Группа «Damn Russians» - это «проклятые русские»?

Концерт группы «Damn Russians» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Damn Russians» создна в Нью-Йорке известным белорусским гитаристом и звукорежиссером Александром Герасимовичем. В 1991 году музыкант, который основал первую в Минске частную студию звукозаписи переехал джить в США, где также открыл студию звукозаписи. Солист проекта, известный музыкант и актер - Алексей Шедько.

Зритель из зала:

Группа «Damn Russians» в переводе с английского означает «проклятые русские»?

Александр Герасимович (группа «Damn Russians»):

Нет, ни в коем случае, «чертовские русские». В хорошем веселом, ироническом смысле. Если помните, был фильм «Красные дьяволята», вот это то же самое «Ох, уж эти русские! Чертовские русские!»

Зритель из зала:

Многие наши соотечественники-музыканты любят приврать о том, как замечательно они устроились за рубежом. Не могли бы вы тоже приврать?

Александр Герасимович (группа «Damn Russians»):

Вы знаете, мне врать не надо. Потому что на самом деле за рубежом я устроился неплохо.

Зритель из зала:

Расскажите о вашем проекте.

Александр Герасимович (группа «Damn Russians»):

В конце 2006 года я в Нью-Йорке организовал группу, которая называется «Damn Russians». В эту группу вошли музыканты, которые в прошлом играли в известных советских коллективах - все профессионалы. Когда я захотел попробовать показать какой-то материал здесь, в Минске, мне тогда как раз попались записи Алексея Шедько. Мне понравился его подход к текстам и его манера исполнения, сразу слышен поэт, музыкант и артист, что очень для меня важно. Поэтому я нашел возможность связаться с Алексеем и предложил ему сотрудничество. Нас обоих порадовала возможность вместе поработать. Вот мы сегодня вам показываем некоторые песни из альбома, который, кстати, очень скоро выходит. Почти все песни будут там исполнены Алексеем Шедько.

Зритель из зала:

Вы когда-нибудь пробовали писать попсовую музыку? Говорят, ее трудно писать.

Александр Герасимович (группа «Damn Russians»):

Когда-то в Минске, еще до того, как я уехал в Нью-Йорк, у меня была первая профессиональная многоканальная студия, в которой записывалось очень много наших популярных в то время групп, в том числе и попсовых. Во многих этих проектах я принимал участие и как гитарист, и как аранжировщик. Мне это доставляло удовольствие.

Алексей Шедько (группа «Damn Russians»):

Я пробовал писать попсовую музыку, она мне не понравилась.

Зритель из зала:

Почему вы находитесь в Беларуси, получается, с музыкой в Штатах обломалось?

Александр Герасимович (группа «Damn Russians»):

Нет, на этот вопрос у меня такой ответ. Когда я приехал в Америку, я очень плохо знал английский язык, заняло довольно длительное время, пока я начал понимать его так же, как я сейчас понимаю русский. Когда я начал слушать американскую песню с точки зрения текстов, мне захотелось эту американскую музыку попробовать играть на русском языке. Вот именно поэтому я здесь, для того, чтобы показать вам наши скромные попытки это сделать.

Зритель из зала:

Алексей, скажите, зачем вам эта группа? Уже лучше бы занялись своей группой «Сестра».

Алексей Шедько (группа «Damn Russians»):

Я считаю, что если артист профессиональный, он должен заниматься только чем-то одним. Для меня это совершенно новый жанр, который совершенно был мною не воспринят. Поэтому мне интересно нырнуть в эту неизведанную, образно говоря, лунку для того, чтобы поймать там рыбу побольше, в хорошем смысле слова. А что касается «Сестры», она никуда не исчезает. Мы как раз сейчас на стадии подготовки нового проекта, что касается группы «Сестра» моя музыкальная деятельность будет продолжаться.

Зритель из зала:

Вы хоть немного, но познакомились с песнями из нашего FM-эфира. Это, на ваш взгляд, страшно или нет?

Александр Герасимович (группа «Damn Russians»):

Это как во всем мире. Что-то очень нравится, а что-то вызывает глубочайшее разочарование. Но это и в Америке так. Поэтому это вопрос не про страну, это вопрос про современную музыку.

Зритель из зала:

Вы играете умную музыку, неужели она еще нужна в этом мире?

Александр Герасимович (группа «Damn Russians»):

Ну, раз вы здесь, я думаю, что нужна.

Зритель из зала:

С чем бы вы могли сравнить свою музыку, с чем она ассоциируется, и на что она похожа?

Александр Герасимович (группа «Damn Russians»):

В принципе, основой нашей музыки является блюз в более современном варианте, я бы сказал, приджазированный, прифанкированный блюз. Так бы я назвал наш стиль.

Зритель из зала:

Вам не зазорно было бы выступать с таким, казалось бы, попсовым исполнителем, как Вячеслав Быков?

Александр Герасимович (группа «Damn Russians»):

Абсолютно нет. Во-первых, у Вячеслава есть супер-мега хит «Любимая моя». Я считаю, что если у человека есть хотя бы одна такая песня, то его музыкальная творческая карьера состоялась.

Зритель из зала:

А как будет выглядеть песня Быкова «Любимая моя» в вашем исполнении? Можно услышать?

Александр Герасимович (группа «Damn Russians»):

Да. (поет - прим. ред. ctv.by)