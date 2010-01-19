Группа «Цвет Алоэ» Мы никогда не пытались копировать группу «Звери»

Концерт группы «Цвет Алоэ» на «Звездном ринге» СТВ.

«Цвет алоэ» - молодая и перспективная группа была создана несколько лет назад в Минске. Стиль, в котором играет группа, можно охарактеризовать, как поп-рок. Участники группы - профессиональные музыканты. Песня «Белым снегом» и клип на нее являются визиткой команды.

Зритель из зала:

Ребята, для вас это нормальное состояние доказывать свое превосходство на музыкальном ринге?

Группа «Цвет Алоэ»:

Нормально, но мы можем и по-другому - у нас барабанщик крепкий .

Зритель из зала:

Вас не тревожит тот факт, что никто не знает, что это именно ваш трек звучит?

Группа «Цвет Алоэ»:

Да, нам приходилось не раз сталкиваться с этим вопросом. Просто, когда мы выступаем на концертах, люди узнают нас. Нас этот факт ни капельки не пугает, главное, чтобы песня хорошая была. В будущем будет больше съемок, и больше будут нас узнавать. Самое главное, чтобы нас показывали на телеэкранах.

Зритель из зала:

На ваш взгляд, плохая музыка это какая?

Группа «Цвет Алоэ»:

А плохой музыки не бывает. Просто музыка бывает разная, и я отвечаю как музыкант: для меня любая музыка по-своему интересна и хороша.

Зритель из зала:

Как вы относитесь к музыке, которую вы пишете?

Группа «Цвет Алоэ»:

Я ее пишу, мне она нравится.

Зритель из зала:

Сколько вы даете концертов в месяц?

Группа «Цвет Алоэ»:

Есть сезонность концертов. Новогодние праздники подразумевают под собой очень много концертов, а если брать обычный среднестатистический месяц, то у нас где-то от трех до семи концертов.

Зритель из зала:

Вашу музыку называют поп-роком. Как вы сами считаете, что от поп, а что от рока в ней?

Группа «Цвет Алоэ»:

Я молодое поколение, и все тенденции моды диктуют свои правила. Что касается рока, то это «ДДТ», «Алиса», «Кино». А у нас поп-рок, потому что мы молодые артисты. У нас такие песни, которые запоминаются и нравятся большой аудитории, нежели какой-то определенной.

Зритель из зала:

Как вы думаете, в чем ваша прелесть? Почему люди так любят вашу музыку и клипы, особенно вашего классного гитариста?

Группа «Цвет Алоэ»:

У нас честная музыка. Нет никакого сложного текста, поэтому до людей она лучше доходит и нравится. Никаких лишних фраз, никакого лишнего звука. У нас гитарист действительно отличный! Спасибо.

Зритель из зала:

Если бы другая музыка вам приносила больше денег, то какую бы вы музыку играли?

Группа «Цвет Алоэ»:

Я не умею другую музыку играть. Пишу сам, и поэтому не смог бы писать что-то другое. Может быть, я другим стану позже, не знаю.

Зритель из зала:

Такое ощущение, что есть ваш клип, а вас самих не видно в шоу-бизнесе. Где вы?

Группа «Цвет Алоэ»:

А нас игнорируют немного. Вроде и группа, и парни хорошие, и песни, вроде бы, ничего. Просто мы по другой дороге идем. Нам не хватает времени, чтобы тусоваться на каких-то светских раутах, тусовках. Мы концерты делаем.

Зритель из зала:

Ваши дороги пересекутся с нами?

Группа «Цвет Алоэ»:

Конечно, у нас готовится к выпуску наш дебютный альбом. Мы сейчас отсняли второй клип на песню «Девочки манерные».

Зритель из зала:

Какая сила толкнула вас создать группу?

Группа «Цвет Алоэ»:

Барабанная. Сердечная такая. Я очень долгое время занимался барабанной установкой, я играл, выступал. И потом на первой репетиции, когда я впервые создал свою группу, это было в девятом классе. Я просто пересадил вокалиста за бас-гитару, бас-гитариста за барабаны, стал вокалистом. Начал писать песни и до сих пор продолжаю. А ребята, которые со мной сейчас играют, со мной уже большое количество времени. Мы с ними нашли общие точки соприкосновения.

Зритель из зала:

Какие у вас планы на будущее? Может быть, «Евровидение?»

Группа «Цвет Алоэ»:

Это очень ответственно. Есть сейчас, кому ехать, не буду говорить имена, но, возможно, потом Родина позовет, и мы не откажем.

Зритель из зала:

Ребята, возможно, вашей группы через лет 20-30 не будет. Чем вы будете заниматься?

Группа «Цвет Алоэ»:

Может, через года два? Что будет с группой я не знаю. Бог только один знает. У Руслана дорога одна — бар. А что касается моих гитаристов, то Саша Целуйко, например, занял первое место по грифомании в Беларуси. Это лучший гитарист Беларуси. А что касается Руслана Леонидовича, он самоучка, но очень качественный. А третий мальчик у нас учится в консерватории, он очень образованный бас-гитарист.

Зритель из зала:

А у вас какое музыкальное образование?

Группа «Цвет Алоэ»:

Я окончил музыкальную школу, умею играть на восемнадцати инструментах... Ну, на пяти точно.

Зритель из зала:

А вам не кажется, что вы немного похожи на группу «Звери?»

Группа «Цвет Алоэ»:

Народ оценит, похожи мы или не похожи. Просто так совпало, мы ни в коем случае никогда не пытались копировать кого-то.

Зритель из зала:

Какие тебе девушки нравятся?

Группа «Цвет Алоэ»:

Брюнетки и блондинки. Девушек много красивых, просто мне нравятся такие девушки, которые чем-то таким берут. Они могут быть не красавицами, но у них есть что-то в глазах огонь, стержень. И не важно, насколько она красива, главное внутренняя красота. Изначально она берет тебя глазами...

Зритель из зала:

А характер какой должен быть?

Группа «Цвет Алоэ»:

Целеустремленная. Каждый человек должен к чему-то стремиться, независимо от того, мужчина это или женщина.

Зритель из зала:

Почему ваша группа так называется?

Группа «Цвет Алоэ»:

Если подходить с красивой стороны, философствовать, то цвет алоэ расцветает раз в сто лет. А как мы выбирали название? Это красивое словосочетание на наш взгляд.