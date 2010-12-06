Концерт оркестра Гленна Милера в Минске

Музыканты джазового оркестра Гленна Милера — молодые, интеллигентные, поэтому поначалу не верится, что они исполняют музыку 30-40-х гг. XX века.

Биг-бен под управлением Гленна Миллера был образован в 1937 г. В свои годы оркестр был очень популярен, особенно после выхода фильма «Серенада в солнечной долине», в котором Миллер снимался и участвовал в записи саундтрека, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

За время своей музыкальной карьеры Гленн Миллер оставил миру поистине нетленные музыкальные произведения, которые покорили миллионы восторженных слушателей.

Прошло 73 года. За это время у оркестра сменилось много руководителей, но популярность его не угасает. Причем музыка, которую играет оркестр, сильно не меняется.

Уилл Саджен, пианист, руководитель оркестра Гленна Миллера:

Мы не меняли ее сильно. Мы играем в XXI веке и видим, как реагирует на нее зритель. Это классика, и она вечна.

Чтобы посмотреть, послушать, прикоснуться к легенде, зрители съезжались в Минск со всей Беларуси.

Зрители:

Эта музыка сопровождает меня с детства. Пришла посмотреть, потому что хотелось не только услышать, но и увидеть эту музыку.

Гленн Миллер — это классика джаза, поэтому не слушать оркестр Гленна Миллера и его музыку — не быть джазменом.

Мы приехали на этот концерт специально из Гродно.

Несмотря на то что джазовый оркестр исполняет музыку прошлого столетия, сами его музыканты увлекаются современными направлениями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Музыкант оркестра Гленна Миллера:

Очень нравится хип-хоп. Наш коллектив не играет хип-хоп, но это направление мне нравится.

Уилл Саджен:

Мне 60 лет. Такая современная музыка, как хип-хоп, хэви-металл, — это не то, что мне нравится.