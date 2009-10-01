Группа «Земляне»: Мы прошли через секс, наркотики, рок-н-ролл

Концерт группы «Земляне» на «Звездном ринге» СТВ.

Парни из группы «Земляне» называют себя престарелыми подростками. Они объединились в 1969 году в Ленинграде. Визитная карточка группы - песня «Трава у дома». В 80-х жестко конкурировали с группой «Машина dремени» и были самым популярным коллективом Советского Союза.

Зритель из зала:

На эстраде 30 лет — это даже больше, чем я живу на планете Земля. Может быть уже пора уступить место на ринге молодым? Никому не мешаете?

Группа «Земляне»:

Молодым везде у нас дорога.

Зритель из зала:

Мы очень рады Вас видеть, поскольку с детства видели группу «Земляне» с экранов телевизора, и безусловно, это счастье наблюдать и слышать Вас вживую. Скажите, пожалуйста, кроме лидера, кто из старого состава сегодня находится на сцене?

Группа «Земляне»:

Гена работает больше пятнадцати лет, Боря до пятнадцати лет. Я бы тоже с удовольствием видел на льду всю нашу старую сборную. Дело в том, что возраст делает свое, и каждый человек желает реализоваться, а у нас в команде работали, как правило, хорошие музыканты. Многие из них уехали за границу.

Зритель из зала:

Мне очень любопытно, знаете ли Вы, что у нас в Беларуси есть группа «Динамиты», которая перепела Вашу славную песенку «Каскадеры», изменив слово «каскадеры» на «стриптизеры». А Вы могли бы спеть эту песню? И они сняли клип на эту песню, забойный клип.

Группа «Земляне»:

Есть авторы этой песни. Они к ним обращались?

Зритель из зала:

Я не знаю.

Группа «Земляне»:

А Вы узнайте у них, а я расскажу об этом авторам.

Зритель из зала:

Скажите, пожалуйста, Вы пробовали себя в сольной карьере?

Группа «Земляне»:

Да, я на продолжении двух лет записываю сольные пластинки.

Зритель из зала:

И как, людям нравится?

Группа «Земляне»:

Да, людям нравится.

Зритель из зала:

30 лет назад Вы были на волне Хеви-метал.

Группа «Земляне»:

Мы и сейчас на волне.

Зритель из зала:

Сейчас Вы не совсем на волне, но Вы все равно крутые.

Группа «Земляне»:

Это Вам так кажется. Когда взрослый дяденька Вам говорит, что мы на волне, значит Вы слушайте.

Зритель из зала:

Хорошо. Как Вы относитесь к современной тяжелой музыке?

Группа «Земляне»:

Положительно! Все нормальные пацаны, которые умеют играть на гитарах, заслуживают уважения.

Зритель из зала:

Вы не хотели бы попробовать себя в другом стиле?

Группа «Земляне»:

Я пробовать себя в чем-то новом уже не хочу. Я иду своим курсом, который мне указывает Всевышний, и не хочу больше никуда сворачивать.

Зритель из зала:

Я застал Вашу музыку на пике Вашего творчества. Если я не ошибаюсь, Вы первая группа, которая спела с группой «Юра́я хип».

Группа «Земляне»:

На тот момент не так много групп было, которые достаточно профессионально могли чем-то ответить. Единственное, что я могу сказать, что я не позавидовал бы тем, кто выходил в то время на сцену с «Юра́я хип», потому что это было ужасно. И то, что мы тогда отработали с ними на одной сцене, это был подвиг.

Зритель из зала:

Вы играете уже более 20 лет одну и ту же музыку. Вам не скучно вообще?

Группа «Земляне»:

Это моя работа, поэтому мне не скучно.

Зритель из зала:

Огромное спасибо за этот безумный драйв. Ваша новая песня была просто потрясающая. Скажите, пожалуйста, как Вы считаете, популярность портит людей? Насколько она испортила Вас?

Группа «Земляне»:

По мне, наверное, заметно, что я ничем не похож, например, на Филиппа Киркорова. Меня не сильно это зацепило. Я самодостаточный человек. По специальности математик-программист. У меня масса других занятий.

Зритель из зала:

Стоило ли Вам ввязываться в судебные разбирательства с Владимиром Киселевым?

Группа «Земляне»:

Это очень длинная и запутанная история.

Зритель из зала:

Я просто сформулирую и все. Все-таки Киселев имеет отношение к группе «Земляне», он ее основал.

Группа «Земляне»:

Дело в том, что судебное разбирательство идет с Роспатентом, а не с Киселевым.

Зритель из зала:

Почему бы Вам не выступать как группе Сергея Скачкова?

Группа «Земляне»:

Там есть определенные вопросы. Я спорю с нашим государством, с российской организацией «Роспатент», а не с Киселевым. А это уже дело принципа. Я не привык, чтобы меня в моем возрасте, а тем более статусе, государство так через колено кидало.

Зритель из зала:

Секс, наркотики и рок-н-ролл, это про Вас?

Группа «Земляне»:

Мы через все прошли и уцелели. Но все надо в меру.