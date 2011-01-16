Группа «Quest Pistols» дала интервью телеканалу СТВ

Группа «Quest Pistols» выступила в числе VIP-гостей на концерте «Музыкальная премия телеканала СТВ». После мероприятия участники группы дали интервье нашей программе.

Музыкальная премия телеканала СТВ заслуженно считается главным событием года, чтобы в этом году получить заветную звездочку, все начали работать уже сразу после окончания предыдущей премии. За год артисты постарались так, что членам жюри пришлось нелегко. В этом году на музыкальной премии телеканала СТВ будут специальные гости: ВИА «Сливки», группа «Отпетые мошенники» и группа «Quest Pistols».

Музыкальная премия СТВ: группа «J:Морс» забросала зрителей дисками, а Quest Pistols — туалетной бумагой!

Как шла подготовка Музыкальной премии телеканала СТВ 2010