Ирина Дорофеева: Этим летом я дала 30 концертов, не считая фестивалей и поездок. Я играю в мюзикле. У меня в ближайшее время будет сольный концерт

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь. Музыкальную карьеру начала в 12 лет. Работала в «Верасах» и оркестре под управлением Михаила Финберга. Популярные эстрадные, джазовые, народные песни на белорусском, русском и английском языках составляют репертуар артистки. Множество концертов, фестивалей, съемки в телепроектах, главная роль в мюзикле. Ирина всегда со своей страной. А страна ждет ее новых песен.

Ирина, честно и только честно скажите, пожалуйста, это ответственно, приятно или утомительно быть постоянно лицом чего-то и стараться не ударить им в грязь.

Ирина Дорофеева:

Вы знаете, жить просто ответственно. Уже жизнь сама по себе — это очень ответственно.

Представьте себе такую ситуацию. Поздняя осень. Льет дождь. Вы идете к друзьям в гости. Вся такая красивая. И вот в 10 шагах от подъезда Вас обливает машина с ног до головы. На Вас грязь, вода. Испорчено настроение. Как Вы поступите: вернетесь домой и переоденетесь или подниметесь такая к своим друзьям?

Ирина Дорофеева:

К друзьям я могу прийти в любом виде.

Кстати, у меня созрел вопрос. В чем непозволительно выходить на сцену? Сейчас в чем только и без чего только не увидишь артисток на сцене. Вот Вы себе что не позволите одеть?

Ирина Дорофеева:

Артисту можно надеть все. И снять с себя тоже можно все.

Вы бы в купальнике вышли?

Ирина Дорофеева:

Если бы это соответствовало образу и мне нужно было представить какую-то песню, может быть.

Работа с группой «Дали»... Довольно любопытный симбиоз. С ними-то как? Разная публика, разные стили.

Ирина Дорофеева:

Ребята пошли своей дорогой. Я думаю, что у них есть свой зритель. Кстати, Дмитрий Парфенов, наш гитарист, наш музыкант, писал аранжировки, песни для этой замечательной группы. Я думаю, что для них работа со мной — такой содержательный опыт. В общем, я желаю всем артистам, которые со мной работали огромных творческих успехов.

Ирина, Вы выросли из «Верасов». Если бы Вам предложили неким фантастическим образом оказаться в коллективе с мировым именем, то что бы это был за коллектив?

Ирина Дорофеева:

Мне подсказывают - ABBA. Честно говоря, я просто лидер по натуре. В группе мне как-то сложно петь. Конечно, мне очень нравится, например, группа Queen. Но я сомневаюсь, что Фредди Меркури уступил бы мне место в такой роли. Мне кажется, что моя задача в том, чтобы на сегодняшний день группа «Форс-минор» вместе с Ириной Дорофеевой стала известна во всем мире.

Ирина, Вы несомненный лидер по количеству концертов. Если для многих артистов лето — мертвый сезон, то для вас вроде как живой. Сколько концертов Вы дали этим летом?

Ирина Дорофеева:

Я не считала, но думаю, концертов 30. Не считая фестивалей, конечно, и поездок.

Насколько интересно Вам быть еще и телеведущей?

Ирина Дорофеева:

Мне очень интересно быть телеведущей, поскольку я могу о чем-то Вам рассказывать с экрана телевизора, еще могу чему-то учиться сама. Тем более, что программа интересная - «Тележурнал «Союз». Она объединяет историю, политики, экономики, культуры обоих государств — России и Беларуси. Я думаю, что это очень важно, для нас важен этот союз.

Ирина, а кто в Вашей жизни Юрий Савош?

Ирина Дорофеева:

Это мой продюсер, это, можно сказать, гуру и друг.

Что для Вас значит «Славянский базар в Витебске»?

Ирина Дорофеева:

Это уже и моя история, история многих-многих артистов, которые благодаря этому фестивалю состоялись. Я вспоминаю конкурс, поскольку я в нем участвовала даже дважды, поэтому для меня это была первая сцена, где я по-настоящему размечталась. Я размечталась стать настоящей певицей, любимой в Беларуси, известной, и приезжать на сцену «Славянского базара» как звезда.

Вы совершали когда-нибудь плохой поступок по отношению к мужчине или к женщине, за который Вам было стыдно?

Ирина Дорофеева:

Ну, наверняка совершала. Но, наверное, из-за своей девичьей памяти все не могу вспомнить. Но, если сейчас есть такая возможность, я сразу попрошу прощения у всех, кого я обидела.

Вы довольно успешно выступали в качестве джазовой певицы. Нет ли в планах вернуться к этому стилю и сделать сольную программу?

Ирина Дорофеева:

Нет, в планах нет. У меня сейчас другие планы. Я мечтаю о кино, потом, я играю в мюзикле. И у меня сейчас, в ближайшее время, будет сольный концерт.

Как Вы считаете, талант приобретается с опытом или он от рождения?

Ирина Дорофеева:

Я думаю, что он дан каждому человеку от рождения. Если правильно его в детстве определят, то его можно, конечно, развивать.

Ирина, Вы преподаете вокал в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Какая главная заповедь, какая главная рекомендация звучит от Вас в адрес первокурсников и первокурсниц?

Ирина Дорофеева:

Для начала я всегда задаю вопрос «Для чего ты поступил и зачем тебе это?» Если человек, действительно, очень хочет связать свою жизнь со сценой, то я уже объясняю: «Ты ушел как в монастырь, это как вера. И каждый день ты должен посвятить себя этой профессии».