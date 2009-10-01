Группа «Без билета»: Когда мы узнали, кто наши соперники, мы офигели!

Концерт группы «Без билета» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Без Билета» - один из самых популярных рок-коллективов в Беларуси. В 98 году внесли свежую волну в устойчивый белорусский шоу-бизнес. Журналистам предъявили ультиматум: название группы писать только большими буквами. Успех на родине принес альбом «Кино» в 2007-м.

Зритель из зала:

Добрый вечер. Говорят, что Вам не дает покоя творчество группы «J-Морс», а злые языке говорят, что Вы им просто завидуете.

Группа «Без билета»:

И «Ляписов» и «J-Морс» мы считаем очень авторитетными ребятами. С J-Морс мы в одном автобусе поедем на ближайший рок-фестиваль.

Зритель из зала:

Все знают, что Вы пишете музыку к фильмам и у Вас есть диск с саундтреками к фильмам. Какие фильмы и музыка к фильмам Вам нравятся?

Группа «Без билета»:

Люблю приключенческие фильмы. Вообще, мечтал, чтобы был остросюжетный, высоко-бюджетный фильм про индейцев или на космическую тему, что-то вроде «Звездных воинов».

Зритель из зала:

Вы требуете, чтобы журналисты писали название Вашей группы с большой буквы. Это признак комплекса неполноценности или что-то другое?

Группа «Без билета»:

Признаюсь честно, я считаю, что так лучше видно название.

Зритель из зала:

Когда Вы сразу узнали, что Вашими соперниками на «Звездном ринге» будут «Земляне», Вы испугались, хоть чуточку?

Группа «Без билета»:

Как сказал бы Пушкин или Достоевский, мы просто офигели. Сегодня был очень позитивный момент, потому что Сергей согласился, чтобы в конце передачи мы с ним обнялись. Моя мама увидит это по телевизору.

Зритель из зала:

Кем Вы себя видите через 20 лет?

Группа «Без билета»:

Я мечтаю о том, чтобы через 20 лет группа имела в десятки раз больше интересных композиций, чем сейчас, и прыгала еще на полтора метра выше. Я так планирую.

Зритель из зала:

В чем оригинальность Вашей группы? «Сурганова и оркестр» — там скрипка, «Леприконсы» — там баян, «Ляписы» - труба. А Вы чем удивляете?

Группа «Без билета»:

Скажу откровенно, у меня нет ответа на этот вопрос. Но вопрос хороший, его часто задают, поэтому я хочу с Вами договориться, если Вы вдруг поймете, то Вы нам скажите после выступления, и мы будем таким образом на него отвечать.

Зритель из зала:

У Вашей группы сложилась репутация группы, которая пишет умные, меланхоличные песни. Клипы похожи на друг друга. Вы не хотели бы снять какой-нибудь драйвовый или дурачливый клип?

Группа «Без билета»:

Соглашусь полностью, что наши клипы похожи, особенно первый похож на третий. Снимем мы еще другие клипы.

Зритель из зала:

Скажите, когда Вы пишите песни, Вы думаете о формате?

Группа «Без билета»:

Просчитать, к сожалению, невозможно. Каждый раз, когда мы делаем новый альбом, то представляем одно, а получается совсем другое. Все-таки творческий процесс ведет. Конечно, мы хотим, чтобы нас крутили по радио, чтобы люди понимали нас, делаем что-то для этого, но в итоге творчество нас ведет.

Зритель из зала:

Правильно ли я слышу фразу из Вашей песни «Девять девок сразу в рай»?

Группа «Без билета»:

В оригинале — «Девять дел и сразу в рай».