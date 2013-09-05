Элтон Джон рассказал правду о своём здоровье. Этим летом он мог умереть

Новости Великобритании. Легендарный британский музыкант сэр Элтон Джон перенёс операцию по удалению аппендикса. Операция прошла в минувший четверг в больнице имени принцессы Грейс в Монако.

Спустя неделю, уже выйдя из больницы, Элтон Джон признался, что чуть не умер на операционном столе. Наряжённый гастрольный график и постоянное переутомление повлияли на ухудшение состояния здоровья музыканта.

Элтон Джон, британский музыкант:

Я знал, что болен, но понятия не имел, что эта штука во мне столь опасна. Мне сказали об этом только после тщательного обследования, которому предшествовали девять концертов, 24 перелета и спортивные игры. Я мог с легкостью умереть. Я человек суеверный, и мне не 36, а 66 лет. У меня нет необходимости давать столько концертов, мне не нужны деньги. Я хочу поставить еще один мюзикл для Бродвея и больше времени проводить со своими детьми.

Элтону Джону 66 лет. Его карьера началась с 60-х годов, а мировая популярность и самые большие продажи альбомов Элтона Джона пришлись на 70-е года ХХ столетия (смотрите видео). Певец и композитор считается одним из наиболее тиражируемых артистов мира, на протяжении своей почти 40-летней карьеры он продал более 250 млн пластинок. На днях музыкант получил награду Brits Icon (Икона Британии).