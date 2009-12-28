Ирина Дорофеева дала определение слову «стерва»

Концерт Ирины Дорофеевой на «Звездном ринге» СТВ.

Заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Дорофеева начала свою музыкальную карьеру в 12 лет, работала в группе «Верасы» и в оркестре под руководством Михаила Финберга. Ирина Дорофеева всегда со своей старной, а страна ждет от нее концертов и новых песен.

Зритель из зала:

Ирина, есть ли на белорусской эстраде артист, которому вы бы с удовольствием устроили головоломку?

Ирина Дорофеева:

Я нежная. Я могла бы просто поделиться своей любовью и, может быть, чему-то научить этого артиста, но это секрет.

Зритель из зала:

Ирина, знаю, что вы достаточно вплотную работали с именитым Кимом Брейтбургом. Вы до сих пор считаете себя белорусской артисткой или уже нет?

Ирина Дорофеева:

Я всегда себя считала и буду считать белорусской артисткой. Когда есть возможность работать с разными композиторами из разных стран, это, наоборот, помогает развиваться в творчестве.

Зритель из зала:

Ирина, какая ваша реакция на то, что в самый кульминационный момент вашего концерта на сцену выходят хлеборобы и начинают рассказывать о своих достижениях?

Ирина Дорофеева:

Обычно они выходят после концерта, а иногда хлеб и соль выносят до того. Я думаю, что это замечательно, потому что есть хлеб, есть и песня, поэтому все очень взаимосвязано в нашей жизни.

Зритель из зала:

Почему вы не едете на конкурс «Евровидение»? Может быть, вы чего-то боитесь? И как вы вообще относитесь к этому конкурсу?

Ирина Дорофеева:

Мне еще просто не пришло специальное приглашение, а так, я думаю, что я всегда готова.

Зритель из зала:

Вас назвали лицом Беларуси. Скажите, а чем закончилась эта история? Вы до сих пор лицо Беларуси?

Ирина Дорофеева:

Я всегда мечтала, еще делая первые шаги на сцену, о том, что стану лицом Беларуси. А в целом относитесь к этому, как к пиар-компании. Знаете, тот, кто принял меня в сердце, тот принял, наверное, навсегда, и я пришла на сцену надолго, поэтому примите как должное, что я сегодня опять здесь.

Зритель из зала:

Как пишут в интернете, Полина Смолова запишет скоро альбом с Полом Маккартни. А с кем из мировых звезд вы бы хотели записать альбом или хотя бы сфотографироваться?

Ирина Дорофеева:

Планов очень много. Мне очень нравится Стинг, еще есть мечты сделать совместный концерт с группой U2. А в целом я успешно участвую в различных концертах и с украинскими композиторами, и с сербскими музыкантами, поэтому жизнь продолжается, и она все расставит на свои места.

Зритель из зала:

На «Звездном ринге» вы предпочтете тактику любви, нежели агрессии?

Ирина Дорофеева:

Мы пришли сегодня не воевать здесь, а будем работать на контраст.

Зритель из зала:

Ирина, как бы вы определили понятие «стерва»?

Ирина Дорофеева:

Однозначно это должна быть успешная женщина, скорей всего, она о себе так не думает. Как-то во мне это понятие не уживается. А то, что там думают другие люди по этому поводу, не знаю.

Зритель из зала:

А вы бы могли себя назвать стервой?

Ирина Дорофеева:

Я же уже ответила на вопрос.

Зритель из зала:

Вы уже давно на сцене, и хитов у вас не так уж и много, например, у Аллы Пугачевой за такое время было очень много хитов, почему так?

Ирина Дорофеева:

Вы знаете, у нас еще такая значимая разница в возрасте, потерпите немного, я еще подрасту.

Зритель из зала:

Есть ли что-то, что вам не нравится в нашей стране?

Ирина Дорофеева:

Мне все нравится в моей стране. Это любовь.

Зритель из зала:

Поете вы замечательно, чудно. Все прекрасно. Есть такая пословица – простота хуже воровства. Как вы считаете, может быть, стоит добавить в ваш образ какого-нибудь скандальчика, потому что уж слишком все как-то просто.

Ирина Дорофеева:

Ну, так добавьте.

Зритель из зала:

У вас есть «звездные» подруги, которым вы могли бы поплакаться?

Ирина Дорофеева:

Я вообще никому не могу поплакаться, у меня есть друзья, понимаете. А подруги, они переходят в ранг моих больших поклонниц, и это такие близкие люди, которые со мной и работают, и общаются. Я не разграничиваю какие-то возможности к кому-то прийти, поплакаться, мы просто вместе делаем общее дело.

Зритель из зала:

Ирина, вы получили заслуженное звание «артист» вместе с Инной Афанасьевой. Как вы думаете, кто поет лучше? Вы или Инна?

Ирина Дорофеева:

Я думаю, что у каждого свой зритель, и поскольку мы все-таки получили одну школу, мы же родились в городе Могилеве, и у нас был общий педагог, то все так субъективно. Но мне очень нравится, как поет Инна Афанасьева.

Зритель из зала:

Ирина, возможно увидеть ваше откровенное фото в журнале для настоящих мужчин? Возможно ли такое? Это добавило бы вам популярности.

Ирина Дорофеева:

Я думаю, что у меня еще достаточно в багаже всяких ярких историй, которыми я могу вас удивлять.

Зритель из зала:

Вы вся такая правильная, нежная, слащавая даже. А вы ругаетесь иногда в жизни? Какое самое страшное ругательство можно услышать из уст Ирины Дорофеевой?

Ирина Дорофеева:

Наверное, ругаюсь, но я не контролирую тогда себя.

Зритель из зала:

Ирина, вы любите читать?

Ирина Дорофеева:

Да, очень.

Зритель из зала:

Какую книгу вы прочли последней?

Ирина Дорофеева:

Сразу две. Если честно, то, чем я горжусь, совсем недавно я прочитала два произведения Габриэля Гарсиа Маркеса: «Сто лет одиночества» и «Осень патриарха». Наконец-то я дожила до этого момента и могу собой гордиться.