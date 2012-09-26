Легендарный американский певец, исполнивший саундтрек к фильму «Крёстный отец», скончался от рака

Новости США. Легендарный певец Энди Уильямс скончался от рака в возрасте 84 лет в своём доме в США. Об этом в среду сообщила супруга музыканта.

Осенью прошлого года Уильямс сообщил своим поклонникам о том, что врачи поставили ему страшный диагноз – рак мочевого пузыря. Певец проходил курс интенсивного лечения в Онкологическом центре Андерсона в Хьюстоне, однако летом 2012 года его выписали после того, как выяснилось, что терапия не приносит результатов.

За свою карьеру Уильямс записал 18 золотых и три платиновых альбома. Известность музыканту принесли музыкальные композиции Moon River (кавер-версия стала саундтреком к фильму «Завтрак у Тиффани») и Born Free и Speak Softly Love, вошедшая в саундтрек фильма «Крестный отец». Пик карьеры Уильямса пришелся на 70-е годы прошлого столетия. Голос Энди Уильямса президент США Рональд Рейган называл национальным достоянием Америки.

Музыкант руководил собственным театром под названием Moon River Theater. В США Уильямс известен как телеведущий. Одной из самых известных его работ является «Шоу Энди Уильямса».

У певца остались жена и трое детей. Семья музыканта отказывается от цветов и просит пожертвовать средства в Фонд онкологических больных.