Монахини из Авиньонского монастыря записали альбом старых григорианских песнопений

Монахини принадлежат ордену, который существует с XVI века, а их пение является первой музыкой, ноты которой записали на бумаге.

Монахиня:

Наша музыка предназначена для широкой аудитории. Мы поем старый григорианский кант, который является для нас молитвой. Сестры молятся 8 раз в день.

Один из великих музыкальных лейблов подписал контракт с этим монастырем. Теперь Элтон Джон, Леди Гага стали их коллегами.

Монахиня:

Перед началом проекта мы спросили у святого Иосифа, не помешает ли это нашей жизни, а он ответил: «Если эти записи помогут людям найти Бога, если это будет для спокойствия во всем мире, даст надежду, почему нет?» Не нужно удивляться, мы делали это с целью принести людям радость и спокойствие, которые возрождаются во время разговора с Богом.

Альбом монахинь под названием «Кант из Авиньона» выйдет в ноябре.