Группа «Артефакт» презентовала новый сингл в США. Почему так назвали песню, и какой у нее секрет?

В конце декабря группа «Артефакт» презентовала новый сингл «99». Он открывает совершенно новую историю в их творчестве. Кстати, презентация прошла не где-нибудь, а в США на радио RUSA.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – лидер группы «Артефакт» – Даниил Смирнов и второй вокалист группы «Артефакт» – Александр Симонов.

Почему США для презентации? Как это произошло?

Александр Симонов, второй вокалист группы «Артефакт»:

Помогли знакомства, связи. Мы считаем, что если ты стал популярным в Америке, то, соответственно, у нас ты априори настолько вырастаешь. Учитывая, что мы группа уже немолодая, играем уже много-много лет, и это как шаг попытаться что-то изменить.

«99» называется песня. Что это такое? Какой секрет есть в этой песне?

Александр Симонов:

Для нас это диско-шар.