Прямой эфир

Группа «Quest Pistols» дала интервью телеканалу СТВ

16 января 2011 13:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Группа «Quest Pistols» выступила в числе VIP-гостей на концерте «Музыкальная премия телеканала СТВ». После мероприятия участники группы дали интервье нашей программе.

Музыкальная премия телеканала СТВ заслуженно считается главным событием года, чтобы в этом году получить заветную звездочку, все начали работать уже сразу после окончания предыдущей премии. За год артисты постарались так, что членам жюри пришлось нелегко. В этом году на музыкальной премии телеканала СТВ будут специальные гости: ВИА «Сливки», группа «Отпетые мошенники» и группа «Quest Pistols».

Музыкальная премия СТВ: группа «J:Морс» забросала зрителей дисками, а Quest Pistols — туалетной бумагой!

Как шла подготовка Музыкальной премии телеканала СТВ 2010

# Музыка

Другие новости рубрики

Все новости
Презентация альбома «Электричество» группы «J:Морс»: самые яркие моменты
11 января 2011 15:54

Презентация альбома «Электричество» группы «J:Морс»: самые яркие моменты

Шура и Лева из «Би-2» рассказали о своем детстве и о том, как всё начиналось
06 января 2011 16:19

Шура и Лева из «Би-2» рассказали о своем детстве и о том, как всё начиналось

29 декабря 2010 13:47

Группа «Smokie» совершила предновогодний тур по городам Беларуси