Мадонна шокировала зубами из чистого золота и бриллиантов

Новости США. Брильянтовая, без преувеличения, улыбка стала новой фишкой поп-дивы Мадонны. На неделе во время визита в Рим певица украсила зубы специальными декоративными накладками из чистого золота и более чем двух десятков бриллиантов.

Реакцию поклонников Мадонна предугадала заранее. Поэтому на своей интернет-странице предусмотрительно выложила фотографии с подписью: «Если хотите, можете ненавидеть мои украшения».

Напомним, на прошлой неделе поп-дива отпраздновала свой 55-летний юбилей. И, судя по всему, мать четверых детей не собирается уходить на покой: выпускает альбомы, которые в буквальном смысле сметают с прилавков, гастролирует по миру, шокируя эпатажными образами, снимает фильмы, пишет песни. И как видим, по-прежнему, удивляет нестандартными решениями.

Отметим, гриллзы в последнее время стали одной из главных модных тенденций. Металлом на зубах уже удивили певицы Рианна и Бейонсе. Можно смело говорить о том, что этот аксессуар переживает второе рождение. Изобретён он ещё в 1980-х и тогда был популярен среди представителей хип-хоп культуры. К счастью, гриллзы легко снимаются и при правильном ношении не портят зубы владельца.

Современные гриллзы могут быть разных форм и размеров. От сплошной накладки из белого золота, инкрустированной бриллиантами, у кумира подростов – Джастина Бибера, до гриллзов в форме автомата Калашникова у певицы Рианны.

Представители белорусской музыкальной индустрии с гриллзами пока замечены не были, правда, некоторые артисты признаются, что очень боятся получить в зубы (смотрите видео).