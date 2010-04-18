Группа «Кассиопея»: Мы уже нагадили в белорусской культуре, свою задачу выполнили

Концерт группы «Кассиопея» на «Звездном ринге» СТВ

Группа «Кассиопея» образовалась в 2001 году, их считают лидерами белорусского музыкального фрик-движения, поют милые, наивные трогательные тексты, которые критики называют театром абсурда и невменяемого идиотизма, записали три студийных альбома, выпустили одну официальную пластинку.

Зритель из зала:

Ребята, скажите, вы готовы работать по законам шоу-бизнеса или вопреки им?

Группа «Кассиопея»:

Мы готовы работать по заказу иностранной разведки.

Зритель из зала:

Какую песню в вашем репертуаре вы считаете самой серьезной?

Группа «Кассиопея»:

Ту песню, которую мы пока еще не сочинили.

Зритель из зала:

Трудно сочинять примитивные песни?

Группа «Кассиопея»:

Примитивные нет, но мы таковыми не занимаемся.

Зритель из зала:

Вы вышли на сцену в платье. Не боитесь ли вы, что вас припишут к людям с нетрадиционной ориентацией?

Группа «Кассиопея»:

Объясняю. Был когда-то у нас такой человек, замещающий царя, и в 1918-м году его «попросили» уехать, а то бы его расстреляли. Ему пришлось переодеться в женское платье и убежать. Вот это костюм Керенского. Заметьте, на нем усы присутствуют, поэтому какие тут меньшинства.

Зритель из зала:

От кого убегаете вы?

Группа «Кассиопея»:

От себя, как правило. Исключительно от себя, от совести своей.

Зритель из зала:

Что вы хотите донести до зрителя своим сценическим имиджем?

Группа «Кассиопея»:

Костюм я подбираю так, чтобы было удобно, практично и симпатично. Вот по такому принципу мы и работаем.

Зритель из зала:

Какая строчка из ваших песен наиболее точно характеризует ваше творчество?

Группа «Кассиопея»:

«Мою любовь могилой не испортишь» или «С вашей женой обойдемся без вас». В разных ситуациях по-разному.

Зритель из зала:

Ваши тексты круче, чем тексты Сергея Михалка?

Группа «Кассиопея»:

Безусловно. Он сам об этом говорит, постоянно, при каждой встрече. Он просто слишком однонаправлен. Он – трибун, а мы – эквилибристы словесные.

Зритель из зала:

Какие слова музыкальных критиков, сказанные в ваш адрес, вас больше всего рассмешили, а какие больше всего расстроили?

Группа «Кассиопея»:

Нас обычно не расстраивают, а «расстрагивают». Вот такое словосочетание проскользнуло, я, правда, не помню, к кому это относится – «Опасная труха». Вот с этого мы обхохотались, падая со стула.

Зритель из зала:

Я знаю, что московская компания выпустила ваш альбом. Прибыль есть?

Группа «Кассиопея»:

У московской компании, наверняка, есть.

Зритель из зала:

А у вас есть?

Группа «Кассиопея»:

Не ваше дело, это коммерческая тайна.

Зритель из зала:

Можно ли назвать ваш проект рентабельным? В любом случае, вы тратите деньги на записи песен, на костюмы. А прибыль?

Группа «Кассиопея»:

Самое удивительное, что мы не тратим денег ни на записи, ни на костюмы, а только на подготовку к концертам. Поэтому прибыль сыплется на нас с неба, мы ее собираем и ни на что другое не тратим.

Зритель из зала:

Могла бы вас заинтересовать продюсерская поддержка?

Группа «Кассиопея»:

У нас есть продюсер - Олег Нестеров. Вы, наверное, его знаете, он из группы «Мегаполис». Пластинка издана на его лейбле «Снегири».

Зритель из зала:

Я помню, как год назад, для того, чтобы выступить в одном московском клубе, вы добирались туда на электричках. Что изменилось у вас в финансовом плане теперь?

Группа «Кассиопея»:

Нет, ничего подобного. Добирались мы практически в багажнике легковой машины.

Зритель из зала:

Вы давали раньше другой ответ.

Группа «Кассиопея»:

Мы еще и мистификаторы ко всему. Вы должны понимать, что нам без этого никак. Там даже писали, что мы на дирижабле летали над Красной площадью, в воздухе встречались с Нестеровым, подписывали договор, не стоит всему верить.

Зритель из зала:

Вам хотелось бы оставить свой след в культуре Беларуси?

Группа «Кассиопея»:

Нам бы хотелось оставить следы на осколках далеких планет, а не только в культуре Беларуси, и мы его оставим. Мы уже тут нагадили, в общем-то, свою задачу уже выполнили.

Зритель из зала:

Прослушав песни из вашего репертуара, хочу вас спросить, кому интересно слушать слова из ваших песен?

Группа «Кассиопея»:

А кому интересны кипы фильмов ужасов, например, которые покупаются тоннами в любом государстве мира? Кому интересен писатель Гоголь? Тарас Бульба сына убил. Это классика. А попробуйте поспорить. Не поспорите - не доказано.

Зритель из зала:

Почему вы назвали группу именно «Кассиопея»? Может быть, «Отроки во вселенной»?

Группа «Кассиопея»:

Это к художественному руководителю нашего ансамбля, но художественный руководитель толком ничего не может ответить, потому что это уже давно было, и он ничего не помнит.

Зритель из зала:

Если бы ваш концерт запретили в Германии, как бы вы на это отреагировали?

Группа «Кассиопея»:

Запретная группа. Что может быть лучше и слаще? Не забывайте про Адама с Евой.

Зритель из зала:

На «Звездном ринге» бывает всякое. Мы предлагаем артистам исполнить то, что они никогда в жизни не исполняли. Вы можете не свою песню исполнить, а чужую?

Группа «Кассиопея»:

Я ни одной песни не знаю с начала до конца.