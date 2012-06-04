Эдуард Хиль, народный артист России, после долгой болезни скончался в Санкт-Петербурге

Новости России. Народный артист России Эдуард Хиль после долгой болезни ушел из жизни в ночь на 4 июня в Санкт-Петербурге. Артисту было 77 лет. В начале апреля Эдуард Хиль перенес инсульт и был госпитализирован в Мариинскую больницу. Все это время состояние пациента оставалось крайне тяжелым.

В памяти многочисленных поклонников он останется как талантливый музыкант и актер. Песенную карьеру Эдуард Хиль начал в 60-ых. Пик его славы пришелся на 70-е, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С голосом Хиля ассоциируются известные песни «С чего начинается Родина», «У леса на опушке», «На безымянной высоте».