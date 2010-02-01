Группа «Open Space»: Если я буду материться по телевизору, мама не пустит меня домой

Концерт группы «Open Space» на «Звездном ринег» СТВ.

Группа «Open Space» образовалась в 2006 году, исполняют англоязычный брит-рок, популярны участием, недавно вышедший альбом был отмечен умеренно положительной критикой, как у нас в стране, так и за ее пределами.

Зритель из зала:

Какие отзывы чаще всего вы слышите в свой адрес положительные или критические?

Группа «Open space»:

До сих пор из большего были положительные. Как будет сегодня, посмотрим.

Зритель из зала:

По треку, который мы только что слышали, действительно можно составить полное впечатление о вашем творчестве, о стиле вашей группы.

Группа «Open space»:

Спасибо, если это так, то мы этому очень рады.

Зритель из зала:

То есть, достаточно одной песни, чтобы понять, что все остальное в этом же ключе, в этом же русле?

Группа «Open space»:

Нет, я не думаю так.

Зритель из зала:

Но вы только что сказали, что вы так думаете.

Группа «Open space»:

Мало ли что я сказал. Нет, суть заключается в том, что передача большая, и у нас будет возможность еще показать несколько своих треков, и поэтому, я думаю, можно будет понять, насколько все похоже или отличается.

Зритель из зала:

Почему для исполнения ваших песен вы выбрали именно английский язык, тем более, что он у вас не самый хороший. Спели бы на белорусском.

Группа «Open space»:

Понимаете, на белорусском было бы хорошо и легко, на русском было бы еще легче, а вот на английском тяжелее. Но если серьезно подойти к этому вопросу, то изначально четыре года назад мы собрались для того, чтобы играть то, что нам нравится. Нам нравилась именно англоязычная музыка. Это было просто хобби, которое переросло во что-то большее. Что будет дальше, на каком языке будем петь через полгода, год, мы пока еще точно не можем сказать, но пока мы звучим так, как есть.

Зритель из зала:

Насколько мне известно, ваша группа еще не добилась каких-то достижений с 2006-го года. Может, пора заканчивать с музыкой?

Группа «Open space»:

Честно говоря, я не говорил бы прямо так: «Ничего с 2006-го». Это неправда. Взять, хотя бы, тот факт, что в конце 2009-го года мы выпустили полноценный диск, конечно, об успехах его рано говорить, но, тем не менее, он продается, ротируется на радиостанциях, клип крутится не только по Беларуси, но также и в России, поэтому давайте уже не будем так конкретно говорить. Какие -то успехи уже есть.

Зритель из зала:

Что для вас успех?

Группа «Open space»:

Для нас успех – это признание публики, частые концерты, узнаваемость, продаваемость и так далее.

Зритель из зала:

Но, насколько мы знаем, вы еще не продавались.

Группа «Open space»:

Вот, уже продаемся.

Зритель из зала:

Что вам нравится и не нравится в белорусском роке?

Группа «Open space»:

Я бы сказал так: одно приятно, что вообще наша белорусская музыкальная индустрия растет. Если брать пятилетнюю давность, то уже есть существенная разница в уровне игры, в материале и так далее, поэтому, в любом случае, приятно, что этот процесс идет, и, я думаю, еще немного усилий, и мы дойдем даже до российского уровня. Я говорю вообще про нашу индустрию.

Зритель из зала:

Простите, я, возможно, что-то пропустила. А вы играете рок-музыку?

Группа «Open space»:

Мы играем рок-музыку.

Зритель из зала:

Ваш брит-рок всегда будет выступать копией западного? Может, вам что-нибудь другое играть?

Группа «Open space»:

Хороший вопрос. Может быть, и стоило бы, но, тем не менее, мы играем то, что нам нравится. И мне кажется, это самое важное, потому что мы делаем это искренне. Мы можем играть любую другую музыку, более продаваемую, более успешную, коммерческую, но мы делаем в первую очередь то, что нам нравится. Понравится ли это вам, это уже второй вопрос.

Зритель из зала:

Вы сказали, что белорусский шоу-бизнес растет, развивается. Готовы ли вы расти вместе с этим шоу-бизнесом или, если появится возможность, вы останетесь в России, например, если вы будете востребованы там?

Группа «Open space»:

Нам очень приятно, что мы сами по себе являемся белорусской рок-группой, неважно, на каком языке мы поем. Где бы мы ни выступали, в какой бы стране не выступали, мы всегда говорим: «Здравствуйте, мы из Минска. Мы – белорусская группа «Open Spase»» И нам рады, рады тому, что мы не забываем этого. Мы сами этому рады, поэтому нам это нравится, и чтобы дальше не произошло, мы всегда останемся белорусской рок-группой.

Зритель из зала:

Для вас допустим мат в творчестве?

Группа «Open space»:

Не допустим. Если вдруг моя мама увидит меня по телевизору с матом, она меня домой не пустит.

Зритель из зала:

А ваша мама английский хорошо знает?

Группа «Open space»:

Английский, да, достаточно. Спасибо.

Зритель из зала:

А какое самое плохое слово в вашем творчестве?

Группа «Open space»:

Поп-музыка.

Зритель из зала:

О чем ваша музыка? Мне, белорусскому зрителю, не очень понятен английский язык.

Группа «Open space»:

Поем о любви. К кому? К вам, к родным. Поем, допустим, о любви к тебе, хотя ты ведешь себя очень плохо. О разном поем.

Зритель из зала:

Вы так похожи на молодого Макаревича. Как вы ухаживаете за такими локонами?

Группа «Open space»:

Во-первых, матушка-природа, во-вторых, много мировых брендов, которые вкладывают в это все деньги для того, чтобы это красиво росло. А если серьезно, то в первую очередь это все-таки дано.

Зритель из зала:

Вы в Белоруссии малоизвестная группа. А где вы в основном выступаете?

Группа «Open space»:

Мы малоизвестная группа?

Зритель из зала:

Я впервые о вас слышу.

Группа «Open space»:

Ни разу до этого не слышала?

Зритель из зала:

Нет.

Группа «Open space»:

И как оно вообще? Нравится или не очень?

Зритель из зала:

Нормально поете. Классно.

Группа «Open space»:

Сегодня придешь, скажешь подружке: «Слушай, такую группу сегодня классную слушала». Потом эта подружка подружке, а завтра мы уже известная группа. Так что все в порядке, работаем над этим.

Зритель из зала:

У вас есть музыкальное образование?

Группа «Open space»:

Да, музыкальное образование есть, по классу аккордеона. Но я так в детстве наигрался на аккордеоне, что взял в руки гитару и полюбил ее всем сердцем.

Зритель из зала:

Вы употребляете какие-то допинги? Почему у вас такое название?

Группа «Open space»:

А какое у нас название?

Зритель из зала:

Улет в космос, что-то такое…

Группа «Open space»:

Вообще-то, оно переводится, как «открытое пространство», во-вторых, мы не употребляем допинг, потому что мы не лошадки, а в-третьих, мы поддерживаем здоровый образ жизни.

Зритель из зала:

Если не удастся карьера в музыке, чем вы будете заниматься?

Группа «Open space»:

Все удастся у нас. Все будет хорошо.

Зритель из зала:

Как вы считаете, у вас много поклонников?

Группа «Open space»:

К счастью, они есть. Не столько, может быть, поклонники, сколько почитатели нашего творчества. Хочется, чтобы их было больше, и поэтому мы над этим усердно работаем.

Зритель из зала:

Как вы собрались сколотить вашу группу и как вы это делали?

Группа «Open space»:

Все началось очень просто. Благодаря силе интернета, я познакомился с Севой Масловым, но не на сайте знакомств. На самом деле это был музыкальный форум, где я случайно нашел тему о том, что басист ищет ребят для того, чтобы создать группу в таком-то стиле, там были перечислены какие-то группы тематические. Я посмотрел и подумал: «Мне нравятся эти группы, я тоже хочу попробовать себя». И встретились, вроде нормально так, что-то сверкнуло между нами, а потом уже осталось дело за малым, найти Максимку и Андрея. Судьба нас связала.

Зритель из зала:

Вы поете только свои песни или исполняете песни и других групп?

Группа «Open space»:

Что касается записи, то мы записываем только свои песни и выкладываем их на ротацию. Что касается чужих песен, это может быть из большой сольной программы одна, максимум две песни кавера, и то это не переигрывание чье-то, а это именно кавер в нашем стиле. К примеру, мы играем тот же «Битлз» «Come together». Мы играем ее по-своему. В этом нет ничего плохого. Это, наоборот, бодрит толпу. Это очень хорошая практика, как на локальном, так и на мировом уровне.

Зритель из зала:

Если ваш альбом купят человек сто, это будет провал или победа для вас?

Группа «Open space»:

Человек сто – это уже хорошее начало для первого дня продажи. На самом деле, даже если 1 человек купит диск, это уже будет победа. Если диск будет продаваться, это уже хорошо, а мы будем поддерживать непосредственно его продажи, чтобы группа стала все более узнаваемой.