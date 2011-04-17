Лена Волошина: В Америке ценят талант, подкрепленный деньгами

Концерт Лены Волошиной на «Звездном ринге» СТВ.

Лена Волошина в разное время выступала под псевдонимами Лена и Пуля, участница фестивалей и конкурсов «Звездный дилижанс», «Новая волна», «Песни моря», «Еврофэст». В 2009 победила в конкурсе Atlantic Breeze в Майами, после чего выступила на сценах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, подписала контракт с известной звукозаписывающей компанией.

Нина Богданова:

Где тебе комфортнее: в Америке или тут?

Лена Волошина:

Конечно, в Беларуси, потому что это моя родная страна, здесь все разговаривают на русском, всех можно понять, но в Америке есть свои плюсы: тепло, океан. В плане творчества Америка открывает большие горизонты для развития. Когда ты приезжаешь в тот же Нью-Йорк, ты видишь, что люди хотят работать, они горят этим, ты заряжаешься этой энергетикой и тоже начинаешь работать. Но здесь в Беларуси наша студия, где мы проводим дни и ночи напролет для того, чтобы сделать альбом. Везде можно работать, если захотеть.

Зритель из зала:

Вы и вправду верите, что ваши песни кому-то нужны за границей?

Лена Волошина:

Я верю в то, что если делать что-то с большой отдачей, с большой душой, то это обязательно найдет отклик. Я уверена, что даже здесь это не всем может нравится, так же как и там за границей. Но есть поклонники, которым наша музыка нравится. Если есть хотя бы один человек, которому это нравится, то мы не зря это делаем.

Зритель из зала:

Вы можете сказать про себя такую фразу: «У меня пуля в голове»?

Лена Волошина:

Если в хорошем смысле, то можно, смотря что вы имеете ввиду. Что для вас пуля?

Зритель из зала:

Сумасшествие.

Лена Волошина:

Иногда бывает. Но иногда здравый смысл тоже помогает.

Зритель из зала:

Педагог по вокалу на американской студии звукозаписи говорил вам, что вы плохо поете?

Лена Волошина:

Может быть вам виднее, чем педагогу студии Hit Factory, на самом деле никто не идеален, все учатся, я не говорю, что я пою лучше всех или пою особенно круто. Я пою так, как я могу, я учусь и буду учиться, потому что Майкл Джексон учился до самой смерти у Сета Рикса, и он каждый день брал у него уроки по skype.

Зритель из зала:

Ваш папа продал бизнес, чтобы вложить деньги в проект, он когда-нибудь говорил, что жалеет об этом?

Лена Волошина:

Я думаю, что деньги это такая щекотливая тема на данный момент, потому что мы тут поем, занимаемся творчеством. Раз мои родители до сих пор меня поддерживают, я думаю, что они не жалеют.

Зритель из зала:

У меня вопрос о вашем отце. Человек, который слушает шансон, может стать хорошим продюсером для поп-роковой певицы?

Лена Волошина:

У всех свои вкусы, у всех свои предпочтения в музыке, музыкальным материалом мы занимаемся самостоятельно, на сцене вы видите тех людей, которые непосредственно творят то, что вы слышите, а его пристрастие — это его личное дело.

Зритель из зала:

В Америке вы познакомились с именитыми продюсерами. Там что больше ценят: талант или деньги?

Лена Волошина:

Я думаю, что в Америке очень ценят талант, подкрепленный деньгами, потому что все продается и покупается.

Зритель из зала:

Вы были Леной, вы были Пулей, а теперь снова Лена Волошина. Зачем вы меняете псевдоним каждые два года?

Лена Волошина:

Получается так, что я изменяюсь, я расту. В какой-то период ты понимаешь, что тот запас, который был в этом псевдониме, иссяк. Соответственно, я теперь не Пуля, я Лена Волошина - это мое настоящее имя. Я могу быть какой угодно, не пытаясь подстроить себя в рамки какого-то псевдонима. Я делаю ту музыку, которая мне нравится.

Зритель из зала:

И все-таки, почему Пуля?

Лена Волошина:

Потому что была песня «Я пуля Амура», это была настолько яркая песня, что просто захотелось стать пулей на какое-то время. Были песни, они прошли, я выросла, пуля переплавилась, теперь я Лена Волошина.

Зритель из зала:

У вас есть музыкальное образование?

Лена Волошина:

Нет.

Зритель из зала:

Как вы считаете, человеку без музыкального образования есть место на сцене?

Лена Волошина:

Конечно, я сталкивалась очень много с такой проблемой, такой ситуацией, что после обучения в музыкальной школе у людей напрочь пропадает желание заниматься музыкой, потому что это уже становится не творчеством, а каждодневной рутиной, обязательной работой. Иногда отсутствие музыкального образования очень даже хорошо, сознание светлое, освобожденное, у тебя есть чему учиться на протяжение всей оставшейся жизни.

Нина Богданова:

Ты участвуешь в отборочных турах на Евровидение, если тебя все-таки туда не отправят, ты не успокоишься и будешь подавать до тех пор пока Лена Волошина не прозвучит на большой сцене?

Лена Волошина:

Просто я очень много конкурсов прошла, что для меня Евровидение, это единственный конкурс, который я пока вижу, который было бы круто посетить. Было бы очень хорошо, если бы нам предоставили возможность представить нашу страну на этом конкурсе. Если вдруг в какой-то момент я пойму, что мне это не интересно, мне больше это не нужно, у меня будут другие возможности, то мы не будем биться в закрытую дверь.

Нина Богданова:

А ты не боишься, что если ты поедешь на Евровидение и займешь не очень хорошее место, например, ближе к концу, потом в стране тебя опять будут тюкать, как у нас это любят, и тебе придется исчезнуть чуть ли не в Америку?

Лена Волошина:

Это неплохо исчезнуть в Америку и там петь. Для меня это совершенно не страшно, я молодой артист, молодой исполнитель, меня многие не знают. Для меня это как опыт, как одна из ступеней в развитии. Если вдруг что-то произойдет плохое, оно в любом случае было, это история. Мне нечего терять, есть только что приобретать. Даже если я займу последнее место, я приобрету знакомства, меня увидит вся Европа, это уже будет хорошо.

Зритель из зала:

Из-за чего ты рассталась со своим предыдущим директором?

Лена Волошина:

На самом деле у меня директор один и он на данный момент со мной всегда. Тот человек, который работал со мной Пулей был просто автор текстов, я эти песни перестала петь, и не нужен больше мне этот автор.