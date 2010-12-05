Галина Шишкова: С удовольствием снялась бы для Playboy

Концерт Галины Шишковой на «Звездном ринге» СТВ

Галина Шишкова окончила торгово-экономический колледж. Специального музыкального образования не имеет, лауреат международных фестивалей, была солисткой Государственного концертного оркестра Республики Беларусь, театра-студии Поплавской и Тихановича, Государственного концертного президентского оркестра, обладательница российской музыкальной премии «Авация» за творческий профессионализм, названа «Лучшей вокалисткой года» по итогам национального хит-парада «На перекрестках Европы 2004». Дискография насчитывает 2 альбома.

Дмитрий Врангель:

Вы готовы к тому, что сегодня зрители будут вам задавать не совсем приятные вопросы?

Галина Шишкова:

А разве бывают вопросы неприятные?

Дмитрий Врангель:

А вы будете отвечать честно, или будете увиливать от ответов?

Галина Шишкова:

Я буду честно увиливать от ответов.

Зритель из зала:

Сейчас прозвучала ваша песня «Ради галочки». А увести Егора Хрусталева из семьи тоже было ради галочки, чтобы доказать, что вы способны женскими чарами околдовать женатого и успешного мужчину?

Галина Шишкова:

Этот вопрос немного риторический. Кто, кого, откуда уводил? Когда я познакомилась с Егором, мы начали общаться, мы начали встречаться, я даже не предполагала, что он пишет песни. Когда он сыграл мне песню, которую исполняет Лариса Грибалева «Ты хотя бы позвони, спроси что-нибудь о моей любви...», я была очень удивлена. Спустя пол-года, он мне сказал, что сочинил мне песню. Вы знаете, какая это была песня - ни голоса, ни слуха. Я ему говорю: «Я на конкурсах такие голосовые песни, что ты мне предлагаешь?» Он мне сказал, что я ничего не понимаю, теперь «Не отпускай меня» - моя самая любимая песня.

Зритель из зала:

После того, как Егор Хрусталев переехал в Москву, вас стало меньше в медийном пространстве.

Галина Шишкова:

У вас наверное сломался телевизор, потому что за этот год, если пересчитать все эфиры, где я снималась, их окажется очень много, так много, что я сама удивилась и испугалась. Мы с Егором по прежнему дружим, он написал мне новые песни, скоро вы их услышите.

Зритель из зала:

Сколько концертов вы даете в месяц и где они проходят?

Галина Шишкова:

Сольных масштабных концертов у меня было два. Это были телевизионные концерты: концертный зал «Минск» и театр эстрады. У меня записаны два диска, в начале следующего года будет третий диск. Я не стремлюсь к тому, чтобы штамповать диски или концерты. К концерту надо готовиться, нужно делать постоянно какую-то изюминку, а для того, чтобы это сделать, нужен большой труд, большая работа и большие вложения. Я не страдаю от безделья, но очень хотелось бы полежать на диване.

Зритель из зала:

О чем вы мечтаете в профессиональном отношении?

Галина Шишкова:

Я не мечтаю, я просто ставлю себе какую-то задачу: я хочу это, это и это. Я мечтала раньше когда-то. Сейчас я реалистка по жизни, я не летаю в облаках. Я просто ставлю цель, задачи и иду к ним.

Зритель из зала:

У вас нету специального музыкального образования, были ли в вашей творческой жизни моменты, когда вы ощущали эту нехватку?

Галина Шишкова:

Да. Я на профессиональной сцене уже лет 15. Сразу некоторые музыкальные термины я не понимала, но потом я работала в оркестре Михаила Яковлевича Финберга, где я общалась с профессиональными и очень талантливыми музыкантами, а это большая школа. Еще одна школа — это работа в студии, потому что петь в микрофон на сцене — это одно, я половины не слышу. А когда ты в студии стоишь и у тебя на ушах наушники — это другое, ты слышишь даже как ты слюну глотаешь, нужно спеть очень качественно, чтобы было все идеально хорошо. Я очень хорошо всему научилась, даже песню сама написала.

Зритель из зала:

Вы на все пойдете, чтобы ваши дети и вы сами ни в чем не нуждались?

Галина Шишкова:

Вы читали «Унесенные ветром»? Там был такой момент, когда Скарлетт вырвала из земли морковку и сказала: «Я сожру любую кочерыжку, я землю есть буду, но мои дети голодать не будут». Это про меня.

Дмитрий Врангель:

Тогда еще не было журналов, таких как «Playboy». Вы бы смогли в них сняться?

Галина Шишкова:

С удовольствием, только в очень приличном виде.

Зритель из зала:

За какие заслуги вы получили премию «Авация»?

Галина Шишкова:

В своей глубокой молодости я ездила на международные конкурсы, там я пела голосовые песни, это сейчас у меня песни такие, а тогда были действительно диапазонные голосовые песни. Я поехала на конкурс в Донецк, Иосиф Кобзон был председателем жюри тогда. Я там спела две песни, получила премию, и мне сделали дополнительный приз: мне вручили сертификат за творческий профессионализм - российская премия «Авация», я была первая артистка, которая его получила.

Зритель из зала:

С какими формулировками вас увольняли из оркестра Финберга, театра Поплавской?

Галина Шишкова:

Меня не увольняли, я сама уходила. Михаил Яковлевич лично пожал мне руку. Я не могу быть плохим сотрудником, плохо работать я не могу, мне не нравилось то, что я пела, мне это не нравилось, меня это напрягало, поэтому я просто уволилась. Я вам скажу честно, я еще недавно работала на СТВ, но меня никто, никогда и ниоткуда не увольнял. Я уходила, потому что менялись какие-то моменты в моей жизни, потому что мне так было нужно.

Зритель из зала:

Вы не жалеете себя, как не очень состоявшуюся артистку?

Галина Шишкова:

Я такого вывода пока еще не делала, я еще не нахожусь в пенсионном возрасте, когда я сяду с клюкой, надену мохеровый платок и скажу: «Ой, я не состоялась». Я состоялась, я состоялась на том этапе, на котором я сейчас нахожусь.

Зритель из зала:

Был такой случай, когда вас оскорбили публично, находящийся рядом ваш любимый человек струсил и не стал на вашу защиту/

Галина Шишкова:

Мужчины в своем большинстве в принципе трусливы. У меня в жизни были такие ситуации и не одна, когда мужчина просто-напросто трусил, он мне говорил: «Ты же сильная, ты же сама справишься». А кто сказал ему, что я сильная. Я своими поступками сама виновата, своими поступками я показала ему, что я могу это сделать сама, я могу быть сильной. Я бы очень хотела родить еще одного ребенка, я очень хочу девочку, я бы хотела, чтобы на моем жизненном пути встретился мужчина, который был бы моей опорой и защитой, мне это очень важно.