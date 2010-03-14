Группа «Серебряная свадьба»: Мы используем тексты Жака Превера, Поля Верлена и других французских классиков

Концерт группы «Серебряная свадьба» на «Звездном ринге» СТВ.

Выступления группы «Серебряная свадьба» - целые мини-спектакли, кабаре-шоу и массовые галлюцинации, в репертуарепесни на русском и французском языках, много гастролируют, поэтому каждый концерт на родине становится событием общегосударственного масштаба.

Зритель из зала:

Выступление «Серебряной свадьбы» это всегда ярко и незабываемо. Тем не менее, в истории любой группы, наверняка, найдется место и для неудачного выступления, было ли у вас такое и почему это произошло?

Кабаре-бэнд «Серебряная свадьба»:

Нет, не было и не будет!

Скажите, для вас важно победить?

Кабаре-бэнд «Серебряная свадьба»:

Вообще, с трудом представляю, что в такой ситуации речь идет о какой-либо победе. Мне кажется, что это ваш шоу-бизневский ход для оправдания передачи. Безусловно, ни о какой победе или поражении речи быть не может, мы же не можем сравнить светофор и унитаз, кинокамеру и зубную щетку… Это два функционально разных предмета. Вообще, все в мире несравнимо, буддисты об этом могут рассказывать долго.

Зритель из зала:

Как вы относитесь к музыкальным критикам и конкретно к критике в ваш адрес?

Кабаре-бэнд «Серебряная свадьба»:

С большой благодарностью. Мы – группа в основном доброжелательная, дружелюбная, любим дружить, общаться и, безусловно, каждый концерт для нас – это праздник и дружба, поэтому мы редко слышим жесткую критику в свой адрес, но именно критика позволяет нам расти, и это важно, не очень приятно, честно говоря, но очень полезно.

Зритель из зала:

Вы когда-нибудь пытались отдавать свои песни на FM-станции?

Кабаре-бэнд «Серебряная свадьба»:

Это сложная ситуация, потому что искусство кабаре, как существующее здесь и сейчас, мимолетно в непосредственном общении с публикой, имеет свои сложности при сохранении на каких-либо носителях. Наша музыка, лишенная того антуража, который свойственен кабаре: этих тяжелых красных портьер, этих немного «под шофе» зрителей, которые думают, какую женщину вести с собой в ночь. Мы, оторванные от этой ситуации, чувствуем себя немножко потерянными. Я не знаю, как это будет выглядеть на радио, наверное, как-то будет слушаться.

Зритель из зала:

В любом случае, артисту хочется донести свое творчество до как можно большего числа людей. Ведь только такие камерные выступления не позволяют добиться популярности, какие вы предпринимаете тогда попытки популизировать себя?

Кабаре-бэнд «Серебряная свадьба»:

Сознательных – никаких, бессознательные – происходят сейчас.

Зритель из зала:

Ваши концерты в основном проходят за границей. Как вышло, что не у нас в Беларуси?

Кабаре-бэнд «Серебряная свадьба»:

Вопрос не к нам, а к тем людям, которые держат клубы в Минске, потому что площадок в Минске немного, они все с безумно дорогой арендой и не очень приспособлены для выступления такого коллектива, как наш. Поэтому мы чаще всего в путешествиях. Ну, и потом, мы всегда стараемся играть несколько концертов в году в Минске, совершенно альтруистических, надо сказать, совершенно минусовых для нас, но очень интересных, потому что мы отдаем дань любви и почтения прекрасной белорусской публике, с которой все началось и с которой все продолжается.

Зритель из зала:

Здравствуйте! С какими коллективами вас сравнивали, какое сравнение оказалось более точным, какое польстило вам?

Кабаре-бэнд «Серебряная свадьба»:

Польстило, когда мне сказали, что как есть голос Людмилы Зыкиной, так есть у меня улыбка такая. Остальные сравнения не принимаются во внимание.

Зритель из зала:

Вы считаете свою музыку сложной для восприятия или, наоборот, она предельно проста?

Кабаре-бэнд «Серебряная свадьба»:

Это очень интересный вопрос. Мы вообще аппелируем ко всем людям, которые могут испытывать чувства, особенно чувство боли. Поэтому мне кажется, эта музыка очень проста и понятна для каждого человека, но, наверное, есть люди, для которых она слишком проста, а есть люди, для которых она немножко сложна, наверное, есть. Но вообще эта музыка, мне кажется, для всех.

Зритель из зала:

Скажите, какая составляющая в вашем творчестве доминирует: музыкальная или поэтическая?

Кабаре-бэнд «Серебряная свадьба»:

Мы стараемся держать их в равновесии и гармонии, к этому мы добавляем еще какую-то театральную и такую странно-хореографическую составляющую, с моей стороны, я имею в виду. Потому что «кабаре» это такой синтетический жанр, собирает все виды искусства, визуальное, в том числе. Нам хотелось бы держать это все на одном уровне, на очень высоком, мы стремимся к этому.

Зритель из зала:

Представьте себе волшебный момент, у вас появился миллиард долларов. Тогда вы бросите заниматься музыкой?

Кабаре-бэнд «Серебряная свадьба»:

Если бы у меня появился миллиард долларов, только тогда бы мы начали по-настоящему заниматься музыкой. Мы бы купили побольше свободного времени, разгрузили себя максимально от бытовых вопросов и максимально отдались музицированию.

Зритель из зала:

Вы питаете свое вдохновение какими-нибудь химическими стимуляторами?

Кабаре-бэнд «Серебряная свадьба»:

Конечно! Е320 или какой там… содержится в майонезе, содержится во всем, приходится питать себя время от времени, особенно во время гастролей, когда картошечки с родительской дачи не особенно сваришь, а нужно съесть что-то из пакета. Безусловно, мы стараемся, как это выразиться, подпитываться таким прекрасным наркотиком зрительской любовью и взаимопониманием. Нам это важно, нам это нужно.

Зритель из зала:

Ваш муж, Артем Залесский, дома такой же серьезный, как и в публичной жизни?

Кабаре-бэнд «Серебряная свадьба»:

Он несерьезный и это прекрасно, потому что он — кабаре-музыкант.

Зритель из зала:

Кто вам пишет такие шикарные, жизнеутверждающие тексты?

Кабаре-бэнд «Серебряная свадьба»:

Мы используем в создании песен тексты Жака Превера, Поля Верлена и других чудесных французских классиков, а также мои стихи, которые навеяны творчеством этих замечательных людей.

Зритель из зала:

Вы на сцене, как раздолбаи. А в жизни вы серьезные?

Кабаре-бэнд «Серебряная свадьба»:

Раздолбаи... Я — дама, дама не может быть раздолбаем. Мне трудно говорить про жизнь. Будучи представителями кабаре-культуры и будучи людьми, бесконечно влюбленными в этот вид искусства, это настолько воздействует на жизнь в целом, что от этого никуда не деться. И пластика, и одежда, и поведение начинают быть продиктованными той культурой, культурой тех удивительных, очень пылких времен, когда люди жили не завтрашним днем и даже не сегодняшним днем, а сегодняшним мигом.

Зритель из зала:

Какой исполнитель был бы удостоен чести того, чтобы вы выступили у него на разогреве? И кто бы мог разогреть вас?

Кабаре-бэнд «Серебряная свадьба»:

Я была бы счастлива спеть перед любым искренним человеком и была бы счастлива, если бы перед моим выступлением спел любой искренний человек.

Зритель из зала:

Светлана, на что в этой жизни вы обижаетесь больше всего?

Кабаре-бэнд «Серебряная свадьба»:

Я обижаюсь на несправедливость, которая допускается по отношению к зверушкам и маленьким детям. Все остальное, я считаю, люди заслужили и должны принять смиренно и с улыбкой, и как-то сами посмеяться над собой в итоге.