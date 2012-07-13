«Евровидение-2013» пройдет в Мальмё. Как туда попасть белорусам?

Новости Швеции. Международный песенный конкурс «Евровидение-2013» пройдет 14-18 мая в городе Мальмё. В борьбе за право проведения конкурса участвовали три шведских города – Стокгольм, Гётеборг и Мальмё.

Мартин Эстердаль, исполнительный продюсер конкурса «Евровидение»:

Выбор объясняется тем, что здесь – хорошая инфраструктура. Кроме того, тут ранее неоднократно проводились песенные фестивали.

Как отмечается на сайте «Евровидения», вероятнее всего конкурс пройдет в спортивном комплексе Malmoe Arena, построенном в 2008 году, который вмещает более 15 тысяч человек.

Анастасия Тиханович, продюсер проекта «Еврофест» поделилась впечатлениями с корреспондентом ctv.by:

Швеция – одна из тех стран, которая серьёзно готовится к этому конкурсу: на протяжении многих лет шведский национальный отбор «Melodifestivalen» считается одним из наиболее масштабных и популярных. В 2008 году я была приглашена его организаторами в состав международного экспертного жюри, где вместе с Марией Шерифович и другими представителями нашей задачей было оценить участников, а потом мнение международных экспертов сравнивали с голосами шведских зрителей. Уровень национального отбора, да и телешоу поставлено с таким размахом, что вполне напоминает само Евровидение.

Белорусские поклонники «Евровидения», желающие отправиться в Швецию, смогут воспользоваться услугами национальной авиакомпании «Белавиа». Перелёт из Минска в Стокгольм займёт 1.45 минут. Полеты в северное королевство осуществляются три раза в неделю. До Мальмё из Стокгольма можно добраться разными способами, но проще всего – по автомагистрали или на поезде. Дорога займет около часа.

Напомним, победу на «Евровидении» в этом году одержала певица Лорин из Швеции с композицией «Эйфория».

Справка ctv.by

Мальмё – город с населением 664 тысячи человек, он – третий по величине в Швеции. В 1992 году Мальмё уже принимал Евровидение.