Группа «Кассиопея»: Мы уже нагадили в белорусской культуре, свою задачу выполнили

Группа «Кассиопея» образовалась в 2001 году, их считают лидерами белорусского музыкального фрик-движения, поют милые, наивные трогательные тексты, которые критики называют театром абсурда и невменяемого идиотизма, записали три студийных альбома, выпустили одну официальную пластинку.
Зритель из зала:
Ребята, скажите, вы готовы работать по законам шоу-бизнеса или вопреки им?
Группа «Кассиопея»:
Мы готовы работать по заказу иностранной разведки.
Зритель из зала:
Какую песню в вашем репертуаре вы считаете самой серьезной?
Группа «Кассиопея»:
Ту песню, которую мы пока еще не сочинили.
Зритель из зала:
Трудно сочинять примитивные песни?
Группа «Кассиопея»:
Примитивные нет, но мы таковыми не занимаемся.
Зритель из зала:
Вы вышли на сцену в платье. Не боитесь ли вы, что вас припишут к людям с нетрадиционной ориентацией?
Группа «Кассиопея»:
Объясняю. Был когда-то у нас такой человек, замещающий царя, и в 1918-м году его «попросили» уехать, а то бы его расстреляли. Ему пришлось переодеться в женское платье и убежать. Вот это костюм Керенского. Заметьте, на нем усы присутствуют, поэтому какие тут меньшинства.
Зритель из зала:
От кого убегаете вы?
Группа «Кассиопея»:
От себя, как правило. Исключительно от себя, от совести своей.
Зритель из зала:
Что вы хотите донести до зрителя своим сценическим имиджем?
Группа «Кассиопея»:
Костюм я подбираю так, чтобы было удобно, практично и симпатично. Вот по такому принципу мы и работаем.
Зритель из зала:
Какая строчка из ваших песен наиболее точно характеризует ваше творчество?
Группа «Кассиопея»:
«Мою любовь могилой не испортишь» или «С вашей женой обойдемся без вас». В разных ситуациях по-разному.
Зритель из зала:
Ваши тексты круче, чем тексты Сергея Михалка?
Группа «Кассиопея»:
Безусловно. Он сам об этом говорит, постоянно, при каждой встрече. Он просто слишком однонаправлен. Он – трибун, а мы – эквилибристы словесные.
Зритель из зала:
Какие слова музыкальных критиков, сказанные в ваш адрес, вас больше всего рассмешили, а какие больше всего расстроили?
Группа «Кассиопея»:
Нас обычно не расстраивают, а «расстрагивают». Вот такое словосочетание проскользнуло, я, правда, не помню, к кому это относится – «Опасная труха». Вот с этого мы обхохотались, падая со стула.
Зритель из зала:
Я знаю, что московская компания выпустила ваш альбом. Прибыль есть?
Группа «Кассиопея»:
У московской компании, наверняка, есть.
Зритель из зала:
А у вас есть?
Группа «Кассиопея»:
Не ваше дело, это коммерческая тайна.
Зритель из зала:
Можно ли назвать ваш проект рентабельным? В любом случае, вы тратите деньги на записи песен, на костюмы. А прибыль?
Группа «Кассиопея»:
Самое удивительное, что мы не тратим денег ни на записи, ни на костюмы, а только на подготовку к концертам. Поэтому прибыль сыплется на нас с неба, мы ее собираем и ни на что другое не тратим.
Зритель из зала:
Могла бы вас заинтересовать продюсерская поддержка?
Группа «Кассиопея»:
У нас есть продюсер - Олег Нестеров. Вы, наверное, его знаете, он из группы «Мегаполис». Пластинка издана на его лейбле «Снегири».
Зритель из зала:
Я помню, как год назад, для того, чтобы выступить в одном московском клубе, вы добирались туда на электричках. Что изменилось у вас в финансовом плане теперь?
Группа «Кассиопея»:
Нет, ничего подобного. Добирались мы практически в багажнике легковой машины.
Зритель из зала:
Вы давали раньше другой ответ.
Группа «Кассиопея»:
Мы еще и мистификаторы ко всему. Вы должны понимать, что нам без этого никак. Там даже писали, что мы на дирижабле летали над Красной площадью, в воздухе встречались с Нестеровым, подписывали договор, не стоит всему верить.
Зритель из зала:
Вам хотелось бы оставить свой след в культуре Беларуси?
Группа «Кассиопея»:
Нам бы хотелось оставить следы на осколках далеких планет, а не только в культуре Беларуси, и мы его оставим. Мы уже тут нагадили, в общем-то, свою задачу уже выполнили.
Зритель из зала:
Прослушав песни из вашего репертуара, хочу вас спросить, кому интересно слушать слова из ваших песен?
Группа «Кассиопея»:
А кому интересны кипы фильмов ужасов, например, которые покупаются тоннами в любом государстве мира? Кому интересен писатель Гоголь? Тарас Бульба сына убил. Это классика. А попробуйте поспорить. Не поспорите - не доказано.
Зритель из зала:
Почему вы назвали группу именно «Кассиопея»? Может быть, «Отроки во вселенной»?
Группа «Кассиопея»:
Это к художественному руководителю нашего ансамбля, но художественный руководитель толком ничего не может ответить, потому что это уже давно было, и он ничего не помнит.
Зритель из зала:
Если бы ваш концерт запретили в Германии, как бы вы на это отреагировали?
Группа «Кассиопея»:
Запретная группа. Что может быть лучше и слаще? Не забывайте про Адама с Евой.
Зритель из зала:
На «Звездном ринге» бывает всякое. Мы предлагаем артистам исполнить то, что они никогда в жизни не исполняли. Вы можете не свою песню исполнить, а чужую?
Группа «Кассиопея»:
Я ни одной песни не знаю с начала до конца.