Группа «Земляне»: Мы прошли через секс, наркотики, рок-н-ролл

Парни из группы «Земляне» называют себя престарелыми подростками. Они объединились в 1969 году в Ленинграде. Визитная карточка группы - песня «Трава у дома». В 80-х жестко конкурировали с группой «Машина dремени» и были самым популярным коллективом Советского Союза.
Зритель из зала:
На эстраде 30 лет — это даже больше, чем я живу на планете Земля. Может быть уже пора уступить место на ринге молодым? Никому не мешаете?
Группа «Земляне»:
Молодым везде у нас дорога.
Зритель из зала:
Мы очень рады Вас видеть, поскольку с детства видели группу «Земляне» с экранов телевизора, и безусловно, это счастье наблюдать и слышать Вас вживую. Скажите, пожалуйста, кроме лидера, кто из старого состава сегодня находится на сцене?
Группа «Земляне»:
Гена работает больше пятнадцати лет, Боря до пятнадцати лет. Я бы тоже с удовольствием видел на льду всю нашу старую сборную. Дело в том, что возраст делает свое, и каждый человек желает реализоваться, а у нас в команде работали, как правило, хорошие музыканты. Многие из них уехали за границу.
Зритель из зала:
Мне очень любопытно, знаете ли Вы, что у нас в Беларуси есть группа «Динамиты», которая перепела Вашу славную песенку «Каскадеры», изменив слово «каскадеры» на «стриптизеры». А Вы могли бы спеть эту песню? И они сняли клип на эту песню, забойный клип.
Группа «Земляне»:
Есть авторы этой песни. Они к ним обращались?
Зритель из зала:
Я не знаю.
Группа «Земляне»:
А Вы узнайте у них, а я расскажу об этом авторам.
Зритель из зала:
Скажите, пожалуйста, Вы пробовали себя в сольной карьере?
Группа «Земляне»:
Да, я на продолжении двух лет записываю сольные пластинки.
Зритель из зала:
И как, людям нравится?
Группа «Земляне»:
Да, людям нравится.
Зритель из зала:
30 лет назад Вы были на волне Хеви-метал.
Группа «Земляне»:
Мы и сейчас на волне.
Зритель из зала:
Сейчас Вы не совсем на волне, но Вы все равно крутые.
Группа «Земляне»:
Это Вам так кажется. Когда взрослый дяденька Вам говорит, что мы на волне, значит Вы слушайте.
Зритель из зала:
Хорошо. Как Вы относитесь к современной тяжелой музыке?
Группа «Земляне»:
Положительно! Все нормальные пацаны, которые умеют играть на гитарах, заслуживают уважения.
Зритель из зала:
Вы не хотели бы попробовать себя в другом стиле?
Группа «Земляне»:
Я пробовать себя в чем-то новом уже не хочу. Я иду своим курсом, который мне указывает Всевышний, и не хочу больше никуда сворачивать.
Зритель из зала:
Я застал Вашу музыку на пике Вашего творчества. Если я не ошибаюсь, Вы первая группа, которая спела с группой «Юра́я хип».
Группа «Земляне»:
На тот момент не так много групп было, которые достаточно профессионально могли чем-то ответить. Единственное, что я могу сказать, что я не позавидовал бы тем, кто выходил в то время на сцену с «Юра́я хип», потому что это было ужасно. И то, что мы тогда отработали с ними на одной сцене, это был подвиг.
Зритель из зала:
Вы играете уже более 20 лет одну и ту же музыку. Вам не скучно вообще?
Группа «Земляне»:
Это моя работа, поэтому мне не скучно.
Зритель из зала:
Огромное спасибо за этот безумный драйв. Ваша новая песня была просто потрясающая. Скажите, пожалуйста, как Вы считаете, популярность портит людей? Насколько она испортила Вас?
Группа «Земляне»:
По мне, наверное, заметно, что я ничем не похож, например, на Филиппа Киркорова. Меня не сильно это зацепило. Я самодостаточный человек. По специальности математик-программист. У меня масса других занятий.
Зритель из зала:
Стоило ли Вам ввязываться в судебные разбирательства с Владимиром Киселевым?
Группа «Земляне»:
Это очень длинная и запутанная история.
Зритель из зала:
Я просто сформулирую и все. Все-таки Киселев имеет отношение к группе «Земляне», он ее основал.
Группа «Земляне»:
Дело в том, что судебное разбирательство идет с Роспатентом, а не с Киселевым.
Зритель из зала:
Почему бы Вам не выступать как группе Сергея Скачкова?
Группа «Земляне»:
Там есть определенные вопросы. Я спорю с нашим государством, с российской организацией «Роспатент», а не с Киселевым. А это уже дело принципа. Я не привык, чтобы меня в моем возрасте, а тем более статусе, государство так через колено кидало.
Зритель из зала:
Секс, наркотики и рок-н-ролл, это про Вас?
Группа «Земляне»:
Мы через все прошли и уцелели. Но все надо в меру.