «Крым Мюзик Фест» многие музыканты презентуют свои новые музыкальные композиции. Филипп Киркоров, например, приготовил для зрителей три премьеры, по одной для каждого фестивального дня.

Филипп Киркоров, певец, музыкальный продюсер:

Крымский фестиваль и отличается от всех других тем, что представляет собой премьерные шоу-показы, новинки. Особенно стимулирует и мобилизует, когда ты понимаешь, что идея Аллы Борисовны претворяется в жизнь и живет уже второй год подряд. Присутствие молодых артистов очень подстегивает. Лозунг Аллы Пугачевой всегда был таким: «Пусть новые звезды зажгутся, а старые не упадут».

Фестиваль будет транслироваться в Германии, Израиле, Казахстане, Беларуси и странах Прибалтики. По словам организаторов музыкального форума, три фестивальных дня – это три разных шоу-программы, где гости будут не просто зрителями и слушателями, но и участниками грандиозного шоу и необычных номеров.

Валентина Басовская, генеральный продюсер «Крым Мюзик Фест»:

Некоторые номера будут напоминать бродвейские постановки. Хотим, чтобы зритель, который придет на «Крым Мюзик Фест – 2012», увидел не просто ведущего в смокинге или ведущую в вечернем платье, или певца, вышедшего к микрофону и ушедшего, а целостное шоу, продуманный музыкальный спектакль.

Первый фестивальный день – открытие форума. Второй день – музыкально-соревновательное шоу «Звезды зажигают!», программа объединит легенд эстрады с молодыми исполнителями. Выступление молодых артистов оценивают и зрители, и звезды. Третий день – «До свидания, лето!» – это зрелищное театрализованное шоу, в котором прозвучат музыкальные композиции Аллы Пугачевой и другие популярные хиты.

За несколько месяцев до открытия «Крым Мюзик Фест» в российской прессе появилась информация о том, что Алла Пугачёва, идейный вдохновитель, на фестиваль не приедет. Журналисты предположили, что Примадонна потребовала увеличить гонорар за участие в фестивале, поскольку предложенная сумма её совершенно не устраивает.

Алла Борисовна возмутилась подобными предположениями и заверила, что её участие не может быть поставлено под сомнение. По словам Примадонны, гонорар – не главное, когда речь идёт о продвижении молодых талантливых музыкантов.

Алла Пугачёва, певица, композитор, продюсер, эстрадный режиссёр, поэт-песенник:

Желтая пресса написала, что я не еду на «Крым Мюзик Фест» потому, что мне не платят большой гонорар. Это бред, конечно, и чушь. Во-первых, я еду туда, потому что Макс Галкин едет: он ведет несколько дней. Как я мужа брошу там, в Крыму? А во-вторых, как я могу не поехать?! И еду я бесплатно, естественно, как наблюдатель и почетный гость. К тому же там очень интересная идея должна воплотиться: звезды представляют новые имена. Будет очень много звезд – и наших, и украинских. Фестиваль же развивается, формат меняется. А гонорар – не главное в моей жизни. Самый главный гонорар – нужность людям и радость, которую мне доставит этот фестиваль.

В Крыму певица намерена поразить публику не только новыми песнями, но и разнообразием нарядов: в Ялту Пугачева везет семь чемоданов одежды. Кроме того, к музыкальному форуму Алла Борисовна приняла решение сменить модельера. Своего давнего друга Валентина Юдашкина она променяла на молодого фаворита – Алишера. У него Пугачева заказала линию одежды. Амбициозный кутюрье обещает радикально изменить образ Примадонны: её наряды будут ярче, а знаменитые балахоны – более женственными и сексуальными.

Пока Алла Борисовна пакует чемоданы, в Крыму для неё выращивают помидоры и лук. Необычный список требований в этом году представила артистка организаторам фестиваля.

Геннадий Мусин, исполнительный продюсер «Крым Мюзик Фест»:

В номере Пугачевой будут огромные крымские помидоры, крымский лук и сметана. Кроме этих пунктов в райдере (список требований артиста, выдвигаемый организаторам) Аллы Борисовной нет абсолютно ничего! Это те крымские лакомства, которые Алла Борисовна может есть утром, днём и вечером. Очень любит.

Режиссёром-постановщиком фестиваля «Крым Мюзик Фест» стал заслуженный деятель искусств Украины Михаил Крупиевский, на счету которого сольные выступления Таисии Повалий, телеверсия концерта Элтона Джона на майдане в Киеве, украинская ТВ-версия Евровидения. Режиссёр признаётся, что в процессе подготовки к конкурсу он «не занимается шоу-бизнесом», его задача – создать атмосферу мифотворчества на музыкальном форуме.

Михаил Крупиевский, режиссёр-постановщик фестиваля «Крым Мюзик Фест»:

Сейчас Украина поглощена талант-шоу. Но это чисто телевизионная специфика, а не общение с живой аудиторией. Эти форматы абсолютно стерильные. Правда, они всегда дают шанс сильным, выносливым и одержимым. Серьёзные украинские музыкальные фестивали – это имидж страны. «Крым Мюзик Фест» уже стал заметным событием, взбудоражив музыкальное сообщество. Он уже получает предложения различных телекомпаний из-за рубежа. И это единственный фестиваль Украины, который имеет такие предложения, потому что остальные – местного значения. В этом году он продлится три дня, 29-31 августа. Эдакие яркие проводы лета, прелюдия бархатного сезона в Крыму. Лето будет «догорать» в прямом эфире, а внимательные телезрители станут этому свидетелями.

Украинская пресса уже сравнивает «Крым Мюзик Фест» с международным песенным конкурсом «Евровидение». В концертном зале «Юбилейный» и днем и ночью идет подготовка к трехдневному международному музыкальному проекту: сотни рабочих монтируют технологическую зону и главную сцену. В Ялту прибыли 42 фуры с оборудованием из Украины, России, Германии, Голландии, Франции и Швеции.

Михаил Крупиевский, режиссёр-постановщик фестиваля «Крым Мюзик Фест»:

Самое сложное и интересное, что такие проекты, как Евровидение и «Крым Мюзик Фест», имеют большее отношение к ювелирному искусству. Потому что технология построения самого проекта настолько сложная и настолько должна быть выверенной, что, когда думаешь об этом, возникают исключительно ювелирные ассоциации. Вообще «Крым Мюзик Фест» – сложный и масштабный технологический проект. Его сценография предполагает самые неожиданные сценические трансформации, визуализацию каждого отдельного концертного номера. Сцена «Юбилейного» будто строится заново. Приглашены постановщики из Франции и Германии, которые занимаются разработкой спецэффектов для шоу.

Bместо конкурса молодых исполнителей в этом году на фестивале пройдет развлекательное и соревновательное шоу «Звезды зажигают!», которое станет главным сюрпризом проекта. 30 августа на сцену концертного зала выйдут 10 пар: звезда + молодой исполнитель. Мэтры готовят номер для своих подопечных, мастерство творческого тандема оценят зрители путем SMS-голосования.

На международном музыкальном фестивале суперзвезды определились со своими подопечными. Украинская певица и композитор Ирина Билык выступит с коллективом «Нереальные», участниками одного из украинских телешоу. Певица Лолита остановила выбор на Саше Онофрийчуке, участнике проекта «Голос країни». Певец Валерий Леонтьев представит молодую исполнительницу Эрику, участницу музыкального спарринг-проекта «Фабрика звёзд. Россия-Украина». Народная артистка Украины Таисия Повалий выйдет на сцену «Юбилейного»... с сыном Денисом. Напомним, идея музыкальных состязаний «Звезды зажигают!» принадлежит Алле Пугачевой.

Валентина Басовская, генеральный продюсер «Крым Мюзик Фест»:

Алла Борисовна уже открыла и поддержала многих талантливых исполнителей, считая своим долгом предоставить возможность начинающим артистам показать себя, дать раскрыться. Ведь когда-то ее тоже открыли. И Пугачева как никто другой знает, какое это счастье, когда тебя поддерживают и верят в тебя. Именно поэтому она всегда поддерживает молодых талантливых исполнителей, дает им шанс проявить себя. Это особенно важно сейчас, когда у талантливых людей часто руки опускаются, когда они не могут достучаться до радио, телевидения. И задача нашего фестиваля помочь таким артистам найти свой образ, свою индивидуальность, получить урок мастерства от звезд эстрады, которые готовы поделиться опытом.

Одна из участниц шоу «Звезды зажигают!» Наташа Гордиенко готовит необычный номер: певица будет петь в подвешенном состоянии на каскадерских тросах вниз головой. Эту экстремальную идею для исполнительницы придумала певица LOBODA, которая в качестве куратора и будет представлять Наташу. И это далеко не все секреты фестивальной Ялты!

Если вы не являетесь поклонником музыкальных фестивалей, то вам всё равно нужно посетить Ялту в фестивальные дня для того, чтобы насладиться работой ведущих «Крым Мюзик Фест», уверяют украинские СМИ. Максим Галкин и Катя Осадчая, Потап и Тина Кароль подготовили для зрителей и гостей фестиваля множество сюрпризов.

Потап, продюсер и шоумен, солист дуэта «Потап и Настя»:

В этом году я буду на фестивале и как продюсер, и как ведущий, и как исполнитель. И во всех трех ипостасях у меня есть, чем удивлять. Партнеры по конферансу у меня очень крутые – Максим Галкин, Катя Осадчая и Тина Кароль. Я импровизатор и обожаю вести программы с такими профессионалами. Не обещаю ставить им палки в колеса, но ставить в тупиковые ситуации буду!».

Билеты на концерты фестиваля «Крым Мюзик Фест – 2012» можно приобрести в театрально-концертных кассах городов Украины. А также забронировать по телефонам: +38 (093) 0000 805 (Life), +38 (099) 0000 805 (MTS), +38 (097) 0000 805 (Kievstar).