Группа «Барто»: В России правительство как-бы «кладет» на свой народ

Концерт группы «Барто» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Барто» создана в 2006 году, за музыкальную основу взята электронная музыка. В активе группы две пластинки и одна музыкальная премия «За лучший дебют».

Зритель из зала:

Зачем вы занимаетесь музыкой? Кому и что вы хотите доказать?

Группа «Барто»:

Вообще никому ничего не хотим доказать.

Зритель из зала:

Когда слышишь название «Барто», кажется, что будет звучать музыка авторского направления.

Группа «Барто»:

Вы, по-моему, первые, кому так кажется.

Зритель из зала:

Лучше бы уже название «Бордо», как вино.

Группа «Барто»:

Нет, это не вино, это тибетская книга мертвых. Мы так назывались, когда только выпускали наш проект, но оказалось, что таких названий по России штук пятнадцать. А некоторые люди из Калининграда, Смоленска даже отписались нам и сказали: «Ребята, мы уже так долго существуем, а вы только появились такие красавцы и тоже назвались «Бордо», давайте вы как-то по-другому назоветесь. Мы сначала подумали: «Какая разница, бывает такое, что многие группы, даже на Западе, называются одинаково, но потом, когда нас начали путать в афишах с группами «Бордо», «Ди-джеи Бордо» или когда к нам начали приходить фанаты металлических групп с названием «Бордо» и отрываться под нашу музыку, мы решили, что нужно поменять, долго думали и назвались «Барто», поменяв буквально пару букв.

Зритель из зала:

У вас есть стилист?

Группа «Барто»:

Нет, конечно. Мы же электро-панк играем. Откуда у панков стилист? Ты издеваешься, что ли?

Зритель из зала:

Костюмы вы сами придумываете?

Группа «Барто»:

Конечно, да.

Зритель из зала:

А можете прочитать ваше любимое стихотворение Агнии Барто?

Группа «Барто»:

Дело в том, что мы не очень любим творчество Агнии Барто. Я могу процитировать отрывок из стихотворения про театр.

Зритель из зала:

Если через пару лет мода на вас пройдет, чем вы тогда будете заниматься?

Группа «Барто»:

На нас вообще нет моды. Это ошибочное, страшное чье-то заявление.Мы никогда не были модной группой ни в России, ни в Минске, нигде, я надеюсь. У нас есть любимые фанаты, которые ходят на наши концерты, слушают нашу музыку и наши тексты. Это приятно всегда, я думаю, пока мы будем писать музыку, тексты, нас будут слушать. Как только мы закончим это делать, наверное, перестанут, или мы будем из рук вон плохо это делать. Наверное, перестанут, но ничего страшного, у нас всех музыка пока как профессия, образование музыкальное есть, но оно не основное. Мы – кто-то em-тишники, кто-то преподаватели, кто-то профессиональные актеры, поэтому мы найдем, чем заняться.

Зритель из зала:

Ребята, здравствуйте. Спасибо за ваши оригинальные костюмчики. Что вас в этом мире серьезно волнует? Ваши духовные идеалы и ваши любимые группы.

Группа «Барто»:

Вообще-то, нас очень волнует существующее положение нашего населения в России. Потому что в России, к сожалению, существует не очень приятная тенденция в плане того, что правительство как-бы «кладет» на свой народ, и это повсеместно. Это нам не нравится, и мы пытаемся в своем творчестве это отразить. Ну, и нам не нравится, что народ не очень-то имеет возможность выбирать, как ему дальше идти. Это нас очень волнует, поэтому группа Барто и существует, поет свои песни. А что касается групп, которые мы любим… Я больше люблю такие группы, которые не относятся к элекро-фэшу.

Зритель из зала:

Какое у вас образование?

Группа «Барто»:

У меня высшее образование «историческое», я педагог, музыкальное, у меня, к сожалению, только музыкальная школа. Я закончила школу по классической гитаре.

Зритель из зала:

Любовь, красота, Родина вдохновляли поэта. А что вдохновляет группу «Барто?» Бритые головы, как у нашего ведущего?

Группа «Барто»:

Бритые головы, безусловно, вдохновляют, поскольку я житель города Люберцы. Они там до сих пор массово присутствуют на всех массовых и немассовых мероприятиях.

Зритель из зала:

Все стремятся в будущее, а вы почему-то в прошлое.

Группа «Барто»:

К сожалению, имеется такая тенденция, по крайней мере, у нас, на нашей Родине, что многие замечают, что мы как будто возвращаемся назад в 90-е, но не с точки зрения свободы, свободы выбора, а с точки зрения какого-то бандитского присутствия, раздела капитала и наплевательского отношения к нашим согражданам.

Зритель из зала:

А нет ли у вас идеи записать совместный проект с Сергеем Шнуровым?

Группа «Барто»:

Не то что бы у нас есть какая-то идея. Дело в том, что у нас возникают какие-то треки, и бывает идея, что хорошо бы привлечь того или иного исполнителя, который нам в этом треке поможет. Или кто-то к нам, например, стучится, говорит: «Привет, группа «Барто», я такая-то, хочу с вами записать трек», и мы с удовольствием записываем. Пока я думаю, что со Шнуровым нужна какая-то особенная песня. Сейчас у нас записаны совместно треки с группой «Центр» для их проекта. Мы записывали трек недавно с Найком Борзовым, правда, не знаю, когда он выйдет. Мы вообще много совместных треков записываем с неизвестными музыкантами, известными. Как трек какой-нибудь родится, так мы обязательно сообразим. У нас недавно был концерт, на котором присутствовал Стас Борецкий, и, думаю, что мы предложим ему совместный трек, потому что очень он мощный человек. Просто мы с Сергеем Шнуровым лично не знакомы пока, надеюсь, познакомимся еще.

Зритель из зала:

Вы выразили недовольство политической ситуацией в стране. А если бы у вас была возможность заниматься политикой, то какова была бы ваша программа? Что бы вы делали? Критиковать может каждый, а что вы можете сделать для улучшения жизни?

Группа «Барто»:

Честно сказать, я бы в политику не пошла бы никогда. Это нужно иметь соответствующий склад характера и соответствующее отсутствие совести, наверное, чтобы быть политиком, или присутствие совести, чтобы быть до конца политиком, уверенным и верным своим принципам, своим идеалам. Я думаю, что это слишком сложно, хотя на будущее, конечно, загадывать сложно.

Зритель из зала:

Вы производите впечатление очень сильной женщины. А что-нибудь может вас расстроить?

Группа «Барто»:

Да, обычные горести и печали, которые расстраивают обычных женщин.

Зритель из зала:

Часто плачете?

Группа «Барто»:

Нет.

Зритель из зала:

У вас есть противоположный проект «Барто» – «Огни святого Эльма». А можно будет в ближайшее время увидеть его в Беларуси?

Группа «Барто»:

Я думаю, да. Мы над этим работаем и даже должны были уже приехать сюда с этим проектом, но, к сожалению, я заболела, а там нужно петь нормально. В следующий раз мы приедем обязательно и всех пригласим.

Зритель из зала:

Была ли в вашей жизни безответная любовь?

Группа «Барто»:

Нет, мне, наверное, посчастливилось.

Зритель из зала:

Если случится такой концерт, когда вы будете выступать, начнете петь, и все до единого из присутствующих выйдут со свистом, всем не понравится. Ваша реакция?

Группа «Барто»:

Я могу два варианта ответа дать. Дело в том, что когда мы начинали свою музыкальную деятельность с группой «Огни святого Эльма», совершенно не матерную музыку играли, где-то поп-рок, где-то электронную музыку, у нас были моменты, где в основном звучала металлическая музыка и тяжелая, несколько рядов вставало и уходило, потому что мы играли «попсу». Ну и что? Нам-то нравится то, что мы играем. Мы продолжаем играть. Тем, кому нравится в зале, почему мы должны свернуться и уйти, даже если в зале один человек, два, десять человек, мы все равно для них будем играть дальше нашу музыку.